У грудні здешевлення може бути ще відчутнішим, однак багато що залежатиме від зовнішніх ринків.

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Коли ціни на АЗС почнуть змінюватися / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Потенціал зниження цін на пальне становить 5-8 грн/л

Гуртові ціни падають значно швидше, ніж роздрібні

Дизель на АЗС знову може коштувати менше 100 грн/л

Бензин і дизельне пальне на українських АЗС можуть подешевшати вже до кінця листопада, а в грудні падіння цін здатне стати ще більшим. Про це повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Наразі говоримо про потенціал зниження на 5-8 грн/л. Це до кінця листопада", - наголосив він. відео дня

У грудні, на його думку, ціни можуть знизитися ще відчутніше. Однак такий сценарій залежатиме від кон'юнктури зовнішніх ринків і від того, чи не виникнуть непередбачувані проблеми всередині країни.

Він додав, що головний сигнал для ринку зараз дає опт. Відтоді як 4 листопада почалося зниження, бензин у гурті подешевшав на 13,70 грн, до 73,79 грн/л. Дизельне пальне впало в ціні на 12,38 грн, до 88,31 грн/л.

Простір для подальшого падіння, за оцінкою Куюна, ще залишається. Оптову партію бензину з доставкою наступного тижня вже можна буде купити за 65-66 грн/л, а дизпальне в прикордонних регіонах коштує 82-85 грн/л.

Чи повернеться дизель до двозначних цін

На АЗС зниження поки скромніше: бензин подешевшав у середньому на 3,58 грн/л, дизель - на 3,75 грн/л. Втім, для дизельного пального психологічна позначка вже фактично залишилася позаду.

"Більшість мереж по дизпальному вже нижче 100 грн/л, гадаю, наступного тижня всі знову будуть торгувати по двозначних цінах", - підсумував Куюн.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Чи вплинуть генератори на ціни на бензин і дизель взимку

Експерт паливного ринку Леонід Косянчук говорив, що відключення електроенергії взимку можуть збільшити споживання бензину та дизельного палива в Україні через активне використання генераторів. Однак цей фактор навряд чи стане визначальним для паливного ринку, оскільки обсяги споживання палива генераторами значно поступаються автомобільним перевезенням.

За його словами, на кінцеву вартість палива одночасно впливають попит, логістика та ризики, пов’язані з російськими ударами по території України.

"Безумовно, це ще один фактор, який може вплинути на рівень споживання. Але я б не перебільшував вплив бензинових і дизельних генераторів на загальне споживання палива", - підкреслив він.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, економіст Олег Устенко говорив, що ціни на бензин і дизельне пальне в Україні вже протягом найближчих двох тижнів можуть знизитися приблизно на 20% від нинішнього рівня.

З 1 січня 2027 року в Україні заплановане чергове підвищення акцизів на пальне, яке неминуче позначиться на цінах на АЗС. Податковий тягар у підсумку ляже на водіїв.

Водночас масштабного дефіциту пального наразі не очікується. Україні зараз загрожує не масштабна нестача пального, а серйозні логістичні збої та проблеми з ціноутворенням.

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