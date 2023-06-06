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У дивній заяві ні слова про РФ: генсек ООН нарешті відреагував на підрив ГЕС

Альона Вороніна
6 червня 2023, 19:30 оновлено 6 червня, 19:41
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Гутерреш назвав нинішні події "трагедією" і закликав до "справедливого миру згідно зі Статутом ООН", проте жодного разу не згадав, що це РФ підірвала дамбу.
Каховская ГЭС, Антониу Гуттериш
Генсек ООН нарешті відреагував на підрив ГЕС/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш через понад півдоби від здійснення росіянами теракту на Каховській ГЕС відреагував на цей військовий злочин. Проте у своїй заяві він описав наслідки теракту досить загально і ні разу не згадав про те, що це саме російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Описуючи те, що сталося, Гутерреш використовував фрази "трагічні картини", "руйнівні наслідки" і зазначав, що "напади на цивільне населення та критичну цивільну інфраструктуру мають бути припинені". Але у цій заяві він жодного разу не згадав про країну-агресорку Росію. Відповідна заява була оприлюднена на офіційному сайті ООН.

При цьому Гутерреш зазначив, що ООН нібито не має доступу до незалежної інформації про те, чому і як саме була зруйнована Каховська ГЕС.

"Усі ми бачили, які трагічні картини виходять сьогодні з монументальної гуманітарної, економічної та екологічної катастрофи в Херсонській області України. ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування дамби Каховської ГЕС. Але ясно одне: це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну", – зазначає генсек Організації Об’єднаних Націй.

Він згадав про наслідки підняття води після підриву Каховської ГЕС і зазначив, що це зачепило Херсон, Нову Каховку і ще 80 міст і сіл вздовж річки Дніпро.

Гутерреш перерахував, до чого призвів підрив дамби: велике затоплення, масштабна евакуація людей, спустошення навколишнього середовища, знищення щойно посаджених культур, збільшення загрози для Запорізької атомної електростанції, яка є найбільшим ядерним об’єктом в Європі. Він сказав, що домівки уже втратили щонайменше 16 тисяч людей, а багато інших не мають доступу до чистої питної води

Також Гутерреш зазначив, що ООН у координації з владою України надає українцям допомогу, зокрема, питну воду і таблетки для очищення води.

При цьому генсек ООН називає сьогоднішні події "трагедією" і "ще одним прикладом жахливої ​​ціни війни для людей". Але він обходить стороною тему того, що це саме країна-агресорка Росія винна у черговому воєнному злочині.

"Шлюзи страждань переповнюються вже не перший рік. Це має припинитися. Напади на цивільне населення та критичну цивільну інфраструктуру мають бути припинені. Ми повинні діяти, щоб забезпечити відповідальність і повагу до міжнародного гуманітарного права. Перш за все, я закликаю до справедливого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї", – заявив Гутерреш, оминувши те, що це саме РФ повинна припинити напади на цивільне населення і здійснення злочинів, спрямованих проти мирних людей в Україні.

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо – він окупований.

В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних та заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт. Зеленський заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН "і дійде до всіх, хто здатний притягнути Росію до законної і справедливої відповідальності".

Спікер ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Також стало відомо, що незадовго до підриву російські загарбники підняли рівень води в Каховському водосховищі до рекордного показника. Окупанти поступово підвищили рівень води до позначки 17,5 м.

Дивіться відео про те, що генерал-лейтенант запасу, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів про підрив окупантами Каховської ГЕС:

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