Чи були реальні пуски, стане відомо приблизно за годину, а в Івано-Франківську попередили про тривоги протягом дня.

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Російські літаки / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Два Ту-160 виконали пусковий маневр у Вологодській області

Чи були реальні пуски, монітори дізнаються приблизно за годину

В Івано-Франківську попередили про можливі нові тривоги

Вранці 20 листопада два стратегічні бомбардувальники Ту-160 країни-агресорки РФ виконали пусковий маневр у Вологодській області. Україну можуть атакувати нові крилаті ракети. Про це повідомив моніторинговий канал "єРадар".

Маневр бортів зафіксували приблизно о 07:40 за київським часом. Монітори наголосили, що поки не можуть підтвердити, чи справді росіяни запустили ракети.

відео дня

"Можливо, ще буде трохи крилатих. 40 хвилин тому відмічено пусковий маневр від 2х бортів Ту-160 в Вологодській області. Реальні були пуски чи ні - дізнаємось трохи більше ніж за годину", - йдеться в повідомленні.

Продовження атак протягом дня не виключає і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Telegram.

"Протягом дня можуть бути повторні тривоги! Реагуємо", - написав він.

Ще зранку мер закликав містян зарядити павербанки, подбати про запас води та не ігнорувати сигнали тривоги. Він також попередив, що в місті можливі перебої зі світлом.

Літаки, з яких РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Чому Росія б'є по глибокому тил

Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики Стратегія XXI Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду пояснив, що удари по тилу противника - один із базових принципів війни, і Україна теж його застосовує.

"Власне, ми також намагаємося завдавати ударів по російській економіці. Це один із принципів ведення війни. Якщо не можеш подолати противника на фронті, намагаєшся завдати йому критичних уражень у тилу - по підприємствах, транспортних комунікаціях, центрах зв'язку та інших об'єктах, які забезпечують функціонування держави й управління збройними силами", - наголосив фахівець.

Говорячи про російську тактику, Гончар звернув увагу, що ворог зміг наростити виробництво засобів ураження.

"Росіяни діють за схожою логікою. Вони активізували такі атаки ще минулого року, зокрема завдяки тому, що змогли масштабувати виробництво засобів ураження. З'явилися нові можливості, зокрема реактивні ударні дрони", - пояснив Гончар.

Водночас експерт визнав, що повністю убезпечитися від масованих атак неможливо.

"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ані засобами протиповітряної оборони, ані інженерними спорудами", - підсумував він.

Ракетний удар 20 листопада - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ворожої атаки на столицю загинули 3 людини.

Також вранці 20 листопада вибухи пролунали на Івано-Франківщині. Через атаку тролейбуси в Івано-Франківську перейшли на автономний хід.

Того ж ранку Росія атакувала Львів реактивними дронами і ракетами. Мер міста попередив, що у напрямку Львова летять ще ракети. Очільник ОВА закликав не знімати роботу ППО.

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