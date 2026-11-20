Телеведуча закликала підписників не нехтувати своєю безпекою.

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Катерина Осадча - російська атака на Київ / колаж: Главред, скріншот із відео

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Де перебувала Катерина Осадча в момент вибуху

До чого закликала українців телеведуча

Відома українська телеведуча Катерина Осадча вперше опинилася в безпосередній близькості від місця ворожого удару в центрі Києва. Як повідомила зірка у своєму Instagram, у момент атаки дронів вона перебувала на столичній Воздвиженці.

Осадча опублікувала селфі, на якому виглядає втомленою та враженою, а згодом показала кадри з місця подій. За словами телеведучої, вибух був настільки потужним, що вона буквально втратила слух, а також на власні очі побачила повторний удар по рятувальникам ДСНС, які вже приступили до ліквідації наслідків обстрілу. Знаменитість чесно зізналася, що знехтувала власною безпекою, і закликала українців не повторювати її помилку.

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Катя Осадча після прильоту / фото: instagram.com, Катерина Осадча

"Людина, яка вперше опинилася в епіцентрі вибуху. У справах була на Воздвиженці під час вибуху зовсім поруч, не робіть так, як я, не нехтуйте безпекою. Тепер я знаю, що таке оглохнути від вибуху, і бачила, як прилітає ракета по ДСНС під час роботи", - поділилася пережитим Катерина.

Після того, що сталося, артистка замислилася над тим, наскільки крихке людське життя і як багато випадковостей відділяє людину від трагедії. Крім того, Осадча висловила глибоке співчуття родині молодого хлопця, який загинув у результаті цього обстрілу, і не стримала емоцій на адресу російських окупантів.

У якому стані Катя Осадча після прильоту / фото: instagram.com, Катерина Осадча

"Аналізуєш, скільки "але" у таких подіях... не вийшла раніше, не сіла в машину, не влучило в цей під’їзд. Від цих влучень загинув молодий хлопець. Співчуття рідним. Болота, нехай вам ті "шахеди" стануть поперек горла. Ненавиджу...", - емоційно написала телеведуча.

Нагадаємо, Катерина Осадча разом із чоловіком, телеведучим Юрієм Горбуновим, та синами Іваном і Данилом залишається в Україні з початку повномасштабного вторгнення, активно займається волонтерством і допомагає у пошуках зниклих безвісти українців.

Катерина Осадча / інфографіка: Главред

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