Ви дізнаєтеся:
- На які потреби підуть пожертви Б'єрна Ульвеуса
- Чому музикант розкритикував Захід
Співзасновник культового шведського гурту ABBA Б'єрн Ульвеус зробив багатомільйонний внесок на підтримку України, приєднавшись до різдвяної благодійної кампанії KeepUkraineWarm. Як розповів 81-річний музикант в інтерв’ю виданню Dagens industri, зібрані кошти підуть на закупівлю генераторів для українських дитячих садків, шкіл та лікарень.
За словами артиста, поштовхом до участі в ініціативі стала його зустріч з послом України у Швеції Світланою Заліщук, яка розповіла про гостру потребу українців у теплі та електроенергії напередодні зими. Ульвеус зізнався, що щиро захоплюється мужністю українського народу, і наголосив, що Україна сьогодні захищає безпеку всієї Європи від російських імперських амбіцій.
"Я захоплююся українським народом і тим, як він протистоїть цьому тирану. Україна бореться за нас. Ми знаємо, що Путін хотів би захопити країни Балтії, і тому я вважаю, що нам слід було набагато більше підтримувати Україну з самого початку", - підкреслив Ульвеус.
Крім того, легендарний виконавець, який добре пам’ятає загрозу з боку СРСР у роки холодної війни, дорікнув адміністрації Джо Байдена за зволікання з військовою допомогою та обмеження щодо ударів далекобійною зброєю по території РФ. На думку музиканта, якби Захід з перших днів усвідомив масштаб загрози, війну вдалося б зупинити набагато раніше.
"Спочатку з американцями та Байденом усе було так непевно, і вони не дозволяли використовувати ракети великої дальності. Можливо, ми б зараз тут не сиділи, якби розуміли, що вони воюють за нас і що важливо зупинити це зараз", - заявив артист.
Нагадаємо, Б'єрн Ульвеус послідовно підтримує Україну з перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії. У 2022 році він виступив на масштабному благодійному гала-концерті Hela Sverige Skramlar у Швеції, пізніше долучився до підтримки фандрайзингової платформи UNITED24 і неодноразово закликав світовий бізнес не припиняти фінансову допомогу Києву.
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