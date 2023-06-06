Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація: що відомо

Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

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​ Російські війська підірвали Каховську ГЕС / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.

"Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується", - йдеться в повідомленні ОК "Південь" у Fаcebook.

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін підтвердив підрив Каховської ГЕС. Він повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення.

Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо - він окупований.

За словами Прокудіна, критичного рівня вода досягне за 5 годин.

Дивіться відео - Олександр Прокудін розповів про ситуацію на Каховській ГЕС:

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський закликав жителів Херсонської області найближчим часом уважно стежити за повідомленнями ОВА і слідувати її інструкціям.

Російські окупанти спочатку заперечували пошкодження на Каховській ГЕС.

"Це маячня! Все нормально, скрізь все нормально, я щойно зв'язувався по рації. Скрізь все нормально по місту, все тихо і спокійно", - заявив так званий "мер" окупованої Нової Каховки Володимир Леонтьєв у коментарі російському пропагандистському агенству ТАСС.

Потім ТАСС з посиланням на свої джерела підтвердило руйнування греблі Каховської ГЕС.

"Гребля Каховської ГЕС в Херсонській області зруйнувалася через пошкодження, йде затоплення територій. Вночі тихо було. Прильотів не було. Гребля не витримала, одна опора впала, і пішло затоплення", - йдеться в повідомленні.

Пізніше колаборант Леонтьєв підтвердив підрив греблі гідроелектростанції.

"Нічні удари по Каховській ГЕС призвели до руйнування засувок, вода неконтрольовано стала скидатися нижче за течією. Потреби в евакуації Нової Каховки поки немає", - заявив мер-самозванець.

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У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС

Момент вибуху на Каховській ГЕС потрапив на відео. За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни й генератори.

РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.

Дивіться відео - Момент вибуху на Каховській ГЕС:

Зеленський терміново скликав засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 червня, скликав екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС в Херсонській області.

Глава держави заявив, що "російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують всьому світу, що їх потрібно вигнати з кожного куточка української землі".

"Жодного метра не можна їм залишати, тому що кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ні водою, ні ракетами, ні чим завгодно терористам не вдасться зупинити Україну", - написав Зеленський у Telegram.

Є загроза для Запорізької АЕС

Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що через підрив Каховської ГЕС є загроза для Запорізької АЕС.

"Каховська ГЕС. Черговий військовий злочин російських терористів. Це екоцид. Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсона і в Криму, можливе знищення частини населених пунктів і біосфери. Також їхні дії становлять загрозу для ЗАЕС", - написав Єрмак у Telegram.

Глава ОП додав, що влада працює як центральна, так і регіональна. Безпека людей сьогодні - пріоритет.

Зеленський і Єрмак опублікували кадри з Каховської ГЕС після підриву, влаштованого окупантами.

Дивіться відео - окупанти підірвали Каховську ГЕС:

Загроза підриву Росією Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський 20 жовтня 2022 року заявив, що Київ має інформацію про плани країни-агресора Росії щодо підриву дамби Каховської ГЕС. За словами глави держави, внаслідок цього теракту можуть постраждати сотні тисяч людей. Якщо загарбники на це підуть, в зоні затоплення ризикують опинитися 80 населених пунктів, включаючи Херсон.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що Росія замінувала Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року.Якщо станеться її підрив окупантами, трапиться екологічна катастрофа. Може затопити лівобережжя Херсонщини.

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