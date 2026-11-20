Під ударом опинився медзаклад у Шевченківському районі, обстеження місця влучання ще триває.

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У Харкові росіяни обстріляли лікарню / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

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Дрон влучив у медзаклад у Шевченківському районі Харкова

Постраждали четверо людей, вибито понад 50 вікон

Напередодні окупанти атакували Салтівський район

Уночі 20 листопада російська окупаційна армія вдарила по медичному закладу в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок влучання дрона постраждали четверо людей, у будівлі вибито понад 50 вікон. Це не перший удар по харківських лікарнях цього місяця - на початку листопада окупанти атакували медзаклад у Немишлянському районі.

"Ворог завдав удару по медичному закладу у Шевченківському районі. Попередньо є постраждалі", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в Telegram.

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Згодом мер уточнив, якими є наслідки атаки.

"Внаслідок влучання ворожого дрону по лікарні постраждало четверо людей, вибито більше 50 вікон. Обстеження місця обстрілу триває", - повідомив міський голова.

Оновлено. У п’ятницю вранці в ДСНС повідомили, що на Харківщині внаслідок російських атак постраждали 10 осіб.

"Вночі та вранці ворог атакував безпілотниками населені пункти області. У Харкові внаслідок удару по території медичного закладу постраждали 5 осіб. Пошкоджено будівлю лікарні, багатоповерхівку та автомобілі. На парковці горіло авто", - йдеться в повідомленні.

У Лозовському районі постраждали ще 5 осіб. У Златополі горіла адміністративна будівля, у Біляївці - гараж.

До ліквідації наслідків атак залучалися підрозділи ДСНС та офіцери-рятувальники громад.

Атака на Салтівський район напередодні

Удар по лікарні стався за кілька годин після атаки на інший район міста. Увечері 19 листопада російський бойовий дрон влучив у Салтівський район Харкова.

Кількість постраждалих там зростала протягом вечора. За останніми даними Терехова, їх семеро, серед них - діти.

"На дану хвилину - вже семеро постраждалих, серед них дівчинка 13 років та підліток 16-ти", - повідомив мер.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Як змінилася протидія атакам "Шахедів"

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія суттєво наростила використання ударних безпілотників, а поява реактивних "Шахедів" створила новий виклик для української ППО. За його словами, ситуація з протидією дронам змінилася після організаційних змін у системі малої ППО та нового підходу до оцінювання роботи підрозділів.

"Якщо раніше ти отримував результат, коли збив „Шахед", і нічого не отримував, якщо не збив, то потім почали враховувати різницю між тим, скільки цілей зайшло в зону відповідальності і скільки з неї вийшло. Якщо щось вийшло з твоєї зони - ти програв. І ситуація одразу суттєво змінилася", - пояснив експерт.

Навіщо окупанти атакують Харків дронами

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі Суспільному Харків 10 листопада пояснював, що в листопаді росіяни посилили атаки FPV-дронами по місту. На його думку, ворог веде окрему операцію, щоб зіпсувати життя харків'ян, зокрема через удари по міській інфраструктурі.

"У Харкові, скоріше, йде мова про якусь окрему дію, окрему операцію саме щодо псування загалом життя у місті. У тому числі через атаки на ті ж самі елементи міської інфраструктури і так далі. Це звичайна російська тактика", - розповів Трегубов.

Водночас, за оцінкою речника, на військову ситуацію довкола Харкова такі удари принципово не впливають.

"Сказати, що це якось принципово впливає на стратегічну ситуацію довкола міста - ні", - зазначив він.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, у ніч на 20 листопада російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Вибухи в столиці пролунали двома хвилями - близько 01:20 та близько 02:00. У результаті удару виникли пожежі в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах.

В результаті балістичної атаки на столицю пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Рух з правого на лівий берег на ньому поки що закрито.

Також пошкодження зафіксовано на Дарницькому мосту.

Знову було завдано удару по Південному мосту. Рух на ньому поки що залишається в обмеженому режимі.

В результаті ворожої атаки на столицю загинули три людини. Також двоє людей отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога.

У КМВА закликали мешканців міста перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги. Киян закликали обмежити пересування містом на приватному автотранспорті, а роботодавцям рекомендували, за можливості, перевести робочий процес у дистанційний формат.

Рано вранці 20 листопада в Києві пролунали вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу, а монітори повідомляли про рух балістичних ракет у напрямку Києва. У столиці було чутно щонайменше два сильні вибухи. За попередніми даними, внаслідок влучань пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.

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