Глава Кремля заговорив про "правильний бік історії" та "об'єднання" з Росією.

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Про що заявив Путін / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Путін закликав українців "переходити на наш бік"

Кремль говорить про "об'єднання", але не в одній державі

Владу в Україні диктатор приписав "націоналістам"

Диктатор країни-агресорки РФ Володимир Путін закликав українців "переходити на наш бік" і нібито думати про майбутнє своїх дітей. Таку заяву він зробив в інтерв'ю сербському режисерові Емірові Кустуріці для фільму Першого каналу "Наше хрещення. Предстоятель", присвяченого 80-річчю патріарха РПЦ Кирила, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Звертаючись до українців, Путін заявив, що "правильний бік історії" нібито є спільним для обох народів.

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"Я хотів би сказати: переходьте на наш бік, тому що він є нашим спільним боком. Ось на спільний бік, на правильний бік історії і переходьте", - сказав Путін.

Він також закликав українців попри "трагедії" думати про майбутнє.

"Що б не відбувалося, які б трагедії не відбувалися сьогодні, треба думати про майбутнє, про майбутнє своїх дітей", - заявив диктатор та воєнний злочинець, причетний до викрадення дітей з території України.

Глава Кремля стверджує, що росіяни та українці нібито мають прагнути до "об'єднання". Водночас він уточнив, що не говорить про одну державу.

"Нехай не в межах єдиної держави, зовсім не про це йдеться. Але до об'єднання в найширшому значенні цього слова", - пояснив Путін.

Що Путін заявив про владу в Україні

Окремо Путін повторив пропагандистську тезу про те, що владу в Україні нібито захопили не патріоти, а "націоналісти".

За версією Путіна, патріоти люблять свою країну, а націоналісти нібито ненавидять інші народи.

"У цьому різниця. Але на цій ненависті до інших народів далеко не заїдеш", - сказав диктатор.

Крім того, господар Кремля стверджує, що ті, хто сьогодні підтримує Україну, нібито роблять це у власних інтересах. За його словами, зовнішні сили діють "з метою всіх послабити, розчленувати, розібрати на складові частини й підпорядкувати своїй волі".

​Обіцянки Кремля та реальність ​ / Інфографіка: Главред

Чи змінить щось для України риторика Путіна

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що після тристоронньої зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном у Китаї Путін фактично нічого не досяг.

"Для Росії після цієї зустрічі нічого не змінилося на краще, Путін нічого не домігся по суті", - наголосив фахівець.

Пояснюючи поведінку глави Кремля, експерт звернув увагу на його схильність видавати бажане за дійсне.

"Путін був окрилений самим фактом зустрічі, адже, на його думку, це було ознакою того, що у нього все виходить. Однак насправді це лише "магічне мислення" Путіна. Для нього це був піар, а не можливість вирішити якісь питання", - пояснив Загородній.

Водночас, оцінюючи подальші дії Москви щодо Києва, аналітик не очікує жодних змін.

"А в діях Росії щодо нас нічого не зміниться. Поки Путін залишатиметься при владі, він воюватиме", - підсумував експерт.

Заяви Путіна про Україну та мирні переговори - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, Путін уперше прокоментував результати тристоронніх переговорів із Трампом і Сі Цзіньпіном, які відбулися 19 листопада в Китаї. Після них диктатор пригрозив Україні "набагато болючішими" діями у відповідь на удари по Кримському мосту. Водночас він заявив, що Росія нібито не має бажання продовжувати збройний конфлікт, але "все залежить від України".

Крім того, Путін повідомив, що Москва запропонувала європейцям приїхати до Росії, щоб визначити їхню позицію. Тим часом після зустрічі лідерів у Китаї спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер терміново вирушили до Берліна. Німецькі посадовці заявили, що зустріч у Берліні буде присвячена надійним і юридично обов'язковим гарантіям безпеки.

Саміт АТЕС не обійшовся без незручних для Кремля епізодів. Зокрема, на вечері лідерів Путіна посадили окремо від Трампа і Сі Цзіньпіна. Цей момент потрапив на відео.

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