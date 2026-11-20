Сталеву арку над фарватером колись збирали майже рік, а після попередніх ударів росіяни латали переправу місяцями.

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Відновлення арки Кримського мосту може тривати роки / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

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Інженери оцінюють ремонт мосту щонайменше у два роки

Обвалена арка була найскладнішим елементом переправи

Путін пообіцяв відновити міст і відповісти Україні на удар

Відновлення зруйнованої автомобільної частини Кримського мосту може затягнутися на роки - навіть якщо Україна більше не атакуватиме переправу. Після масштабної атаки Сил оборони обвалилася центральна сталева арка мосту, який країна-агресорка РФ незаконно збудувала після окупації Криму.

Як пише The New York Times, у російському Мінтрансі обіцяли відновити міст "у стислі терміни", однак інженери вважають такі обіцянки нереалістичними.

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Скільки часу займе ремонт Кримського мосту?

Професор будівельної та екологічної інженерії Університету Халіфа в Абу-Дабі Андреас Каппос вважає, що відновлення руху займе близько двох років. Але лише за умови, що будівництво не перериватимуть українські удари, а опори під аркою не зазнали серйозних пошкоджень.

"Близько двох років - це розумний час для відновлення руху автомобільним мостом", - сказав Каппос.

Інженер-консультант Дональд Дюзенберрі, який розслідував обвали мостів, наголосив, що навіть розчищення уламків буде складним завданням. За його словами, арковий проліт не схожий на типові секції, з яких складається більша частина мосту і які порівняно легко замінити. Якщо ж доведеться ремонтувати ще й опори, це додасть роботам складності.

Супутникові знімки Керченського мосту / Фото: t.me/DniproOfficial

Чому арку так складно замінити?

Сталева арка завдовжки майже 230 метрів була найскладнішим елементом переправи. Її встановили в жовтні 2017 року над судноплавним фарватером, щоб підняти дорогу на понад 30 метрів і пропускати судна між Чорним та Азовським морями.

Елементи конструкції кілька місяців виготовляли на заводі у Воронежі, потім приблизно 11 місяців зварювали на стапелі біля протоки і доправляли на місце на понтонах. Ще кілька місяців знадобилося, щоб з'єднати арку з мостом і прокласти по ній дорогу.

Попередні ремонти також тривали місяцями. Після вибуху в жовтні 2022 року росіяни відкрили автомобільний рух приблизно через чотири з половиною місяці, а залізницю відремонтували майже через сім. Після атаки морських дронів у липні 2023 року повний рух відновили майже через три місяці.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Кремлі

Російський диктатор Володимир Путін на пресконференції після саміту АТЕС у китайському Шеньчжені пообіцяв відновити міст і відповісти на удари. Він також заявив, що Москва "не вестиме переговорів" з Україною про обмежені перемир'я.

За даними NYT, у четвер, 19 листопада, Україна завдала нового удару по переправі. Того ж дня в Мінтрансі РФ заявили, що одна з двох колій залізничного мосту відновила рух. Видання вважає, що Росія вкладе в ремонт значні ресурси, адже міст вартістю 4 млрд доларів Путін зробив особистим символом окупації Криму.

Чи можна відновити Кримський міст під час війни?

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що окупантам спершу доведеться підняти з дна всі уламки, які перекрили Керченську протоку. Потім їм потрібно буде створити новий проліт з аркою і повторити складну операцію з його транспортування та монтажу.

"В умовах війни це зробити нереально. Наші „добрі дрони" супроводжуватимуть процес своєю присутністю, навіть якщо нальоти будуть лише періодичними, а це означає, що відновлення мосту стане вічною роботою", - наголосив фахівець.

Окрім того, Жданов звернув увагу на погоду: на морі починається сезон штормів, а з морозами з'явиться лід, що суттєво ускладнить роботи. Терміни ремонту він оцінює значно песимістичніше, ніж західні інженери.

"Це затягнеться на багато років. Автомобільного мосту більше не існує", - сказав експерт.

Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст - новини

Як повідомляв Главред, 16 листопада ЗСУ атакували міст дронами. Після цього на фото помітили деформацію однієї з арок і пошкодження дорожнього покриття. Аксьонов тоді обіцяв обмежити рух до середини дня, а в Керчі розгорнули оперативний штаб.

У ніч на 17 листопада незаконно збудований країною-агресоркою РФ Кримський міст в окупованій Керчі знову опинився під масованою атакою дронів і ракет. Арка автомобільної частини переправи впала у воду, а один із прольотів обвалився.

Після удару 17 листопада в мережі з'явилося відео ракети за секунду до влучання. Колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко стверджує, що це крилата ракета FP-5 "Фламінго". На повідомлення про обвал арки відреагував співзасновник Fire Point Денис Штілерман.

Обвал арки викликав паніку серед російських пропагандистів. Z-блогери назвали подію найсерйознішим пошкодженням мосту з початку повномасштабного вторгнення. Постачання Криму, за їхніми словами, тепер ляже на трасу "Новоросія", яку атакують дрони.

Президент Зеленський розкрив деталі атаки на Кримський міст. За його словами, ЗСУ готувалися кілька тижнів.

У ніч на 19 листопада Сили оборони завдали нового ракетного удару по Кримському мосту "Нептунами". За даними Генштабу, внаслідок атаки пошкоджено залізничне полотно. Рух переправою після удару перекрили.

В оборонній компанії Fire Point розповіли подробиці операції проти мосту. За їхніми даними, Сили оборони застосували щонайменше 11 видів дронів і ракет, зокрема "Фламінго" та "Нептун". Загалом у споруду влучили понад 16 разів.

Олег Жданов вважає, що наслідки ударів по мосту відчує фронт. Експерт пояснив, що Крим опинився в оперативному оточенні, адже трасу до півострова контролюють вогнем українські військові. За його словами, руйнування мосту фронт відчує аж до Оріхова.

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