Мер Андрій Садовий попередив, що в напрямку міста летять ще ракети, а очільник ОВА закликав не знімати роботу ППО.

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Що відомо про наслідки ударів по Львову / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Коротко:

Львівщина опинилася під масованою ракетно-дроновою атакою

Садовий попередив про групу крилатих ракет Калібр

Офіційних даних про наслідки поки немає

Вранці 20 листопада у Львові пролунала серія потужних вибухів – у місті працює протиповітряна оборона. Країна-агресорка Росія завдає комбінованого удару крилатими ракетами та реактивними дронами. Про роботу ППО повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.

"Працює ППО! Нічого не знімаємо і ніде не публікуємо!", – написав очільник області о 06:47.

відео дня

Близько 07:00 Козицький повідомив, що ще дві крилаті ракети рухаються курсом на область.

"Львівщина перебуває під масованою ракетно-дроновою атакою. Не легковажте. Подбайте про свою безпеку", – наголосив він.

Про загрозу заздалегідь попереджав міський голова Львова Андрій Садовий в Telegram.

"Триває комбінована атака. Група крилатих ракет "Калібр" рухається в напрямку заходу України", – написав він о 06:40.

О 07:02 мер повідомив:

"Ще дві ракети в нашому напрямку!". Ще вночі Садовий закликав львів'ян не підходити до вікон, нічого не знімати та залишатися в укриттях або в безпечних місцях до відбою тривоги.

Офіційної інформації про наслідки атаки та постраждалих наразі немає.

Також, як повідомляє Еспресо, уламки БПЛА впали біля студентських гуртожитків "Львівської Політехніки".

Відключення світла у Львові та області - що відомо

За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Львові та Львівській області запровадили спеціальні аварійні відключення електроенергії (ГАВ). Про це повідомили у "Львівобленерго", закликавши мешканців із розумінням поставитися до ситуації, що склалася в енергосистемі України.

Що відомо про нічну атаку по Львівщині

Повітряну тривогу в області оголошували кілька разів ще з ночі. За даними Козицького, спершу регіон атакували реактивні безпілотники:

о 02:37 реактивний БпЛА летів повз Перемишляни курсом на Львів, за кілька хвилин запрацювала ППО, а ворожий дрон кружляв довкола міста;

від 03:09 до 03:46 безпілотники рухалися в напрямку Золочева, Миколаєва, Красного, Добротвора та Лопатина;

о 04:14 реактивний дрон ішов на Львів з півночі, а о 04:30 – група реактивних БпЛА з північного сходу, ППО працювала знову;

о 06:32 у семи районах області оголосили червоний рівень загрози.

Характеристики ракети "Калібр" / Інфографіка: Главред

Масована атака на Україну – новини

Як повідомляв Главред, напередодні атаки моніторингові канали попереджали про підготовку Росією масованого удару. Увечері 19 листопада стало відомо, що з аеродрому "Українка" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-160. Підліт крилатих ракет до кордону монітори очікували о 05:40–06:00.

Ще 16 листопада в моніторингових каналах заявляли про максимальну загрозу удару. За їхніми оцінками, окупанти підготували понад 50 ракет різних типів для атаки по Україні. Серед них – вісім крилатих ракет морського базування "Калібр" у районі Чорного моря.

Цієї ночі під ударом також опинилася столиця. Російські війська атакували Київ балістичними ракетами, вибухи лунали двома хвилями. Пожежі виникли на Оболоні, Подолі та в Голосіївському районі.

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