У столиці було чутно щонайменше два потужні вибухи.

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Росія атакувала Київ ракетами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

У Києві попереджали про ракетну небезпеку

На столицю летіла балістична ракета

Були чутні звуки вибухів

Рано вранці 20 листопада в Києві пролунали вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу, а монітори повідомляли про рух балістичних ракет у напрямку Києва.

У столиці було чутно щонайменше два сильні вибухи.

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О 06:18 моніторинговий канал "ППО Радар" повідомив про високу загрозу запуску балістичних ракет "Іскандер-М" з Брянської області.

"Запуск балістичних ракет у бік столиці", - написали монітори о 06:20.

Далі з інтервалом у кілька хвилин українців попереджали про рух балістичних ракет у напрямку Києва.

"Всі балістичні ракети влучили в ТЕЦ. Київ", - зазначає ППО Радар о 06:25.

О 06:36 Мер Києва Кличко повідомив, що внаслідок влучань пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.

Нічна атака РФ на Київ - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 20 листопада російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Вибухи в столиці пролунали двома хвилями - близько 01:20 та близько 02:00. У результаті удару виникли пожежі в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах.

В результаті балістичної атаки на столицю пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Рух з правого на лівий берег на ньому поки що закрито.

Також пошкодження зафіксовано на Дарницькому мосту.

Знову було завдано удару по Південному мосту. Рух на ньому поки що залишається в обмеженому режимі.

В результаті ворожої атаки на столицю загинули три людини. Також двоє людей отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога.

У КМВА закликали мешканців міста перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги. Киян закликали обмежити пересування містом на приватному автотранспорті, а роботодавцям рекомендували, за можливості, перевести робочий процес у дистанційний формат.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Инфографика: Главред

Скільки реактивних дронів РФ може запустити в листопаді

У листопаді Росія може суттєво збільшити кількість атак на Україну з використанням реактивних безпілотників. За прогнозами, упродовж місяця противник може задіяти до 6,5 тисяч таких дронів, що приблизно в 12 разів більше, ніж у серпні. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"У серпні було 530, якщо я не помиляюся, реактивних "Шахедів" із Росії. У листопаді буде шість з половиною тисяч. А ще додайте туди керовані авіабомби, регулярні атаки ракетами та балістичними ракетами. А ще додайте FPV-дрони десятками тисяч – на оптоволокні", – заявив прем’єр.

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