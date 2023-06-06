"За 2-4 дні Каховське водосховище щезне": вранці буде пік розливу води – Укргідроенерго

Вранці 7 червня відбудеться пік розливу води з Каховського водосховища, ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб.

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Вранці 7 червня буде пік розливу води/ колаж: Главред, фото: Telegram, УНІАН

Пік розливу води з Каховського водосховища ще попереду, він відбудеться вранці у середу, 7 червня. Про це попередив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, йдеться у повідомленні компанії у Telegram.

При цьому він зазначає, що Каховське водосховище за 2-4 дні щезне.

"Ми розуміємо, що упродовж 2-4 діб водосховище буде повністю спрацьоване", – сказав гендиректор компанії.

Сирота розповів, що, враховуючи такий сценарій, стабілізація рівня води на територіях, які були затоплені, може відбутися у наступні 4-5 діб.

У той же час президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 6 червня зазначав, що наслідки підриву Каховської ГЕС будуть зрозумілі за тиждень, коли зійде вода.

"Буде затоплено від 35 до 80 населених пунктів. Ми розуміємо, що будуть великі проблеми щодо підвозу питної води. Будуть великі проблеми з питною водою навіть там, де не затоплено. В усьому регіоні: в Дніпропетровському, Запорізькому і Херсонському", – сказав Зеленський.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Відбувається евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо, адже він окупований.

В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних та заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт. Зеленський заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН "і дійде до всіх, хто здатний притягнути Росію до законної і справедливої відповідальності". Засідання Радбезу розпочнеться сьогодні, 6 червня, о 23:00 на київським часом.

Під час пресконференції 6 червня Зеленський заявив, що російські військові замінували Каховську ГЕС ще минулого року, тому Україна була готова до можливого підриву дамби та наслідків катастрофи.

Спікер ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Дивіться відео про те, що генерал-лейтенант запасу, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів про підрив окупантами Каховської ГЕС:

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