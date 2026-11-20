Шведський музикант Б'єрн Ульвеус долучився до благодійної ініціативи з надання допомоги українським школам та лікарням.

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Б'єрн Ульвеус - гурт ABBA / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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На які потреби підуть пожертви Б'єрна Ульвеуса

Чому музикант розкритикував Захід

Співзасновник культового шведського гурту ABBA Б'єрн Ульвеус зробив багатомільйонний внесок на підтримку України, приєднавшись до різдвяної благодійної кампанії KeepUkraineWarm. Як розповів 81-річний музикант в інтерв’ю виданню Dagens industri, зібрані кошти підуть на закупівлю генераторів для українських дитячих садків, шкіл та лікарень.

За словами артиста, поштовхом до участі в ініціативі стала його зустріч з послом України у Швеції Світланою Заліщук, яка розповіла про гостру потребу українців у теплі та електроенергії напередодні зими. Ульвеус зізнався, що щиро захоплюється мужністю українського народу, і наголосив, що Україна сьогодні захищає безпеку всієї Європи від російських імперських амбіцій.

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Учасник гурту ABBA підтримав Україну / фото: ua.depositphotos.com

"Я захоплююся українським народом і тим, як він протистоїть цьому тирану. Україна бореться за нас. Ми знаємо, що Путін хотів би захопити країни Балтії, і тому я вважаю, що нам слід було набагато більше підтримувати Україну з самого початку", - підкреслив Ульвеус.

Крім того, легендарний виконавець, який добре пам’ятає загрозу з боку СРСР у роки холодної війни, дорікнув адміністрації Джо Байдена за зволікання з військовою допомогою та обмеження щодо ударів далекобійною зброєю по території РФ. На думку музиканта, якби Захід з перших днів усвідомив масштаб загрози, війну вдалося б зупинити набагато раніше.

Б'єрн Ульвеус - пожертва для України / фото: ua.depositphotos.com

"Спочатку з американцями та Байденом усе було так непевно, і вони не дозволяли використовувати ракети великої дальності. Можливо, ми б зараз тут не сиділи, якби розуміли, що вони воюють за нас і що важливо зупинити це зараз", - заявив артист.

Нагадаємо, Б'єрн Ульвеус послідовно підтримує Україну з перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії. У 2022 році він виступив на масштабному благодійному гала-концерті Hela Sverige Skramlar у Швеції, пізніше долучився до підтримки фандрайзингової платформи UNITED24 і неодноразово закликав світовий бізнес не припиняти фінансову допомогу Києву.

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