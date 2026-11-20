Голова ОВА закликала не ігнорувати тривогу, а тролейбуси в обласному центрі перейшли на автономний хід.

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Ракетний удар / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

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Вибухи на Прикарпатті пролунали вдосвіта 20 листопада

Росія атакувала область крилатими ракетами й дронами

В Івано-Франківську виникли проблеми з напругою

Вдосвіта 20 листопада на Івано-Франківщині пролунала серія вибухів - країна-агресорка РФ здійснила масовану комбіновану атаку із застосуванням крилатих ракет і безпілотників. Після цього в обласному центрі виникли проблеми з напругою. Про масовану атаку повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Facebook.

Вона закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й перебувати в безпечних місцях до відбою.

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Перші реактивні безпілотники почали заходити в область о 03:44. Про їхній рух у бік Прикарпаття попереджали Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Ще під час атаки міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook попередив містян про небезпеку.

"Може бути гучно! Уникайте обʼєктів енергетики!", - написав мер.

О 07:33 Марцінків попередив про атаку ракет на місто.

"Може бути гучно! Працюватиме ППО", - написав він.

Ракета Калібр / Інфографіка: Главред

Що відомо про ситуацію в Івано-Франківську

Згодом Марцінків повідомив про проблеми з напругою в місті. Через це тролейбуси вулицею Мазепи курсують лише в автономному режимі.

Востаннє росіяни атакували Івано-Франківщину 17 листопада. Тоді в селі Слобідка Більшівцівська пошкодження отримали п'ять житлових будинків, в оселях вибило вікна.

Чи можуть удари РФ по енергетиці залишити регіони без світла взимку

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокип в інтерв'ю Главреду зазначив, що ця зима може стати складною для енергосистеми.

"Можливі тривалі відключення і проблеми з теплопостачанням", - наголосив фахівець.

Водночас експерт нагадав, що українці вже мають досвід проходження найважчих сценаріїв.

"Але ми все це вже переживали: і відключення теплопостачання, і масштабні графіки відключень, і повне знеструмлення", - пояснив Прокип.

Оцінюючи цілі ворога, аналітик звернув увагу на спроби росіян ізолювати столицю від енергосистеми.

"Я не хочу створювати зайві страшилки і говорити, що все буде критично. Але росіяни дійсно ставлять перед собою завдання відрізати ці зв'язки Києва з енергосистемою", - підсумував експерт.

Атаки РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 листопада окупанти атакували також Київ. Після нічного удару по столиці спалахнули пожежі в трьох районах, під ударом опинилися три мости. Наслідки атаки в місті уточнюють.

Вранці в столиці пролунали нові вибухи. Росія завдала по Києву удару балістичними ракетами. Це сталося вже після масованої нічної атаки.

Про загрозу масштабного удару моніторингові канали попереджали заздалегідь. Напередодні стратегічні бомбардувальники Ту-160 піднялися в повітря, що свідчило про підготовку масованого обстрілу. Монітори також називали ймовірні цілі атаки.

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