Село Чайкине, де стоїть маєток другого президента, влітку внесли до переліку на обов'язкову евакуацію.

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Що відомо про наслідки удару по будинку-музеї Кучки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Олександр Селіверстов/Facebook

Що сталося:

Удар по Чайкиному стався близько 09:50 20 листопада

У будинку-музеї Кучми спалахнула пожежа

Відомостей про постраждалих наразі немає

Вранці 20 листопада, після масованої нічної атаки РФ на Україну, російські окупанти вдарили безпілотником по будинку-музею другого президента України Леоніда Кучми в селі Чайкине на Чернігівщині. Влучання сталося близько 09:50, попередньо ворог застосував FPV-дрон. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов у Facebook.

Через удар у будівлі почалася пожежа.

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"Унаслідок удару спалахнула пожежа в Будинку-музеї другого президента України Леоніда Кучми", - написав Селіверстов.

За його словами, на момент публікації відомості щодо потерпілих не надходили, додаткова інформація про наслідки атаки встановлюється. На фото, які оприлюднив очільник РВА, видно пошкоджену покрівлю будинку.

Що відомо про маєток Кучми в Чайкиному

Чайкине в Новгород-Сіверській громаді - мала батьківщина Леоніда Кучми. Маєток другого президента звели у 2000–2003 роках, його площа - близько 600 кв. м.

У 2004 році в селі разом із Кучмою побував тодішній президент Росії Володимир Путін.

Чи евакуювали Чайкине?

Село розташоване поблизу кордону з Росією і регулярно потрапляє під обстріли. Наприкінці червня Рада оборони Чернігівської області оголосила, що з 1 липня з 12 прикордонних сіл почнеться обов'язкова евакуація населення. У переліку Новгород-Сіверської громади було й Чайкине.

Втім, на початку липня місцеві медіа з посиланням на старосту писали, що жоден житель Чайкиного не підписав згоди на евакуацію.

Чи загрожує Чернігівщині наступ армії РФ

Удари по прикордонню Чернігівщини тривають на тлі попереджень про можливе відкриття нового напрямку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду серед сценаріїв Кремля назвав наступ на півночі.

"Другий – відкриття другого фронту в Україні, тобто наступ, наприклад, у Чернігівській області. Для цього буде потрібен ресурс, і він концентруватиметься в Брянській області", - зазначив експерт.

Водночас аналітик застеріг, що найважчий період для української оборони припаде саме на зиму.

"Для нас кінець 2026 року і початок 2027-го стануть найбільшим випробуванням, тому що на фронті у противника з’явиться велика кількість людського ресурсу, який потрібно буде нейтралізувати в режимі нон-стоп", - наголосив Коваленко.

Про те, як відповідати на дроновий терор, говорив і командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".

У розмові з Главредом він наголосив, що проти атак на цивільних потрібні удари у відповідь і сильніша ППО.

"Протистояти такому терору можна лише дзеркальними відповідями – ударами вглиб Росії. Щоб убезпечити населення, треба посилювати протиповітряну оборону", - переконаний військовий.

Атаки на Чернігівщину - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, Новгород-Сіверський район регулярно потрапляє під удари російських дронів. 29 травня ворожа "Герань" влучила в школу в селі Машево, і пожежа повністю знищила будівлю. За даними ДСНС, рятувальники ліквідували займання на площі близько 230 кв. м.

Ще раніше, 7 квітня, окупанти атакували центр Новгорода-Сіверського. Тоді, за словами Селіверстова, ворожий дрон влучив у будівлю податкової в центрі міста. Того ж дня удару зазнали й Прилуки.

Атаки на прикордоння забирають і життя цивільних. Увечері 8 травня російські дрони вбили батька і сина у прикордонному селі Новгород-Сіверського району. Ще один місцевий житель дістав поранення.

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