Окупанти застосували ракети з касетними боєголовками, а захист від балістики, за словами президента, залежить від постачань партнерів

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Зеленський повідомив про нові деталі масованого удару по Україні в ніч на 20 листопада / Колаж: Главред, фото: УНІАН, alerts.in.ua, Міноборони РФ

Головне із заяви:

Росія випустила понад 110 ракет і понад 400 ударних дронів

Ракети летіли групами з паузами по 20-30 хвилин

Україна чекає від США постачання ракет PAC-2 і PAC-3

Під час нічної атаки країна-агресорка РФ била по Україні кількома групами ракет із паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбір завалів і відновлення. Це був один із наймасованіших ударів, а його тактика була особливо підлою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

За його словами, станом на ранок Росія запустила більш ніж 400 ударних дронів і понад 110 ракет, із них 27 балістичних. Удар убив вісьмох людей, ще майже 30 дістали поранення. Повітряні сили раніше повідомляли, що ППО збила або подавила 462 повітряні цілі.

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"Абсолютно всі цілі – це звичайна цивільна інфраструктура, те, що буквально забезпечує життя людей", – наголосив президент.

Він додав, що пошкоджені й звичайні житлові будинки, а росіяни застосовували також ракети з касетними боєголовками. Удар окупанти розтягнули по багатьох містах і регіонах України, під атакою опинилися енергетика та логістика. Міністр енергетики та урядовці доповіли про деталі уражень і сили, необхідні для відновлення.

"Відновлення енергетики та інфраструктури вже триває всюди в Україні, де це дозволяє безпекова ситуація", – зазначив глава держави.

Через тактику повторних ударів люди гинули вже після першої хвилі атаки.

"Були загиблі фактично вже тоді, коли фахівці оглядали перші пошкодження об'єктів і росіяни завдавали повторних ударів", – розповів Зеленський.

Скільки ракет вдалося збити

Загалом українські захисники збили 79 крилатих ракет. За словами президента, з крилатими ракетами воїни спрацювали дуже фахово.

"Дуже добре спрацювала українська бойова авіація – наші F-16, "міражі" та МіГи", – зазначив Зеленський.

Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

Із балістичними ракетами ситуація інша, визнав президент.

"З балістикою, на жаль, значно складніше, і це залежить вже не від наших сил, а від постачання ракет партнерами", – пояснив він.

Окремо Зеленський відзначив воїнів, які наявними засобами намагаються знищувати пускові установки російської балістики.

"Цієї ночі ми уразили три пускові. Одна знищена, щодо двох уточнюємо наслідки ураження", – повідомив він.

Чого Україна чекає від партнерів

Президент наголосив, що на атаку потрібна чітка відповідь світу. Важливі не лише заяви партнерів про підтримку, а й виконання конкретних домовленостей щодо ППО.

"Путін завдав удару дуже демонстративно – після слабких зустрічей у Китаї і фактичного провалу його наміру якось "переділити" світ. І на фоні того, що російські позиції на фронті найслабші за увесь цей рік. Свою воєнну та дипломатичну неспроможність Росія намагається компенсувати саме таким терором, саме такими ударами по життю", – заявив Зеленський.

Він доручив МЗС за сьогодні зв'язатися з кожним із партнерів, які вже почали готувати пакети ППО, щоб прискорити постачання. З міністром оборони президент обговорив комунікацію з партнерами в США щодо ракет PAC-2 і PAC-3.

"Дуже розраховуємо, щоб Пентагон відпустив постачання, яке ми очікуємо", – наголосив глава держави.

Чи змінить провал саміту в Китаї поведінку Росії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що тристороння зустріч із лідерами США та Китаю не принесла Кремлю жодних здобутків.

"Для Росії після цієї зустрічі нічого не змінилося на краще, Путін нічого не домігся по суті", – наголосив фахівець.

Демонстрацію "ядерної валізки" на саміті експерт вважає не проявом сили, а ознакою слабкості господаря Кремля.

"Путіну, крім радянської спадщини, нічим похвалитися й нічого більше показати – у нього немає жодних інших ознак сили та жодних інших успіхів", – пояснив Загородній.

Водночас на зміни в поведінці Москви щодо України після зустрічі аналітик не розраховує.

"А в діях Росії щодо нас нічого не зміниться. Поки Путін залишатиметься при владі, він воюватиме", – підсумував експерт.

Масована атака на Україну - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 листопада Росія атакувала Україну 84 крилатими ракетами та понад 400 ударними дронами. За даними Повітряних сил, сили ППО збили або подавили 462 цілі, серед них три балістичні ракети. Влучання ракет і дронів зафіксували на 23 локаціях.

Найбільше жертв унаслідок атаки - у Києві. За уточненими даними, загинули восьмеро людей, ще 28 поранені у столиці та дев'яти областях. У Києві загинули шестеро людей, 15 дістали поранення.

Атака сталася наступного дня після тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна в Китаї. Після саміту Путін пригрозив болючою відповіддю на удари по Кримському мосту. Переговори лідерів трьох держав відбулися 19 листопада.

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