Синоптикиня розповіла, що температура повітря стримуватиме натиск холодної повітряної маси, але недовго.

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Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні на вихідних

Коли очікується сніг та ожеледиця

Погода в Україні упродовж найближчих днів стане поступовим переходом до нових синоптичних реалій. Вже у неділю почне холоднішати, а в понеділок вдень стовпчики термометрів опустяться до нуля. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Якою буде погода в Україні на вихідних

У суботу, 21 листопада, дощі очікуються в західних та північних областях України, а ввечері опади можливі на Черкащині, Полтавщині та Харківщині. У Карпатах можливий мокрий сніг, а на решті території без істотних опадів.

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Завтра протягом дня температура повітря складатиме +4…+7 градусів, у центрі +5…+10, а на півдні +10…+15 градусів.

"Температура повітря стримуватиме натиск холодної повітряної маси, але недовго. Всьому свій час", - наголосила синоптикиня.

За її словами, вже у неділю в Україні почне холоднішати.

Погода в Україні 21 листопада / фото: meteoprog

Якою буде погода в Києві

У Києві 21 листопада прогнозуються періодичні дощі, однак 22 листопада істотні опади не очікуються.

У суботу вдень температура повітря сягатиме +6 градусів, у неділю - +3 градуси.

"Вже в понеділок, 23 листопада, в столиці близько нуля, ймовірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця", - попередила Діденко.

Прогноз погоди в Києві / фото: meteoprog

Коли прийде похолодання із снігом

Синоптикиня додала, що наступного тижня нова повітряна маса із похолоданням та снігом домінуватимуть в Україні. Лише на півдні традиційно буде трохи тепліше.

"У понеділок стовпчики термометрів опустяться навіть у денні години до нуля, вночі до незначних мінусів. Ускладнення погоди: мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах", - йдеться у повідомленні.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що у пʼятницю, 20 листопада, територія України перебуватиме під впливом циклону та атмосферних фронтів. У більшості областей буде хмарно, пройдуть дощі, а пориви сильного вітру можуть ускладнювати перебування надворі.

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що на вихідних 21-22 листопада погода в Україні буде теплішою за кліматичну норму, але в неділю прийде похолодання. Вночі на півночі стовпчики термометрів опустяться до 0…-5°, а в Карпатах - до -8°.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух прогнозувала, що погода в Україні цієї зими очікується теплішою за кліматичну норму і з більшою кількістю опадів.

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