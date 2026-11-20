Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні почнуться нічні морози та перші зимові прояви
- У яких регіонах очікуються мокрий сніг та ожеледиця на дорогах
- Якою буде погода наступного тижня та наскільки сильним стане похолодання
На вихідних, 21 та 22 листопада, в Україні розпочнеться похолодання, яке принесе нічні морози, мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Найбільш відчутним зниження температури стане наступного тижня. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань на своїй сторінці у Facebook.
Якою буде погода в Україні 21-22 листопада
Наразі Україна перебуває під впливом південного циклону Veronica, який приніс дощі різної інтенсивності та сильний вітер із поривами 15-21 м/с. Температура повітря залишається аномально високою для цього періоду - 7-12 градусів тепла.
У суботу, 21 листопада, циклон відійде за межі України, однак погода залишатиметься нестійкою. Регіони перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе періодичні дощі. Вітер поступово слабшатиме, а з півночі Скандинавії почне надходити арктичне повітря. Температура протягом доби становитиме 6-11 градусів тепла.
У неділю, 22 листопада, опади малоймовірні, а сонця стане більше. Водночас температура суттєво знизиться: вночі очікується 0-5 градусів морозу, вдень - 0-5 градусів тепла. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.
Коли очікується дощ і мокрий сніг
У понеділок, 23 листопада, до України прийде активний циклон. Місцями на автошляхах буде слизько.
"Над північчю Італії утвориться наступний із серії південних активний температурно-контрастний циклон, який у понеділок, 23 листопада, принесе в Україну чергову порцію опадів у вигляді дощу та мокрого снігу", - розповів він.
Температура повітря вночі становитиме 0-5 градусів морозу, вдень - 0-5 градусів тепла. У південних областях буде значно тепліше - 9-14 градусів із позначкою плюс.
Якою буде погода в Україні наступного тижня
За прогнозами міжнародних центрів, наступний робочий тиждень буде холодним, із більш вираженим зимовим характером. Очікуються сніг і мокрий сніг, місцями може утворитися нестійкий сніговий покрив. На дорогах зберігатиметься ризик ожеледиці.
Уночі температура повітря опускатиметься до 1-6 градусів морозу, а вдень коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Водночас синоптик закликає не піддаватися інформаційному хайпу щодо сильних морозів та аномальних снігопадів. Похолодання наприкінці листопада є закономірним сезонним процесом.
Погода в Україні - новини з темою
Як раніше повідомляв Главред, метеорологи зафіксували аномальні зміни в атмосфері над Арктикою, які можуть підвищити ризик сильних морозів у деяких регіонах Європи. 10 листопада метеорологи зафіксували аномальне послаблення полярного вихору.
Синоптик Ігор Кібальчич повідомив про те, що на вихідних в Україні переважатиме тепліша за норму погода з подекуди невеликими дощами, а в неділю очікується похолодання. Він зазначив, що похолодання на вихідних супроводжуватиметься заморозками вночі на півночі та у центрі.
Синоптикиня Наталія Діденко повідомила про поступове похолодання з переходом до мокрого снігу і ожеледиці на дорогах. Вона наголосила, що початок холоднішання розпочнеться вже в неділю, а в понеділок можливий мокрий сніг.
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