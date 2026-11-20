Уламок ракети влучив у триповерхову будівлю на Оболоні, а в Голосіївському районі загорілася офісна будівля на об'єкті інфраструктури.

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РФ атакувала столичні мости / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Пожежі виникли на Оболоні, Подолі та в Голосіївському районі

На Оболоні загорілася триповерхова будівля через уламок ракети

Ще одне влучання - на відкритій території біля мосту

У ніч на 20 листопада російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Вибухи в столиці пролунали двома хвилями - близько 01:20 та близько 02:00. Внаслідок удару виникли пожежі в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах.

Як повідомив київський міський голова Віталій Кличко в Telegram, у Голосіївському районі уражено територію об'єкта інфраструктури, де попередньо загорілася офісна будівля, а на Оболоні уламок ракети влучив у триповерхову будівлю. За його словами, на місця влучань прямують екстрені служби.

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"У Голосіївському районі влучання на територію обʼєкту інфраструктури. Попередньо, заоряння офісної будівлі на території. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.

Окремо міський голова розповів про наслідки падіння уламків на Оболоні.

"В Оболонському районі, внаслідок влучання уламка ракети, загоряння в триповерховій будівлі. Екстрені служби прямують на місце", - додав він.

Що відомо про наслідки атаки на Київ

Перші дані про пожежі оприлюднили в Київській міській військовій адміністрації в Telegram. За попередньою інформацією КМВА, загоряння виникли одразу у двох районах столиці.

Оболонський район - загоряння у триповерховій будівлі після влучання уламка ракети;

- загоряння у триповерховій будівлі після влучання уламка ракети; Подільський район - загоряння будівлі в нежитловій забудові;

- загоряння будівлі в нежитловій забудові; Голосіївський район - влучання на територію об'єкта інфраструктури, загоряння офісної будівлі.

Згодом Кличко повідомив і про влучання на відкритій території біля одного з мостів. Який саме міст мається на увазі, він не уточнив.

"У Подільському районі загоряння будівлі в нежитловій забудові. Також влучання на відкритій території біля одного з мостів", - написав мер.

Вибухи в столиці пролунали двома хвилями - близько 01:20 та близько 02:00.

РФ атакувала мости через Дніпро

Вранці Кличко повідомив деталі нічної атаки. За його словами, внаслідок балістичної атаки на столицю є пошкодження на Подільсько-Воскресенському мостовому переході.

Рух з правого на лівий берег на ньому наразі закритий.

Також пошкодження зафіксовано на Дарницькому мості.

"Ступінь пошкоджень на спорудах фахівці зможуть дослідити після закінчення повітряної тривоги", - зазначив мер.

Знову було влучання і в Південний міст. На ньому рух наразі залишається в обмеженому режимі. Дозволено рух лише з лівого на правий берег для автотранспорту масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн.

"У звʼязку з ускладненим рухом між лівим та правим берегами столиці звертаюся до мешканців без гострої необхідності не виїжджати приватним автотранспортом в місто. Також звертаюся до установ і підприємств, де є така можливість впровадити графік дистанційної роботи співробітників", - написав Кличко.

Тим часом ракетна атака ворога на Київ триває.

У Києві є жертви

Внаслідок ворожої атаки на столицю загинули 3 людини, повідомили в КМВА.

Також двоє людей отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога.

Оновлено. Мер Кличко повідомив, що, за попередньою інформацією, троє загиблих - це працівники "Київводоканалу".

"Є також постраждалі. Попередньо, близько 15 людей. Медики працюють на місці, надають допомогу", - зазначив міський голова.

Станом на 7:47 вже семеро поранених медики госпіталізували до столичних лікарень. Також надають допомогу постраждалим на місці.

Мешканців Києва закликають перейти на дистанційне навчання

Станом на 07:12 триває масована атака на столицю. У КМВА закликали мешканців міста перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги.

"З огляду на наслідки ворожих ударів, зокрема по транспортно-логістичній інфраструктурі, закликаємо киян обмежити пересування містом на приватному автотранспорті для прискорення ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні.

"Роботодавцям рекомендували, за можливості, перевести робочий процес у дистанційний формат", - додали в КГВА.

У трьох районах Києва зупинився рух тролейбусів

У міській адміністрації повідомили, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинено рух тролейбусів у частині Печерського, Соломенського та Голосіївського районів.

Також змінили маршрути автобусів №№ 110, 111, 112 – через перекриття руху на Подільському мостовому переході у напрямку лівого берега.

Рух автобусів організовано через Північний міст.

Про подальші зміни в роботі транспорту обіцяють повідомити додатково.

Ракетний комплекс Іскандер-М / Інфографіка: Главред

Чому балістичні ракети по Києву так важко збити: думка експерта

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду пояснив, що Росія цілеспрямовано нарощує удари балістикою по Києву, бо засобів ППО критично бракує для захисту всієї країни. За його словами, жодна західна система протиракетної оборони не гарантує стовідсоткового перехоплення цілей.

"Розрекламована американська система THAAD, розрекламована ізраїльська система Arrow 3, вона ж "Хец-3" або "Стріла-3", не перехопили всієї кількості балістичних ракет. Patriot теж не перехоплює все", - зазначив експерт.

Ще одну проблему Світан бачить у фізичній неможливості прикрити всю територію України наявними комплексами.

"Системи Patriot сьогодні розміщені у нас лише в кількох місцях. Територія України - 600 тисяч квадратних кілометрів. Наразі приблизно 100 тисяч окуповані, 500 тисяч - не окуповані. Щоб забезпечити захист цих 500 тисяч квадратних кілометрів, потрібно щонайменше 500 систем Patriot. А у нас немає навіть десятка", - наголосив Світан.

Обстріли Києва - новини

Як повідомляв Главред, Київ та область уже потрапляли під балістичний удар у ніч на 12 листопада. Тоді росіяни вдарили балістикою по столиці та області після попереджень Повітряних сил. За даними місцевих ресурсів, унаслідок удару постраждав будівельний гіпермаркет.

Водночас у ЗМІ звертали увагу на проблеми з раннім попередженням про ракетні пуски. Зокрема, партнери не попередили Україну про запуск балістики по Києву. Про це повідомляли журналісти з посиланням на власні джерела.

Столиця регулярно потерпає й від нічних атак ударних дронів. Так, 1 жовтня під час нічного обстрілу Києва загорілися склад і житловий будинок. Тоді пожежі виникли в Солом'янському та Оболонському районах, постраждала одна людина.

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