Вашингтон обговорює варіанти завершення війни, які можуть кардинально змінити майбутнє України.

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США визначили два сценарії завершення війни / Колаж: Главред

Ви дізнаєтеся:

Які сценарії завершення війни обговорюють американські представники

Що передбачають гарантії безпеки для України за аналогом статті 5 НАТО

Чому Зеленський сумнівається в гарантіях безпеки

Спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф на закритих переговорах пропонували Україні два сценарії завершення війни: членство в НАТО в обмін на вихід із Донбасу або заморозку фронту з гарантіями безпеки. Водночас у Вашингтоні заявляють про прогрес у переговорах щодо захисту України за принципом статті 5 Альянсу, але Київ досі має запитання до змісту таких зобов'язань.

Главред з'ясував, які два сценарії завершення війни обговорюють у США, що передбачають гарантії безпеки для України за аналогом статті 5 НАТО та чому Київ вимагає конкретних зобов'язань від західних партнерів.

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Які два сценарії завершення війни пропонують США

За інформацією The Wall Street Journal, представники американської сторони Джаред Кушнер і Стів Віткофф обговорювали два варіанти завершення війни з українськими та європейськими представниками.

Перший сценарій передбачає, що Україна відмовиться від територій Донбасу, які досі контролює, а натомість отримає членство в НАТО. Другий варіант полягає в замороженні бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. У такому разі частина Донбасу залишиться під контролем України, а Київ отримає гарантії безпеки від США та, можливо, європейських союзників.

Водночас ці варіанти поки не є узгодженим мирним планом. Для реалізації будь-якого з них потрібна згода сторін, а позиції України та Росії щодо територій і майбутнього безпекового устрою залишаються принципово різними.

Росія, зокрема, вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО, прибрати відповідні положення з Конституції та не допускати розміщення військ і військової техніки Альянсу на українській території.

Що Кушнер сказав про гарантії безпеки за статтею 5

Окреме питання переговорів - гарантії безпеки для України за принципом статті 5 НАТО. 19 листопада Джаред Кушнер заявив про прогрес у переговорах щодо такого механізму, передає Укрінформ. За його словами, президент США Дональд Трамп відкритий до надання Україні гарантій, які відповідатимуть інтересам Сполучених Штатів.

"Будь-які гарантії безпеки для України ґрунтуватимуться на статті 5, і, як стверджують росіяни, вони мають намір після завершення цієї війни не допустити нової в майбутньому", – сказав він.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Водночас Кушнер наголосив, що майбутні домовленості не можуть ґрунтуватися лише на довірі чи обіцянках. За його словами, необхідно створити систему взаємних зобов'язань, яка передбачатиме контроль за виконанням угоди, дієве стримування та серйозні наслідки в разі її порушення.

Він також високо оцінив зміни, яких зазнали Збройні сили України за час повномасштабної війни.

"Сьогодні Україна вже не та країна, на яку напали тоді. Вона продемонструвала стійкість і силу, надзвичайно розвинулася і тепер має одну з найкращих армій у світі", - сказав Кушнер.

За його словами, важливими складниками майбутньої системи безпеки мають бути не лише гарантії та стримування, а й дієві канали комунікації між сторонами. Вони допоможуть запобігати новим конфліктам.

Кушнер також стверджує, що американській стороні вдалося переконати Росію розглядати цю концепцію як можливу основу майбутніх домовленостей. Він наголосив, що гарантії мають передбачати не лише політичні обіцянки, а й дієве стримування, контроль за виконанням угоди та серйозні наслідки в разі її порушення.

Чому Зеленський сумнівається в гарантіях безпеки

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ і Вашингтон можуть по-різному трактувати гарантії безпеки для України за принципом статті 5 НАТО. Зокрема, поки незрозуміло, чи передбачатимуть такі домовленості присутність американських військових на українській території, передає Європейська правда.

Зеленський зазначив, що для нього гарантії безпеки за принципом статті 5 означають, що в Україні діятимуть збройні сили країн-партнерів. Він також порушив питання можливої присутності американських військових і створення військових баз США.

"Я не певний, що у нас однакове розуміння статті 5. Бо для мене це значить, що на нашій землі діятимуть збройні сили партнерів. Тож моє питання - а як щодо американських солдатів? Ми були б раді, якби у нас були американські бази, як на Близькому Сході. Тому чи є відповідь на це? У мене наразі - ні", - сказав президент.

Ще одним важливим питанням Зеленський назвав реакцію партнерів на можливий повторний напад Росії. За його словами, Україна має заздалегідь розуміти, які саме дії вживатимуть союзники в такому разі.

"Що партнери робитимуть, якщо - навіть не "якщо", а "коли" - Росія спробує знову напасти? Це має бути зрозуміло не лише для партнерів, а й для суспільства, інвесторів, які прийдуть в Україну. Їм потрібні чіткі відповіді", - наголосив Зеленський.

Що таке п'ята стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Що означає стаття 5 НАТО насправді

Стаття 5 Північноатлантичного договору закріплює принцип колективної оборони. Збройний напад на одну країну Альянсу розглядається як напад на всіх його членів, йдеться в тексті Північноатлантичного договору. У такому разі кожна держава зобов'язується допомогти союзнику, але самостійно визначає, які заходи вважає необхідними.

Це не означає автоматичного вступу всіх країн НАТО у війну. Допомога може передбачати застосування військової сили, постачання зброї, розвіддані або інші заходи.

Саме тому для України важливо, щоб майбутні гарантії не обмежувалися загальними обіцянками підтримки. У договорі мають бути чітко визначені зобов'язання партнерів, механізм реагування на нову агресію та наслідки для Росії в разі порушення домовленостей.

Поки що остаточного рішення щодо формату гарантій немає. Головне питання полягає в тому, чи готові США та європейські країни взяти на себе конкретні зобов'язання щодо захисту України, а не лише пообіцяти допомогу в разі нового нападу.

Як Росія відповіла на ідею гарантій безпеки для України

Росія виступає проти надання Україні гарантій безпеки за принципом статті 5 НАТО. У Москві вважають неприйнятною будь-яку форму "квазічленства" України в Альянсі та вимагають, щоб Київ відмовився від наміру вступити до нього.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков 20 листопада, повідомляє Reuters із посиланням на російські державні ЗМІ.

За словами Рябкова, Москва не погоджується з ідеєю гарантій, які фактично могли б наблизити Україну до НАТО. Він назвав неприйнятними спроби знайти "креативне рішення" щодо такого формату безпекових домовленостей.

"Навіть сама ідея формули квазічленства України в НАТО та пошук якогось - у лапках - "креативного рішення" в цій сфері - це варіант, який для нас неприйнятний. Ми обговорюємо гарантії безпеки, перш за все, з точки зору забезпечення безпеки нашої власної країни", - заявив Рябков.

Він також повторив вимогу Кремля щодо відмови України від вступу до НАТО. За словами російського дипломата, лише після визнання цієї умови можна буде обговорювати питання гарантій безпеки для України.

Заява Рябкова пролунала наступного дня після Берлінського саміту, на якому президент Франції Еммануель Макрон закликав знову порушити питання членства України в НАТО. Водночас американський переговірник Джаред Кушнер заявив, що разом зі Стівом Віткоффом переконав російську сторону в тому, що майбутні гарантії безпеки для України мають ґрунтуватися на статті 5 НАТО.

Рябков також підтвердив, що Росія опрацьовує можливість візиту до Москви представників Великої Британії, Німеччини та Франції. Раніше Володимир Путін заявив, що запросив європейських посланців для обговорення позиції Росії щодо переговорів про завершення війни в Україні.

Чи захистить Україну гарантія за зразком статті 5

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду не очікує, що Кремль змінить курс через дипломатичні формули.

"А в діях Росії щодо нас нічого не зміниться. Поки Путін залишатиметься при владі, він воюватиме", - наголосив фахівець.

Водночас, за його оцінкою, США не стануть заважати Україні, бо це вдарило б по їхній репутації та ринках американської зброї в Європі.

"Так чи інакше, більшість американського населення підтримує Україну, а це означає, що в разі спроб завадити нам посилиться тиск на Трампа з боку його ж суспільства", - пояснив Загородній.

Вступ в НАТО / Інфографіка: Главред

Американіст і колишній співробітник ООН Дмитро Довгополий в ефірі Еспресо застеріг, що сама згадка статті 5 нічого не гарантує без готовності партнерів діяти.

"І нема консенсусу. Це абсолютно не зобов'язуюча така стаття. Вона звучить дуже добре, але вона не зобов'язує. Потрібна політична воля. Щоб ми не прописали, потрібна політична воля", - зазначив Довгополий.

Він також згадав про обговорення так званої "статті 5 light", яка, за його оцінкою, ближча до консультацій, ніж до негайної військової допомоги.

Чи готова Україна обміняти Донбас на вступ до НАТО

Україна навряд чи погодиться віддати Донбас в обмін на перспективу вступу до НАТО. Водночас США мають важелі впливу, за допомогою яких можуть тиснути на Київ у питанні територіальних поступок. Про це заявили дипломат Володимир Огризко та політолог Олексій Гарань.

В інтерв’ю Главреду ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що президент США Дональд Трамп не розуміє готовності українців боротися за свою державу, а не погоджуватися на територіальні поступки Росії.

"Він не розуміє, що можна битися за своє існування, а не віддати 20% своєї території та почати з ворогом торгувати й обмінюватися дружніми посланнями", - наголосив дипломат.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Водночас Огризко вважає, що Вашингтон має дієві інструменти для тиску на Україну, зокрема в питанні можливих поступок територіями.

"Це інструменти, причому доволі дієві. І Трамп це прекрасно розуміє і знає, що в такий спосіб на нас можна тиснути", - пояснив він.

Своєю чергою, професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань окреслив межі компромісів, на які може піти Україна. У коментарі виданню Слово і діло він зазначив, що максимальним варіантом поступок може бути замороження бойових дій по нинішній лінії фронту.

"Максимум, на що ми можемо піти, - це замороження по лінії фронту", - сказав політолог.

Які гарантії безпеки пропонує ЄС

Україна отримає юридично зобов’язуючі гарантії безпеки після припинення вогню. Вони передбачатимуть продовження військової допомоги, контроль за дотриманням перемир’я та зобов’язання партнерів реагувати на новий напад Росії. Про це йдеться у спільній заяві лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії та України за підсумками зустрічі "Коаліції охочих".

Згідно з документом, моніторинг припинення вогню здійснюватиметься під керівництвом США. Також партнери розглядають можливість розгортання в Україні багатонаціональних сил під керівництвом європейських країн.

Окремо йдеться про юридично зобов’язуючі зобов’язання союзників допомогти Україні в разі повторного нападу Росії.

Чому план США тривожить Європу

Американські представники на мирних переговорах пропонують обговорити не лише умови завершення війни в Україні, а й майбутнє НАТО, військові можливості Альянсу та розміщення його сил у Європі. Такий підхід Вашингтона занепокоїв європейські країни, особливо ті, що межують із Росією, пише Bloomberg.

Зокрема, США запитали Україну, чи готова вона відмовитися від Донбасу на користь Росії в обмін на членство в НАТО. Це питання порушили під час обговорення майбутніх гарантій безпеки для Києва.

Водночас європейські партнери наполягають, що спочатку Росія має припинити бойові дії. Лише після цього, на їхню думку, можна переходити до обговорення майбутнього Альянсу та розташування військ на континенті.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розглядати безпекові пропозиції США, але Київ потребує конкретного плану вступу до НАТО та ЄС, збереження сильної армії й фінансування повоєнної відбудови.

Про першу пропозицію американців щодо можливого обміну Донбасу на членство в Альянсі Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 13 листопада.

"Я неодноразово казав: Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Американці поставили питання: "А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?" Це було вперше", - зазначив президент.

За оцінкою Bloomberg, підхід Вашингтона поставив європейських лідерів перед складним вибором. Вони побоюються, що обговорення майбутньої безпеки Європи паралельно з переговорами про завершення війни може призвести до поступок Росії.

Найбільше занепокоєння це викликає у країн, які межують із РФ. Вони побоюються скорочення військової присутності НАТО на своїй території та посилення впливу Москви на безпекові рішення в Європі.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що східний фланг Альянсу не може бути предметом торгу, а в Європі не повинно бути сфер впливу.

Росія вимагає від НАТО відмовитися від розміщення військ у країнах, які приєдналися до Альянсу після 1997 року. Йдеться, зокрема, про Польщу, Чехію, Угорщину та держави Балтії.

Натомість Москва пропонує скоротити власну військову присутність у Калінінградській області та Білорусі. Однак на саміті ЄС низка лідерів назвала такий обмін неприйнятним.

Як союзники планують посилити тиск на Росію

Учасники "Коаліції охочих" домовилися посилити санкційний тиск на Росію. Обмеження мають стосуватися доходів від продажу нафти й газу, операцій із криптовалютою та діяльності російського тіньового флоту.

Російські активи залишатимуться замороженими до припинення агресії та компенсації збитків, завданих Україні.

Крім того, союзники закликають Москву погодитися на енергетичне перемир’я на зимовий період і припинення вогню в Чорному морі. Останнє має забезпечити безпеку експорту продовольства.

Чому Україна ризикує залишитися без гарантій

Ідея вступу України до НАТО в обмін на виведення військ із Донбасу поки не є офіційною пропозицією США. Вашингтон, імовірно, лише намагається з’ясувати реакцію Києва. Водночас Україна ризикує поступитися територіями, але так і не отримати членство в Альянсі, вважає політолог, директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його словами, головна мета такої ідеї - домогтися виведення українських військ із Донбасу, а не гарантувати вступ до НАТО.

"Ось у чому її основний сенс, а не в тому, що нам пропонують НАТО. Ніхто нам НАТО поки не пропонує", - сказав експерт в інтерв’ю ОстроВу.

Фесенко наголосив, що вступ до Альянсу потребує згоди всіх країн-членів. Тому навіть після виведення військ із Донбасу окремі держави можуть заблокувати членство України, а позиція президента США Дональда Трампа може змінитися.

"Ми спочатку маємо вивести війська з Донбасу, а потім фактично можемо так і не отримати членство в НАТО. Просто тому, що хтось його заблокує або позиція США може змінитися", - підсумував політолог.

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