Президент США розповів, що Сі Цзіньпін підтримує ідею обмеження арсеналів, і пообіцяв і надалі порушувати цю тему.

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Трамп назвав переговори з РФ і Китаєм про скорочення ядерної зброї "дуже складними" / Колаж: Главред, фото: скріншот відео x.com/WhiteHouse

Що сталося:

Трамп визнав, що ядерну угоду з Китаєм і РФ укласти дуже важко

Сі Цзіньпін, за його словами, підтримує саму ідею

Декларація саміту обіцяє лише діалог про ядерні ризики

Домовитися з Китаєм та Росією про обмеження ядерної зброї буде дуже складно, бо жодна держава не хоче добровільно віддавати половину свого арсеналу. Так президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Reuters пояснив підсумки тристоронньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і главою країни-агресорки РФ Володимиром Путіним, яка завершилася у Шеньчжені.

Глава Білого дому поговорив з агентством телефоном на борту літака, яким повертався до Вашингтона.

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За словами Трампа, сама концепція скорочення арсеналів йому подобається, однак на практиці це одне з найважчих переговорних завдань.

"Мені подобається сама концепція, але з точки зору чистих переговорів це дуже складна річ для мене як президента", - сказав Трамп.

Американський лідер додав, що Сі Цзіньпін погоджується з ідеєю обмеження ядерної зброї. Проте, за його словами, жодна країна не готова просто так відмовитися від половини боєголовок.

"Водночас дуже важко комусь сказати: "У нас 4000 ядерних боєголовок, ми віддамо половину". Це важко зробити", - пояснив президент США.

Трамп пообіцяв і надалі порушувати цю тему, адже, за його словами, "це варто зробити, але психологічно це важко".

Що записали в декларації про ядерну зброю

Як зазначає Reuters, у спільній заяві за підсумками переговорів лідери "підтвердили, що ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна вестися". Вони також пообіцяли "провести діалог щодо зменшення ядерних ризиків і запобігання розповсюдженню ядерної зброї", однак строків цього діалогу не визначили.

Документ отримав назву "Декларація глав держав США, Росії та Китаю на шляху до миру". За даними Fox News, він складається з чотирьох пунктів:

реформа ООН;

нарощування виробництва й постачання нафтопродуктів та стабільні енергетичні потоки;

імунітет державних посадовців і заклик до Міжнародного кримінального суду не зловживати юрисдикцією;

визнання того, що в ядерній війні не може бути переможців, і діалог щодо ядерних ризиків.

Тристоронніх переговорів про скорочення ядерних арсеналів за підсумками зустрічі не оголосили. Війну в Україні декларація не згадує.

Скільки ядерної зброї у США, Росії та Китаю

Запуск тристоронніх переговорів про контроль над ядерними озброєннями був одним із головних пріоритетів Трампа під час поїздки до Китаю. Пекін уникає такої розмови, оскільки стрімко нарощує власний арсенал, щоб наздогнати Росію та США. Договір СНО-3 (New START) між Вашингтоном і Москвою сплив у лютому 2026 року.

Reuters наводить такі оцінки Бюлетеня вчених-атомників (Bulletin of the Atomic Scientists):

Росія - близько 5420 боєголовок станом на березень 2026 року, найбільший арсенал у світі;

США - близько 3708 боєголовок;

Китай - приблизно 410 боєголовок за оцінкою 2023 року.

Водночас у Пентагоні прогнозують, що до 2030 року Китай матиме понад 1000 боєголовок в оперативній готовності.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Що означає зустріч Трампа, Сі та Путіна для України

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що Путін опинився за столом переговорів із Трампом і Сі не задарма, а сам саміт був насамперед зустріччю лідерів США та Китаю.

"Одним словом, це був, здебільшого, саміт Трампа і Сі, а всі решта були там для огляду їхніх союзників", - наголосив фахівець.

Пункт декларації про ядерну війну експерт розцінює як сигнал Кремлю, пов'язаний з Іраном.

"Я вважаю, що таким чином США і Китай тиснуть на Путіна, щоб він не витворяв дурниць і не допомагав Ірану. Позиції Пекіна і Вашингтона щодо ядерної програми Ірану збігаються: вони обидва проти того, щоб Іран мав ядерну зброю", - пояснив Загородній.

Водночас аналітик британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джонатан Ейял у коментарі, який наводить The Korea Times, звернув увагу на ризики такого формату для менших держав.

"Великі держави диктують, а малі страждають", - зазначив він.

Зустріч Трампа, Сі та Путіна - новини

Як повідомляв Главред, напередодні саміту Білий дім називав головною темою зустрічі в Шеньчжені скорочення ядерних арсеналів. Тоді ж у Вашингтоні наголошували, що Україна не стоїть на порядку денному тристоронніх переговорів. Окремої угоди за підсумками зустрічі у США не очікували.

Напередодні саміту президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу NBC News. У ньому він заявив, що Трамп і Сі здатні зупинити війну за одну зустріч із Путіним, якщо справді цього захочуть. Вирішувати долю України без Києва президент назвав помилкою.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував результати тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном та заявив про нібито досягнуте взаєморозуміння щодо міжнародних питань, знову звинуватив Україну в розв'язанні війни та пригрозив болючою відповіддю на удари по Кримському мосту. Крім того, глава Кремля висунув умови завершення війни, висловився проти територіальних поступок Росії та розповів про можливу участь Європи в подальших переговорах.

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