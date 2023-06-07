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Жданов спрогнозував, як захід може прореагувати на підрив Каховської ГЕС

Дмитро Відоменко
7 червня 2023, 01:35
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На заході можуть використовувати підрив Каховської ГЕС для того, щоб посадити Україну і країну-агресор Росії за стіл переговорів, каже Жданов.
Жданов, Каховська ГЕС
Жданов спрогнозировал можливу реакцию Захода на подвод Каховской ГЕС / колаж Главред, фото УНІАН і скріншоти

Навряд чи варто очікувати від країн Заходу максимально жорстокої реакції на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Про це військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів в інтерв'ю Главреду.

"Для Заходу це не стане особливо значущою подією – у них же сирени не виють. На Заході працюють у своєму режимі. Хоча російська пропаганда зараз може піднести те, що трапилося так: "наступною стане ЗАЕС!". І ось тоді можуть початися розмови про те, а чи не час нам зупинитися", – сказав він.

Жданов взагалі вважає, що на заході можуть використовувати техногенну катастрофу Каховської ГЕС для того, щоб посадити Україну і країну-агресор Росії за стіл переговорів.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний Ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Адже навіть Первинний початок руху наших військ за 5 червня показав, що російська оборона не така стійка, як ми очікували. На деяких ділянках фронту противник відразу ж почав просідати. Я не кажу, що почалася втеча, але просідати вони почали конкретно. Більше того, те, що відбувається зараз – це ще не масштабний наступ ЗСУ, а розвідка боєм. У Москві паніка, тому що вони досі не можуть визначити напрямок головного удару, де ми підемо в масштабний наступ. Тому і можливі такі вчинки. Росіяни кидаються в пошуку ідей, що ще можна зробити, щоб зупинити український наступ. Ось і надумали підірвати дамбу. Ось тільки наступним може бути: "Давайте підірвемо ЗАЕС! Один фіг ми будемо відступати. Зате наостанок нагадимо всьому світу", - сказав він.

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо-він окупований.

В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

У Херсонській ОВА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня 6 червня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що є загроза затоплення до 80 населених пунктів. За його словами, руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних та заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт. Зеленський заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН "і дійде до всіх, хто здатний притягнути Росію до законної і справедливої відповідальності".

Дивіться відео - Що радник голови ОП Михайло Подоляк розповів про підрив окупантами Каховської ГЕС:

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