У Харкові під удар потрапила лікарня швидкої допомоги, а в Києві ракети влучили в мости та об'єкт водовідведення.

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​ Наслідки нічної атаки РФ на Україну 20 листопада / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Під ударом опинилися Київ і ще дев'ять областей

У столиці загинули шестеро людей, 15 - постраждали

У Харкові пошкоджено лікарню швидкої допомоги

Унаслідок нічної масованої атаки країни-агресорки РФ на Україну загинули восьмеро людей, ще 28 - постраждали. Під ударом були Київ і дев'ять областей, а в столиці ракети влучили в критичну інфраструктуру, зокрема в мости через Дніпро. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в Telegram.

Найбільше жертв - у Києві.

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"Ракети влучили в критичну інфраструктуру столиці, серед цілей були і мости. Пошкоджено обʼєкт водовідведення, офісні й комерційні будівлі. Внаслідок атаки в Києві загинули шестеро людей. Ще 15 - постраждали", - написав Корецький.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про пошкодження Подільсько-Воскресенського, Південного та Дарницького мостів. За словами Кличка, щонайменше троє загиблих у столиці - працівники водоканалу.

Атака сталася після того, як 17 листопада Сили оборони вдарили по Кримському мосту. Тоді Володимир Путін пообіцяв Україні "болючу" відповідь.

Що відомо про удар по Харкову та областях

У Харкові під удар потрапила лікарня швидкої допомоги. За даними Корецького, поранено чотирьох людей, пошкоджено корпус МРТ.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнював, що в лікарні в Шевченківському районі вибито понад 50 вікон.

Також пошкоджено підприємства на Київщині, Миколаївщині, Одещині та Чернігівщині. Руйнувань зазнали житлові будинки на Дніпропетровщині, Львівщині, Вінниччині, Сумщині й Чернігівщині, є влучання в об'єкти енергетики.

Прем'єр подякував усім, хто ліквідовує наслідки атаки, а також захисникам неба.

"Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським, енергетикам і комунальникам, які від ночі працюють на місцях ударів, допомагають людям і ліквідовують наслідки. Дякую воїнам ППО за кожну збиту ціль", - наголосив Корецький.

Чому Росія б'є по мостах та інфраструктурі України

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду пояснював, що масовані удари по інфраструктурі мають кілька цілей. Одна з них - позбавити регіони стабільного електропостачання.

"Перша - деелектрифікація західної частини України", - зазначив експерт.

Ще одним завданням ворога, за словами Гончара, є психологічний тиск на українців.

"Третя мета - посіяти додаткову паніку, яка в перспективі може призвести до хаосу", - пояснив він.

Протидіяти цьому, на думку експерта, можна лише поєднанням сильної ППО та швидкого ремонту.

"Тому потрібно максимально ефективно відбивати атаки й оперативно відновлювати все, що було пошкоджено або зруйновано", - наголосив Гончар.

Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

Атака на Київ - новини

Як повідомляв Главред, 17 листопада внаслідок балістичної атаки РФ пошкоджено Південний міст у Києві. Через пошкодження Південного мосту без опалення залишилися 317 будинків Дарницького району. Зелена лінія метро тоді курсувала лише між Сирцем і Видубичами.

Нардеп Володимир Крейденко попереджав про ризики для столиці. За його словами, через удари по мостах Київ може розділитися на дві частини. Понтонні мости обіцяють звести до лютого-березня 2027 року.

Наслідки нічного удару відчули в багатьох регіонах. В огляді наслідків атаки РФ ідеться про пошкодження трьох мостів через Дніпро. Рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом з правого на лівий берег закрито.

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