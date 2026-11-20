Після масованої атаки РФ ситуацію в енергосистемі назвали вкрай складною, а в п'яти районах столиці частина киян залишилася без струму.

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Відключення світла / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сталося:

Аварійні відключення діють у трьох західних областях

У п'яти районах Києва частина мешканців без світла

Енергетики назвали ситуацію вкрай складною

Вранці 20 листопада у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Причиною стала нічна масована атака країни-агресорки РФ на енергетичну інфраструктуру. Без світла залишився Кривий Ріг й частина Києва. Про це повідомили в Укренерго в Telegram.

У компанії наголосили, що відключення застосували вимушено - щоб стабілізувати роботу енергосистеми.

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"Через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі є вкрай складною. Для стабілізації її роботи у трьох областях вимушено застосовані аварійні відключення", - йдеться в повідомленні.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання споживачам. В Укренерго пообіцяли повідомляти про зміни додатково.

Які райони Києва залишилися без світла

У столиці через масовану атаку без електропостачання залишилася частина мешканців Печерського, Солом'янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів. Про це повідомили в ДТЕК в Telegram.

В енергокомпанії пояснили, що проблеми зі світлом є й в інших районах міста.

"В інших районах столиці діють екстрені відключення через пошкодження обладнання та перевантаження мереж. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки", - зазначили в ДТЕК.

Черги відключень / Інфографіка: Главред

Під час тривалих аварійних відключень електроенергії чи тепла можна скористатися пунктами незламності. Адреси найближчих пунктів шукайте на державному сайті Пункт незламності.

Ситуація в Кривому Розі

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у ніч проти 20 листопада російські окупанти масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, знеструмлено частину міста, зокрема котельні, насосні станції та кілька тягових підстанцій електротранспорту. Загиблих і постраждалих немає.

За його словами, через атаку без електропостачання залишилися низка котелень, насосні станції водоканалу та лікарні. Медичні заклади перевели на роботу від генераторів. Також пошкоджені автозаправні станції.

Крім того, знеструмлено значну частину абонентів і кілька тягових підстанцій міського електротранспорту в північній частині міста. Через це тимчасово не працюють тролейбусні маршрути №18, 15, 16 і 10. Тролейбуси курсують до площі Кільцевої (Толстого).

"Для ліквідації наслідків задіяно всі необхідні служби, бригади комунальників, електриків, тепловиків. Робиться все можливе для стабілізації ситуації", - зазначив Вілкул.

За його словами, у Нікопольському районі російські війська також атакували безпілотниками Нікополь і Марганецьку громаду. Внаслідок ударів пошкоджені господарські споруди. Обійшлося без постраждалих.

Водночас у Кривому Розі всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи продовжують працювати.

Чим Росія битиме по енергетиці взимку

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду ще у вересні прогнозував, що з початком опалювального сезону РФ зробить ставку на балістику.

"Я думаю, що балістика у великій кількості піде насамперед по енергетичній інфраструктурі з початком опалювального сезону. У мене є таке відчуття. У тому, що Путін намагатиметься це робити, я не сумніваюся", - сказав експерт.

Головну загрозу цієї зими аналітик бачить не в окремих новітніх засобах ураження, а в масовості ударів.

"Загроза саме в кількості. Зараз виграє не той, хто зробить найкращий дрон, найкращу дрон-ракету чи якийсь унікальний засіб. Виграє той, хто зробить більшу серію", - пояснив Криволап.

Оптимістичного сценарію на цю зиму експерт не бачить.

"Але причин для оптимістичного варіанту, за якого війна раптом закінчується, завтра починається перемир'я - енергетичне чи будь-яке інше, - я зараз не бачу", - зазначив він.

Атака на енергетику - новини за темою

Як повідомляв Главред, вранці 20 листопада у Львові пролунала серія потужних вибухів. Країна-агресорка завдала по області комбінованого удару крилатими ракетами та реактивними дронами. Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав мешканців нічого не знімати і не публікувати.

Вдосвіта того ж дня серія вибухів пролунала й на Івано-Франківщині. Після атаки на Прикарпаття в обласному центрі виникли проблеми з напругою. Міський голова Руслан Марцінків закликав містян уникати об'єктів енергетики.

У ніч на 20 листопада окупанти також атакували Київ балістичними ракетами. Вибухи пролунали двома хвилями, а пожежі виникли в трьох районах столиці. Напередодні, 19 листопада, після атак РФ без світла залишалися споживачі у п'яти областях.

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