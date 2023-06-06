Є докази дистанційного підриву росіянами Каховської ГЕС - спікер ГУР

Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.
"Будуть точні дані оцінки по потужності вибухів, скільки вибухівки для цього потрібно — все це буде підраховано. Але факти переміщення вибухових речовин, техніки російськими окупантами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху, безумовно, такі факти і докази є. Вони не один раз були оприлюднені Україною", — сказав Юсов.
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС
Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.
Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо-він окупований. За словами Прокудіна, критичного рівня вода досягне через 5 годин.
За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни і генератори Каховської ГЕС.
РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновані 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.
В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.
Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.
У мікрорайоні Корабел у Херсоні відключили електропостачання у зв'язку з підтопленням, яке виникло внаслідок підриву Каховської ГЕС окупантами.
Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:
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