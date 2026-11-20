В Україні оголошено повітряну тривогу.

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Росія запустила нову хвилю ракет по Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/alarmua

Коротко:

Розпочалася нова хвиля ракетного удару РФ

Ракети вже в повітряному просторі України

Нічна атака окупантів була однією з наймасовіших

Країна-агресор Росія розпочала другу за ранок ракетну атаку на Україну. Крилаті ракети заходять через Чернігівщину курсом на Київське водосховище, повідомили у Повітряних силах. У столиці України оголосили "червону" повітряну тривогу.

Ось як виглядає карта повітряних тривог станом на 09:40.

відео дня

Карта повітряних тривог / t.me/alarmua

Де ще фіксують ракети ПС ПСВУ

Крилаті ракети над Київським водосховищем. Курс - Димер;

Іванків/Красятичі;

КР через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід;

КР через Київську область до Житомирської (Малин);

Житомирщина: КР над Коростеню.

Моніторинговий канал єРадар раніше сьогодні повідомляв, що вранці 20 листопада два стратегічні бомбардувальники Ту-160 країни-агресора РФ виконали пусковий маневр у Вологодській області. Україну можуть атакувати нові крилаті ракети.

Маневр літаків зафіксували приблизно о 07:40 за київським часом.

"Можливо, ще буде трохи крилатих. 40 хвилин тому зафіксовано пусковий маневр двох літаків Ту-160 у Вологодській області. Чи були пуски реальними чи ні - дізнаємося трохи більше, ніж через годину", - йдеться в повідомленні.

О 10:05 було оголошено відбій повітряної тривоги.

РФ влаштувала одну з найпотужніших атак

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що в ніч на 2 листопада РФ завдала однієї з найпотужніших атак по Україні, передає 24 канал.

Країна-агресор минулої ночі запустила по Україні 80 крилатих ракет і до 20 балістичних.

Також, за інформацією начальника управління комунікацій ПС, під час атаки було задіяно 400 дронів, з них – 120 реактивних.

Відсоток перехоплення був досить високим, одна з ракет, ймовірно, перетнула кордон із Польщею.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

РФ вперше за півроку вивела кораблі для завдання удару

Представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що в ніч на 20 листопада російський Чорноморський флот вперше за шість місяців вийшов у море, щоб атакувати Україну. Загалом противник здійснив понад 20 пусків ракет.

"Сьогодні вони вперше за півроку вийшли в море, застосовували свої кораблі. Кораблі застосовувалися з гавані, як завжди, підводні човни, звичайно, за межами (пункту базування – ред.). Застосувати їх із пункту базування вони не можуть. Усього сьогодні було понад 20 пусків", – сказав Плетенчук.

Представник ВМС підкреслив, що нічний удар не був спонтанним. Росія заздалегідь планує і самі комбіновані атаки на Україну, і те, як у них буде задіяний Чорноморський флот.

Атака РФ на Київ у ніч на 20 листопада 2026 року – новини

Як писав Главред, 19 листопада мешканців столиці попереджали, що в Києві зберігається потенційна загроза удару по мостах через Дніпро. Серед можливих цілей окупантів монітори називали Північний та Південний мости, а також мости на Русанівці та в районі Осещини біля Вишгорода.

У ніч на 20 листопада російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Вибухи в столиці пролунали двома хвилями - близько 01:20 та близько 02:00. У результаті удару виникли пожежі в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах.

Крім того, внаслідок балістичної атаки на столицю було пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Рух з правого на лівий берег на ньому поки що закрито. Також пошкодження зафіксовано на Дарницькому та Південному мостах.

У Києві троє людей загинули, ще семеро - постраждали.

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