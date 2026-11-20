Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні на вихідних
- Коли очікується сніг та ожеледиця
Погода в Україні упродовж найближчих днів стане поступовим переходом до нових синоптичних реалій. Вже у неділю почне холоднішати, а в понеділок вдень стовпчики термометрів опустяться до нуля. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Якою буде погода в Україні на вихідних
У суботу, 21 листопада, дощі очікуються в західних та північних областях України, а ввечері опади можливі на Черкащині, Полтавщині та Харківщині. У Карпатах можливий мокрий сніг, а на решті території без істотних опадів.
Завтра протягом дня температура повітря складатиме +4…+7 градусів, у центрі +5…+10, а на півдні +10…+15 градусів.
"Температура повітря стримуватиме натиск холодної повітряної маси, але недовго. Всьому свій час", - наголосила синоптикиня.
За її словами, вже у неділю в Україні почне холоднішати.
Якою буде погода в Києві
У Києві 21 листопада прогнозуються періодичні дощі, однак 22 листопада істотні опади не очікуються.
У суботу вдень температура повітря сягатиме +6 градусів, у неділю - +3 градуси.
"Вже в понеділок, 23 листопада, в столиці близько нуля, ймовірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця", - попередила Діденко.
Коли прийде похолодання із снігом
Синоптикиня додала, що наступного тижня нова повітряна маса із похолоданням та снігом домінуватимуть в Україні. Лише на півдні традиційно буде трохи тепліше.
"У понеділок стовпчики термометрів опустяться навіть у денні години до нуля, вночі до незначних мінусів. Ускладнення погоди: мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах", - йдеться у повідомленні.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що у пʼятницю, 20 листопада, територія України перебуватиме під впливом циклону та атмосферних фронтів. У більшості областей буде хмарно, пройдуть дощі, а пориви сильного вітру можуть ускладнювати перебування надворі.
Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що на вихідних 21-22 листопада погода в Україні буде теплішою за кліматичну норму, але в неділю прийде похолодання. Вночі на півночі стовпчики термометрів опустяться до 0…-5°, а в Карпатах - до -8°.
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух прогнозувала, що погода в Україні цієї зими очікується теплішою за кліматичну норму і з більшою кількістю опадів.
Читайте також:
- Київ і ще 10 областей без світла: Укренерго повідомило про наслідки атак
- Пальне на АЗС може різко подешевшати: скільки коштуватимуть бензин і дизель
- "Спалахнула пожежа": Росія атакувала дроном будинок-музей Кучми, що відомо
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред