Майже через рік після мобілізації відомий український артист переводиться до військового оркестру.

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Де служить Девід Аксельрод / колаж: Главред, скріншот із відео

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Куди переводиться співак Девід Аксельрод

Який проєкт він хоче реалізувати за кордоном

Відомий український співак Девід Аксельрод, який майже рік тому поповнив лави Національної гвардії України, готується до нового етапу військової служби. Як розповів артист в інтерв’ю ТСН, незабаром він планує перевестися до військового оркестру.

На думку виконавця, можливість періодично повертатися до творчості має величезне значення для морального та психологічного стану військовослужбовців, які до початку повномасштабної війни присвятили себе мистецтву. Аксельрод зазначив, що мудрі командири чудово розуміють цю особливість творчих людей і йдуть їм назустріч.

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"Саме це й підтримує психічне здоров’я. Я знаю, що творчим людям дуже складно. Вони не можуть перелаштуватися за цей час. Тому я думаю, що хороше керівництво, хороші командири розуміють, що це потрібно, і дозволяють цим займатися", - пояснив співак.

Як зараз виглядає Девід Аксельрод / скріншот із відео

Зараз артист займається оформленням переведення до оркестру Національної гвардії України, у складі якого він уже встиг виступити на сцені. Виконавець щиро сподівається, що всі формальності вдасться успішно завершити і він зможе продовжити спільну роботу з військовими музикантами.

"Зараз я переводжуся в оркестр Національної гвардії України. Ми сьогодні якраз виступали з ним. Сподіваюся, що все складеться і ми будемо разом працювати та радувати людей", - поділився артист.

Девід Аксельрод та Олена Мозгова / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Співак мріє створити повноцінну сольну програму у супроводі військового оркестру та вирушити з нею на гастролі не тільки Україною, а й за кордон, щоб показати світові українців як багатогранних і талановитих людей, змушених сьогодні зі зброєю в руках захищати свій дім.

"У мене є велика ідея - разом з оркестром підготувати мою програму й вирушити не тільки Україною, а й показати світові Україну: ми не просто військові - ми люди, які займалися різними справами, а тепер захищають нашу країну", - підкреслив виконавець.

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