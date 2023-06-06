Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС: що вирішили

На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних та заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт.

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Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони у зв'язку з підривом російськими окупантами Каховської ГЕС.

Як повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі, вночі 6 червня о 02:50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення опинилися близько 80 населених пунктів.

"Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста і села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища", - написав президент.

"Робимо все, щоб врятувати людей. Задіяні всі служби, військові, уряд, офіс", - додав він.

На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних та заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за цей теракт, зазначив Зеленський.

6 червня відбулося термінове засідання РНБО / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

У свою чергу, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив росіянами Каховської ГЕС – це принципово новий етап російської агресії.

"Відбувся повний та остаточний демонтаж всієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: "визволення України", "боротьба з нацистами", "поразка виключно військових об'єктів" та іншого марення, суто пропагандистських і брехливих тез. Росія увійшла в етап повного відкидання будь-яких солов'їно-симоньянівських "фігових листків" і відкритого декларування своєї справжньої мети - знищення України, вбивства українців, руйнування економіки і структур життєзабезпечення населення. У передчутті неминучості зникнення Росії та Путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні", - написав він у Facebook.

Коментуючи засідання РНБО, Данілов зазначив: "Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав".

Засідання РНБО 6 червня провели через підрив росіянами Каховської ГЕС / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

Відомо, що вісім населених пунктів і один мікрорайон Херсона затоплені повністю або частково. Всього в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів. Проводиться евакуація.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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