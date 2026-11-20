Учасник легендарного гурту The Jackson 5 переніс операцію та променеву терапію.

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Брат Майкла Джексона хворий на рак простати / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; скріншот із відео

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Який важкий діагноз приховував 69-річний Марлон Джексон

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Родина покійного короля поп-музики Майкла Джексона зіткнулася з серйозним випробуванням - його старший брат, 69-річний співак Марлон Джексон, вперше публічно розповів про важку хворобу. У відвертій розмові в подкасті Фари Шаммас музикант зізнався, що вже 4 роки бореться з раком простати четвертої стадії.

Весь цей час учасник легендарного колективу The Jackson 5 вважав за краще тримати діагноз у таємниці від громадськості. За словами артиста, він переніс серйозну операцію з видалення передміхурової залози та пройшов курс променевої терапії. Однак сьогодні співак почувається добре, веде активний спосіб життя і навіть продовжує виступати на сцені разом із братами.

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Малон Джексон - рак / скріншот із відео

"Мені вже видалили передміхурову залозу, я пройшов променеву терапію, і все добре. Я уважно ставлюся до того, що вживаю, і намагаюся дбати про себе", - поділився Марлон.

Музикант приділяє величезну увагу здоровому способу життя: 4 рази на тиждень він проходить пішки близько 6,4 кілометра. Крім того, ще в 1977 році Джексон повністю відмовився від яловичини та свинини, а дізнавшись про онкологію, виключив із раціону цукор. Хоча співак не став вдаватися в медичні подробиці перебігу хвороби, він із гордістю зазначив, що результати терапії приємно здивували навіть фахівців.

Майкл Джексон - родина / фото: ua.depositphotos.com

"Навіть мій лікар сказав: „У вас усе набагато краще, ніж я думав"", - з гумором розповів артист.

Нагадаємо, Марлон Джексон - шоста дитина в родині Джозефа та Кетрін Джексон і один із 5 учасників оригінального складу культового гурту The Jackson 5. Разом із братами Джекі, Тіто, Джермейном і Майклом він здобув всесвітню славу в 1970-х роках, а в 1997 році колектив був урочисто включений до Зали слави рок-н-ролу.

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