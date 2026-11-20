Співачка відверто розповіла, що відбувається у її житті після гучного розлучення.

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Олена Тополя - особисте життя після розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

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Чи готова Олена Тополя до нових стосунків

Що співачка розповіла про стосунки з Вадимом Лисицею

Відома українська співачка Олена Тополя вперше відверто розповіла про зміни в особистому житті після розлучення з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. В інтерв’ю виданню Blik.ua артистка зізналася, що її серце, як і раніше, вільне.

За словами виконавиці, зараз у неї просто немає ані моральних сил, ані бажання заводити нові романи. Весь свій час зірка присвячує напруженому гастрольному графіку та вихованню трьох дітей, проте анітрохи не скаржиться на такий ритм життя.

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Олена Тополя - стосунки / скрін з відео

"У мене зараз немає ні інтересу, ні часу, ні сил на це. Я щаслива, що у мене є багато концертів. Щаслива, що у мене є багато шанувальників. Щаслива, що на цих концертах ми даємо дітям можливість радіти. Ця робота варта великих зусиль. І я, приїжджаючи додому після всього цього, виснажена. Я розумію, що, можна сказати, я з однієї роботи на іншу приїжджаю. Там відпочити не завжди виходить", - поділилася артистка.

Крім того, співачка прокоментувала в інтерв’ю Oboz.ua свої стосунки з колишнім продюсером Вадимом Лисицею. Незважаючи на те, що їхній роман і творчий тандем залишилися в минулому, колишні колеги зуміли зберегти теплу дружбу та взаємну підтримку.

Олена Тополя - розлучення / фото: instagram.com, Олена Тополя

"Він знає, через що я пройшла і що пережила. І я дуже вдячна йому за цю підтримку та розуміння. Я точно знаю: якщо звернуся до нього по допомогу, він не відмовить. І він так само може розраховувати на мене", - підкреслила Олена.

Нагадаємо, Олена Тополя і Тарас Тополя офіційно розірвали шлюб після 10 років сімейного життя. У колишнього подружжя підростають троє спільних дітей. Тривалий час музичним продюсером і коханим співачки, яка тоді виступала під псевдонімом Alyosha, був відомий саунд-продюсер Вадим Лисиця.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

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