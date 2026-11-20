Головне:
- Під ударом опинилися Київ і ще дев'ять областей
- У столиці загинули шестеро людей, 15 - постраждали
- У Харкові пошкоджено лікарню швидкої допомоги
Унаслідок нічної масованої атаки країни-агресорки РФ на Україну загинули восьмеро людей, ще 28 - постраждали. Під ударом були Київ і дев'ять областей, а в столиці ракети влучили в критичну інфраструктуру, зокрема в мости через Дніпро. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в Telegram.
Найбільше жертв - у Києві.
"Ракети влучили в критичну інфраструктуру столиці, серед цілей були і мости. Пошкоджено обʼєкт водовідведення, офісні й комерційні будівлі. Внаслідок атаки в Києві загинули шестеро людей. Ще 15 - постраждали", - написав Корецький.
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про пошкодження Подільсько-Воскресенського, Південного та Дарницького мостів. За словами Кличка, щонайменше троє загиблих у столиці - працівники водоканалу.
Атака сталася після того, як 17 листопада Сили оборони вдарили по Кримському мосту. Тоді Володимир Путін пообіцяв Україні "болючу" відповідь.
Що відомо про удар по Харкову та областях
У Харкові під удар потрапила лікарня швидкої допомоги. За даними Корецького, поранено чотирьох людей, пошкоджено корпус МРТ.
Мер Харкова Ігор Терехов уточнював, що в лікарні в Шевченківському районі вибито понад 50 вікон.
Також пошкоджено підприємства на Київщині, Миколаївщині, Одещині та Чернігівщині. Руйнувань зазнали житлові будинки на Дніпропетровщині, Львівщині, Вінниччині, Сумщині й Чернігівщині, є влучання в об'єкти енергетики.
Прем'єр подякував усім, хто ліквідовує наслідки атаки, а також захисникам неба.
"Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським, енергетикам і комунальникам, які від ночі працюють на місцях ударів, допомагають людям і ліквідовують наслідки. Дякую воїнам ППО за кожну збиту ціль", - наголосив Корецький.
Чому Росія б'є по мостах та інфраструктурі України
Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду пояснював, що масовані удари по інфраструктурі мають кілька цілей. Одна з них - позбавити регіони стабільного електропостачання.
"Перша - деелектрифікація західної частини України", - зазначив експерт.
Ще одним завданням ворога, за словами Гончара, є психологічний тиск на українців.
"Третя мета - посіяти додаткову паніку, яка в перспективі може призвести до хаосу", - пояснив він.
Протидіяти цьому, на думку експерта, можна лише поєднанням сильної ППО та швидкого ремонту.
"Тому потрібно максимально ефективно відбивати атаки й оперативно відновлювати все, що було пошкоджено або зруйновано", - наголосив Гончар.
Атака на Київ - новини
Як повідомляв Главред, 17 листопада внаслідок балістичної атаки РФ пошкоджено Південний міст у Києві. Через пошкодження Південного мосту без опалення залишилися 317 будинків Дарницького району. Зелена лінія метро тоді курсувала лише між Сирцем і Видубичами.
Нардеп Володимир Крейденко попереджав про ризики для столиці. За його словами, через удари по мостах Київ може розділитися на дві частини. Понтонні мости обіцяють звести до лютого-березня 2027 року.
Наслідки нічного удару відчули в багатьох регіонах. В огляді наслідків атаки РФ ідеться про пошкодження трьох мостів через Дніпро. Рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом з правого на лівий берег закрито.
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