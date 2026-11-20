Найбільше уваги привернули реактивні Shahed - їх у складі атаки було 123, а влучання зафіксували на 23 локаціях.

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Росія запустила 84 крилаті ракети та понад 400 дронів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головні цифри:

Ворог випустив 84 крилаті ракети і 404 ударні дрони

Сили ППО збили або подавили 462 цілі

Влучання зафіксували на 23 локаціях

У ніч на 20 листопада Росія атакувала Україну понад 480 ракетами та БПЛА. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 462 повітряні цілі. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними військових, атака почалася о 18:00 19 листопада і станом на ранок ще тривала - у повітряному просторі залишалися кілька ворожих БпЛА.

відео дня

Серед ракет, якими РФ атакувала країну були 3 балістичні ракети, 79 крилатих ракет і 380 ударних дронів. Пуски крилатих ракет відбулися зокрема з акваторії Чорного моря, куди вперше за пів року вийшли кораблі Чорноморського флоту РФ.

Влучання ракет та ударних дронів зафіксовано на 23 локаціях, ще на 10 локаціях упали уламки збитих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

Окрім підсумкових даних, Повітряні сили уточнили, що росіяни запускали ракети й дрони збагатьох напрямків:

балістичні ракети Іскандер-М/С-400 і протикорабельні ракети Циркон - з Ростовської, Брянської та Курської областей РФ;

84 крилаті ракети повітряного й морського базування Х-101, Калібр та Іскандер-К - з Вологодської області РФ та акваторії Чорного моря;

404 ударні дронаи Shahed (123 з них - реактивні), Гербера та дрони-імітатори типу Пародія - з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з окупованих Донецька, Гвардійського і Чауди в Криму.

Скільки ракет і дронів вдалося збити

За попередніми даними станом на 10:30, протиповітряна оборона збила або подавила:

3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400/Циркон;

79 крилатих ракет Х-101 і Калібр;

380 ворожих БпЛА, з яких 102 - реактивні Shahed.

Виходить, що з 84 крилатих ракет не вдалося перехопити 5, а з 404 дронів - 24. Із 123 реактивних Shahed сили ППО знешкодили 102.

Реактивний Шахед - характеристики / Інфографіка: Главред

Чому Росія б'є по заходу України

Президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду пояснював, що окупанти цілеспрямовано б'ють по західних областях, через які проходять ключові логістичні маршрути.

"Тому росіяни зараз намагаються максимально інтенсивно атакувати саме Волинь і Львівщину, адже через ці області проходить основний потік експортно-імпортних операцій", - наголосив експерт.

Водночас Гончар визнав, що повністю убезпечити країну від таких ударів неможливо, і назвав головне завдання для держави.

"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ані засобами протиповітряної оборони, ані інженерними спорудами. Тому потрібно максимально ефективно відбивати атаки й оперативно відновлювати все, що було пошкоджено або зруйновано", - пояснив Гончар.

Масована атака на Україну - новини за темою

Як повідомляв Главред, уранці 20 листопада окупанти атакували Львів реактивними дронами і ракетами. Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що область перебуває під масованою ракетно-дроновою атакою. Міський голова Львова Андрій Садовий попереджав про групу крилатих ракет Калібр.

Реактивні Shahed стали однією з найбільших загроз для української ППО. За словами Сергія Бескрестнова, саме проти них потрібна нова архітектура протиповітряної оборони. Він зазначав, що проти звичайних Шахедів і крилатих ракет наявна ешелонована ППО працює.

Україна вже має власну відповідь на цю загрозу. У вересні президент Володимир Зеленський показав новий перехоплювач реактивних Шахедів. Дрон створили й успішно застосували за участі військової контррозвідки СБУ.

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