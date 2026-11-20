Копійчаний рулон із кухні зробить найстильніший декор вікон до свят.

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Паперові сніжинки кріплять до розсувного карниза без свердління, а навесні гелеві точки легко знімаються / Колаж: Главред, фото: pexels.com

Ви дізнаєтеся:

Як отримати ефект матового скла за допомогою пекарського паперу

Як швидко скласти й вирізати паперову сніжинку

Як закріпити прикраси на вікні без свердління

Пекарський папір, сніжинки зі звичайного офісного паперу та кілька ниток - цього вистачить, щоб перетворити вікно на зимовий пейзаж без дорогого новорічного декору. Якщо нанести на пергамент пензлем прості сніжні мотиви чи контури, то ввечері при світлі лампи він дає ефект матового скла.

Як пише чеський журнал Naše krásná zahrada, цього року замість важких блискучих прикрас у моді однотонний папір, напівпрозорі мотиви та м'яка гра світла.

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Паперові сніжинки добре розсіюють світло свічок і вечірніх ламп. Якщо розвісити їх кількома шарами різного розміру одна за одною, вікно отримує глибину й нагадує живий зимовий пейзаж за склом.

Ще одна популярна ідея - саморобні гелеві наліпки зі звичайного дисперсійного клею. Їх охоче роблять діти, а після свят такі наліпки знімаються зі скла одним рухом.

Що знадобиться для зимового декору вікон

Більшість матеріалів зазвичай уже є вдома. Для роботи підготуйте:

білий офісний папір, щільний креслярський папір або пекарський папір;

гострі ножиці з тонким кінчиком;

білу пряжу або тонку стрічку;

прозорі самоклейні гелеві точки;

розсувний карниз для віконної рами або кілька знімних гачків на присосках;

праску та прасувальну дошку.

Як скласти й вирізати паперову сніжинку

Схема однакова для сніжинок будь-якого розміру, відрізняється лише візерунок, який ви виріжете.

Щоб отримати квадрат із прямокутного аркуша, загніть один кут до протилежного краю та відріжте зайву смужку. Розгорніть квадрат і складіть його навпіл у прямокутник. Знайдіть середину нижнього складеного краю та загніть одну сторону по діагоналі. Так само загніть другу сторону й акуратно вирівняйте краї. Складіть усю фігуру ще раз навпіл. Рівно зріжте верхні кінчики, що виступають. У руці має залишитися акуратний трикутник. Виріжте з трикутника маленькі трикутники, кола чи ромби.

Головне - не прорізати всі бічні згини одразу, інакше після розгортання сніжинка розпадеться. Щоб зробити меншу сніжинку, трохи вкоротіть складений трикутник перед вирізанням.

Як повісити сніжинки на вікно без свердління

Щоб сніжинки не виглядали зім'ятими, перед розвішуванням злегка пропрасуйте їх праскою на середній температурі. Ажурні візерунки краще прасувати через тканинну серветку, щоб тонкі смужки не чіплялися за підошву праски. Якщо після зими скласти сніжинки пласко в коробку, наступного року їх легко розправити знову.

Для підвішування добре підходить біла пряжа з маленькими помпонами приблизно через кожні 10 см. Підійде й звичайна нитка або стрічка, на якій через рівні проміжки зав'язують вузлики. Кожну сніжинку прикріплюють гелевими точками до двох-трьох помпонів чи вузликів.

Три такі нитки прив'язують до розсувного карниза, який просто розпирається у віконній рамі без свердління. Сніжинки розміщують на різній висоті, щоб конструкція нагадувала справжній снігопад. Без карниза верхній кінець кожної нитки можна закріпити просто на склі великою гелевою точкою або присоскою, а навесні змочити точки водою та зняти без слідів.

Чи безпечні паперові прикраси на вікні

Варто зважати на пожежну безпеку, адже взимку прикраси часто висять поруч зі свічками та гірляндами.

Паперові прикраси вішайте так, щоб вони не торкалися свічок, лампочок чи інших джерел тепла. Папір горючий, тому для вечірньої атмосфери краще використовувати LED-свічки.

Також перед кріпленням варто перевірити знімний гачок або гелеву точку на непомітній ділянці, щоб переконатися, що вони не залишають слідів.

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