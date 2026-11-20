Окупантам залишиться лише сухопутна траса, яку вже контролюють українські безпілотники.

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Коли у Криму можуть початися голодні бунти / колад: Главред, фото: deepstatemap, Главред

Головне із заяви експерта:

Без мосту і поромів Крим стане для росіян пасткою

Трасу Р-280 уже контролюють українські дрони

Кремль може вигадати "гуманітарну операцію" для Криму

Остаточне знищення Кримського залізничного мосту може обернутися для окупованого півострова продовольчою кризою та масовими заворушеннями. Щоб повністю ізолювати російське угруповання, Україні доведеться також вивести з ладу морське сполучення через Керченську протоку. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

Говорячи про середньострокову перспективу, Жданов звертає увагу на логістику, від якої залежить забезпечення окупаційних військ і цивільних на півострові.

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На його думку, Москва може спробувати використати становище місцевих жителів як прикриття.

"Якщо ми доб'ємо залізничний міст, то навесні в Криму розпочнуться голодні бунти. Не здивуюся, якщо хтось у Кремлі запропонує провести в Криму гуманітарну операцію, як у Олешках, нібито для порятунку цивільних, але насправді для підтримки війська", - зазначив він.

Олешки / Інфографіка: Главред

Що може стати наступною ціллю ударів

Проте залізнична колія - не єдиний маршрут, яким окупанти отримують вантажі з Росії.

"Втім, ми прогавили ще один нюанс. Росіяни налагодили між материком та Кримом поромну переправу. Тож нам ще треба буде зупинити пором. Отоді точно буде ізоляція Криму з усіх боків. Він справді стане островом, і для росіян це буде капкан, пастка", - наголосив експерт.

Вивести з ладу переправу, за оцінкою полковника, складніше, ніж міст, тож тут потрібна інша тактика. Удари по стаціонарних об'єктах на обох берегах він вважає надто витратними.

"Треба просто топити пором. Буде дуже важко зруйнувати інфраструктуру Керченського порту та порту Кавказ, оскільки знадобиться великий обсяг боєприпасів. А ось перетопити пороми по одному, як сліпих кошенят, ми можемо. І тоді ніхто нікуди не попливе", - пояснив Жданов.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Коли можлива повна блокада півострова

Окрім залізниці та морського сполучення, в окупантів залишається ще й автомобільний коридор. Втім, і він уже перебуває під загрозою.

"Ось тоді Крим буде відрізано повністю. Мінус залізниця, мінус поромна переправа, а траса Р-280 під контролем наших сил безпілотних систем. От і повна блокада Криму", - переконаний полковник.

Реакція Кремля на такий сценарій, прогнозує експерт, не забариться. Однак міжнародна ситуація на той момент може виявитися для Москви вже менш сприятливою.

"За кілька місяців Путін бігатиме з ідеєю про те, що потрібно терміново провести гуманітарну операцію. Хоча на той час у США зміниться політичний розклад, і Меланія Трамп вже не буде такою активною у потураннях до Путіна", - підсумував Жданов.

Як Україна може звільнити Крим

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник Максим Жорін припустив, що країна-агресор Росія може втратити контроль над Кримом без прямої військової операції ЗСУ на півострові.

На його думку, такий сценарій можливий, якщо Україна досягне успіхів на інших ділянках фронту.

"Якщо в нас усе буде добре на інших ділянках фронту, можна створити умови, за яких росіяни, як уже бувало в історії, самі підуть із Криму", - наголосив він.

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, в окупованому Севастополі з 19 листопада обмежили продаж бензину після ударів по Кримському мосту. За один візит на АЗС водій може заправити повний бак і докупити не більше 20 літрів у каністри.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук раніше говорив, що у тимчасово окупованому Криму почалися масштабні перебої з електропостачанням, які можуть позначитися на роботі російської військової інфраструктури.

Водночас командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді заявляв, що Сили безпілотних систем могли б працювати по військових цілях в окупованому Криму в сім разів інтенсивніше, якби кошти від західних партнерів надходили вчасно.

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