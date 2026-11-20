Надводні кораблі вели вогонь із гавані, а підводні човни – за межами пункту базування.

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Чорноморський флот РФ відновив участь в атаках / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Коротко:

Флот РФ вперше за пів року вийшов у Чорне море для удару

За ніч зафіксовано понад 20 пусків

Участь флоту в атаці планували заздалегідь

У ніч на 20 листопада російський Чорноморський флот уперше за шість місяців вийшов у море, щоб атакувати Україну. Загалом противник здійснив понад 20 пусків ракет. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, флот брав участь у комбінованій атаці. У ВМС уточнили, звідки саме противник вів вогонь і які носії він задіяв.

відео дня

"Сьогодні вони вперше за пів року виходили в море, застосовували свої кораблі. Кораблі застосовували з гавані, як завжди, підводні човни, звісно, поза межами (пункту базування – ред.). Застосувати їх із пункту базування вони не можуть. Загалом сьогодні було більше 20 пусків", - сказав Плетенчук.

Речник ВМС наголошує, що нічний удар не був спонтанним. Росія наперед планує і самі комбіновані атаки на Україну, і те, як у них буде задіяно Чорноморський флот.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Чи є загроза нової хвилі ударів

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що протягом дня, 20 листопада, Росія може знову атакувати Україну.

Він закликав містян зарядити павербанки, подбати про запас води та не ігнорувати сигнали тривоги.

"Протягом дня можуть бути повторні тривоги! Реагуємо", - написав він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 листопада російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У Голосіївському районі уражено територію об'єкта інфраструктури, де попередньо загорілася офісна будівля, а на Оболоні уламок ракети влучив у триповерхову будівлю. Також внаслідок балістичної атаки на столицю є пошкодження на Подільсько-Воскресенському мостовому переході.

Також уночі 20 листопада російська окупаційна армія вдарила по медичному закладу в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок влучання дрона постраждали четверо людей, у будівлі вибито понад 50 вікон.

Вранці 20 листопада у Львові пролунала серія потужних вибухів – у місті працювала протиповітряна оборона. Також у Львові та Львівській області запровадили спеціальні аварійні відключення електроенергії.

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