Коротко:
- Львівщина опинилася під масованою ракетно-дроновою атакою
- Садовий попередив про групу крилатих ракет Калібр
- Офіційних даних про наслідки поки немає
Вранці 20 листопада у Львові пролунала серія потужних вибухів – у місті працює протиповітряна оборона. Країна-агресорка Росія завдає комбінованого удару крилатими ракетами та реактивними дронами. Про роботу ППО повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.
"Працює ППО! Нічого не знімаємо і ніде не публікуємо!", – написав очільник області о 06:47.
Близько 07:00 Козицький повідомив, що ще дві крилаті ракети рухаються курсом на область.
"Львівщина перебуває під масованою ракетно-дроновою атакою. Не легковажте. Подбайте про свою безпеку", – наголосив він.
Про загрозу заздалегідь попереджав міський голова Львова Андрій Садовий в Telegram.
"Триває комбінована атака. Група крилатих ракет "Калібр" рухається в напрямку заходу України", – написав він о 06:40.
О 07:02 мер повідомив:
"Ще дві ракети в нашому напрямку!". Ще вночі Садовий закликав львів'ян не підходити до вікон, нічого не знімати та залишатися в укриттях або в безпечних місцях до відбою тривоги.
Офіційної інформації про наслідки атаки та постраждалих наразі немає.
Також, як повідомляє Еспресо, уламки БПЛА впали біля студентських гуртожитків "Львівської Політехніки".
Відключення світла у Львові та області - що відомо
За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Львові та Львівській області запровадили спеціальні аварійні відключення електроенергії (ГАВ). Про це повідомили у "Львівобленерго", закликавши мешканців із розумінням поставитися до ситуації, що склалася в енергосистемі України.
Що відомо про нічну атаку по Львівщині
Повітряну тривогу в області оголошували кілька разів ще з ночі. За даними Козицького, спершу регіон атакували реактивні безпілотники:
- о 02:37 реактивний БпЛА летів повз Перемишляни курсом на Львів, за кілька хвилин запрацювала ППО, а ворожий дрон кружляв довкола міста;
- від 03:09 до 03:46 безпілотники рухалися в напрямку Золочева, Миколаєва, Красного, Добротвора та Лопатина;
- о 04:14 реактивний дрон ішов на Львів з півночі, а о 04:30 – група реактивних БпЛА з північного сходу, ППО працювала знову;
- о 06:32 у семи районах області оголосили червоний рівень загрози.
Масована атака на Україну – новини
Як повідомляв Главред, напередодні атаки моніторингові канали попереджали про підготовку Росією масованого удару. Увечері 19 листопада стало відомо, що з аеродрому "Українка" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-160. Підліт крилатих ракет до кордону монітори очікували о 05:40–06:00.
Ще 16 листопада в моніторингових каналах заявляли про максимальну загрозу удару. За їхніми оцінками, окупанти підготували понад 50 ракет різних типів для атаки по Україні. Серед них – вісім крилатих ракет морського базування "Калібр" у районі Чорного моря.
Цієї ночі під ударом також опинилася столиця. Російські війська атакували Київ балістичними ракетами, вибухи лунали двома хвилями. Пожежі виникли на Оболоні, Подолі та в Голосіївському районі.
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