"Не хочу брати участь у політичному театрі": заяви Зеленського після катастрофи на ГЕС

Президент України в день журналіста провів велику прес-конференцію.

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Володимир Зеленський на прес-конференції / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів прес-конференцію 6 червня. Під час спілкування з журналістами Зеленський заявив, що російські військові замінували Каховську ГЕС ще минулого року, тому Україна була готова до можливого підриву дамби та наслідків катастрофи.

"Всі розуміли, що РФ замінувала дамбу ще в минулому році. Якщо щось заміновано, то ми точно цього не контролюємо і може бути момент, коли буде вибух і будуть відповідні наслідки", - сказав президент.

Ситуація дуже складна через підрив Каховської ГЕС

Президент зазначив, що влада розуміла ризики заздалегідь, тому були підготовлені команди ДСНС. До такої ситуації готувалися в МВС, а прем'єр-міністр розумів, що буде відбуватися. Тому, за його словами, всі знали, що робити.

"Дуже складна ситуація. Нам зрозуміло, що будуть затоплені від 35 до 80 населених пунктів. Ми розуміємо, що будуть великі проблеми з питною водою в Дніпровському, Запорізькому та Херсонському регіонах", - сказав Зеленський.

Однак президент додав, що точні наслідки будуть зрозумілі після того, як зійде вода.

Росія повинна понести кримінальну відповідальність за підрив Каховської ГЕС

Зеленський зазначив, що Росія повинна понести кримінальну відповідальність за екоцид, спровокований підривом конструкцій Каховської ГЕС.

"Ми підключаємо всіх: на рівні глав держав, глав урядів. Питання насамперед не про допомогу, а щоб зафіксували (злочин агресії - ред.). Це велика різниця", - сказав президент.

Він зазначив, що Україна поінформувала про черговий злочин Росії країни Європейського Союзу та НАТО, ініціює скликання засідання Ради Безпеки ООН, а також звертатиметься до Міжнародного кримінального суду.

"На наш погляд, це злочин, Генеральна прокуратура вже зареєструвала це. Воно буде на гарячому. Є сучасна класифікація - екоцид. Ми будемо працювати в цьому напрямку. Це дуже важливий момент, на який я хотів би, щоб міжнародне співтовариство звернуло увагу", - додав Зеленський.

Він висловив надію на те, що на злочин екоциду відреагують країни Латинської Америки та Азії, а також відповідні міжнародні організації.

"Я думаю, що тут повинна бути перш за все кримінальна відповідальність. Повинні реагувати міжнародні інституції, включаючи Міжнародний кримінальний суд" - зазначив президент.

Повернення українців

Зеленський зазначив, що Україна зможе вирішити всі питання щодо повернення цивільних з ворожого полону, як тільки Росія стане слабшою.

"Я вважаю, що ми вирішимо всі питання, як тільки Росія стане слабшою. А вона стає слабшою. Ми це бачимо. Вони (росіяни - ред.) вже не можуть нас окупувати. Ми сьогодні вже говоримо про деокупацію наших територій", - сказав Зеленський.

За його словами, "з кожним днем це матиме вплив і на фортецю Путіна і його оточення, і на їхню фортецю всередині держави".

"Я це бачу по зміні риторики наших партнерів. Це дуже важливий момент. І коли вони будуть зовсім складними, то я впевнений, що такі важливі гуманітарні місії (щодо повернення цивільних - ред.) ми точно зможемо вирішити", - зазначив президент.

Зеленський назвав умову поїздки на саміт НАТО

Володимир Зеленський заявив, що не братиме участь у липневому саміті НАТО, якщо там не буде гарантій безпеки або сигналів про членство в Альянсі.

Він зазначив, що саміт НАТО 11-12 липня у Вільнюсі є хорошим майданчиком для підписання документа про гарантії безпеки для України.

"В іншому випадку, якщо у нас немає гарантій, якщо у нас немає сигналів про наше майбутнє з приводу членства в Альянсі, то що нам там робити? Навіщо нас кличуть на цей саміт?",- додав Зеленський.

За його словами, він не бачить сенсу в подібних зустрічах, якщо Україна не отримає гарантій безпеки на папері.

"Коли ми приїжджаємо на саміт до Вільнюса, це чіткий сигнал нашому суспільству, що нас там бачать. Я не хочу в цьому політичному театрі брати участь. Я хочу, щоб наші люди знали, яким буде виклик", - наголосив президент.

Дивіться відео прес-конференцію Володимира Зеленського:

Росія підірвала Каховську ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський підкреслив, що перемога буде за Україною.

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