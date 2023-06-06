УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Є докази дистанційного підриву росіянами Каховської ГЕС - спікер ГУР

Дмитро Відоменко
6 червня 2023, 13:29 оновлено 6 червня, 13:29
495
Спікер ГУР Андрій Юсов заявив, що в України є докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.
ГУР, підрив Каховської ГЕС
Війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення вибуху - ГУР/ колаж Главред, фото УНІАН та скріншот

Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

"Будуть точні дані оцінки по потужності вибухів, скільки вибухівки для цього потрібно — все це буде підраховано. Але факти переміщення вибухових речовин, техніки російськими окупантами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху, безумовно, такі факти і докази є. Вони не один раз були оприлюднені Україною", — сказав Юсов.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо-він окупований. За словами Прокудіна, критичного рівня вода досягне через 5 годин.

За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни і генератори Каховської ГЕС.

РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновані 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.

У мікрорайоні Корабел у Херсоні відключили електропостачання у зв'язку з підтопленням, яке виникло внаслідок підриву Каховської ГЕС окупантами.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

Інші новини:

ГУР війна Росії та України Каховська ГЕС
Реклама

Головне за день

Жданов: підрив Каховської ГЕС – прояв паніки Росії, але наступ ЗСУ це не зупинить

Жданов: підрив Каховської ГЕС – прояв паніки Росії, але наступ ЗСУ це не зупинить

15:28 Ексклюзиви
"Критичний момент настане через 24 години": голова Херсонської ОВА про підрив Каховської ГЕС

"Критичний момент настане через 24 години": голова Херсонської ОВА про підрив Каховської ГЕС

14:37 Україна
Є докази дистанційного підриву росіянами Каховської ГЕС - спікер ГУР

Є докази дистанційного підриву росіянами Каховської ГЕС - спікер ГУР

13:29 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:28

Жданов: підрив Каховської ГЕС – прояв паніки Росії, але наступ ЗСУ це не зупинитьЕксклюзив

15:18

Головоломка, яка введе в ступор: треба знайти дивного мопса за 12 секунд

14:58

Сталеві нерви: які три знаки зодіаку справляються зі стресом краще за іншихВідео

14:54

Окупанти перед підривом Каховської ГЕС рекордно підняли рівень води до 17,5 мВідео

14:39

Лук в котлети різати або терти: головний секрет ідеальної текстуриВідео

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація: що відомоРосійські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація: що відомо
14:37

"Критичний момент настане через 24 години": голова Херсонської ОВА про підрив Каховської ГЕСВідео

14:09

Пєсков видав в ефір пропагандистську брехню з приводу підриву Каховської ГЕСВідео

13:32

Після підриву Каховської ГЕС Дніпро заливає машинним мастилом: понад 150 тоннВідео

13:29

Як самому очистити воду в домашніх умовах: 3 способи про всяк випадокВідео

Реклама
13:29

Є докази дистанційного підриву росіянами Каховської ГЕС - спікер ГУРВідео

13:07

Підрив Каховської ГЕС: Океан Ельзи оголосили збір для допомоги Херсонській ДСНСВідео

12:53

Підрив росіянами Каховської ГЕС не зашкодить наступу ЗСУ - генерал НаєвВідео

12:38

Королівська сім'я знову публічно образила Гаррі і Меган

12:34

Росіяни гатять по Херсону з артилерії, поки там йде евакуація: є пораненіВідео

12:21

"Чоловік який мене втішав": Наталка Денисенко повідомила про горе в сім'ї

12:19

"Буде жах": Жданов розповів про наслідки підриву Каховської ГЕСВідео

12:14

Гауляйтер Аксьонов після підриву ГЕС зарюмсав про обміління Північно-Кримського каналу

12:08

Дрони над Москвою: Галкін знову висміяв терористичну Росію

11:38

Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС: що вирішилиВідео

11:35

Заборонений дрес-код: куди не можна ходити в шортах

Реклама
11:34

У КМДА розповіли, чи вплине підрив Каховської ГЕС на подачу води в КиєвіВідео

11:11

Михайло Подоляк. Підривом Каховської ГЕС Росія демонструє неадекватністьВідеоблоги

11:01

Кім розповів про шалену паніку серед окупантів: "Вони тікають, кидають все"

11:01

Каховська ГЕС пішла під воду: у Мережі з'явилося відеоВідео

10:57

Чому росіяни підірвали дамбу і які це матиме наслідкиПогляд

10:54

Затоплено 8 населених пунктів та 2 райони Херсона, йде евакуація - ОВАВідео

10:27

"Окупанти - в паніці": у ГУР пояснили, навіщо РФ підірвала Каховську ГЕСВідео

10:23

Подоляк назвав причину підриву російськими окупантами Каховської ГЕСВідео

09:55

"Жахливої загрози - немає": "мер"-колаборант Нової Каховки збрехав про підрив ГЕСВідео

09:53

Є загроза затоплення 80 сіл: Шмигаль назвав своє першочергове завдання

09:45

Підрив Каховської ГЕС: окупанти дуже наляканіПогляд

09:39

ЗАЕС опинилась у небезпеці через підрив Каховської ГЕС - ЕнергоатомВідео

09:34

Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає - Укргідроенерго

09:32

"Дивна ідея": Арестович пояснив причини підриву дамби

09:30

Херсон затоплює: у мікрорайоні вимкнули світло, вулицями бродять бобриВідео

09:28

ООН у день теракту РФ на Каховській ГЕС відзначає день російської мови: про катастрофу - ні словаВідео

09:13

"Рівень води піднімається": у МВС розповіли, що робити і де буде "потоп"

09:13

Навіщо путіноїди підірвали Новокаховську ГЕСПогляд

09:05

Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - ЗеленськийВідео

08:59

Підрив Каховської ГЕС: росіянам доведеться тікати з Херсонщини - ОК "Південь"Відео

Реклама
08:39

Наступ ЗСУ ще не почався, а у рашистів вже ґвалтПогляд

08:37

Підрив окупантами Каховської ГЕС: пік затоплення очікується до полудня - ОДАВідео

08:36

Каховську ГЕС підірвали: чого чекати?Погляд

08:22

Підрив Каховської ГЕС: Зеленський терміново скликає засідання РНБОВідео

08:06

Підрив окупантами Каховської ГЕС: затопити може 80 населених пунктів - ЗМІВідео

07:50

РДК захопить ядерну зброю і рушить на Москву, Путін буде безсилий – астрологВідео

06:50

Що означає слово "кшталт": мовознавець дав несподіване поясненняВідео

06:40

Ракетний удар по Києву 6 червня: сили ППО збили всі повітряні цілі

06:18

Порадіємо за росіян, їх чекають дуже цікаві часиПогляд

05:58

Головоломка для геніїв: потрібно знайти число 38 за 10 секунд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти