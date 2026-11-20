Коротко:
- У Києві попереджали про ракетну небезпеку
- На столицю летіла балістична ракета
- Були чутні звуки вибухів
Рано вранці 20 листопада в Києві пролунали вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу, а монітори повідомляли про рух балістичних ракет у напрямку Києва.
У столиці було чутно щонайменше два сильні вибухи.
О 06:18 моніторинговий канал "ППО Радар" повідомив про високу загрозу запуску балістичних ракет "Іскандер-М" з Брянської області.
"Запуск балістичних ракет у бік столиці", - написали монітори о 06:20.
Далі з інтервалом у кілька хвилин українців попереджали про рух балістичних ракет у напрямку Києва.
"Всі балістичні ракети влучили в ТЕЦ. Київ", - зазначає ППО Радар о 06:25.
О 06:36 Мер Києва Кличко повідомив, що внаслідок влучань пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.
Нічна атака РФ на Київ - що відомо
Як писав Главред, у ніч на 20 листопада російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Вибухи в столиці пролунали двома хвилями - близько 01:20 та близько 02:00. У результаті удару виникли пожежі в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах.
В результаті балістичної атаки на столицю пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Рух з правого на лівий берег на ньому поки що закрито.
Також пошкодження зафіксовано на Дарницькому мосту.
Знову було завдано удару по Південному мосту. Рух на ньому поки що залишається в обмеженому режимі.
В результаті ворожої атаки на столицю загинули три людини. Також двоє людей отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога.
У КМВА закликали мешканців міста перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги. Киян закликали обмежити пересування містом на приватному автотранспорті, а роботодавцям рекомендували, за можливості, перевести робочий процес у дистанційний формат.
Скільки реактивних дронів РФ може запустити в листопаді
У листопаді Росія може суттєво збільшити кількість атак на Україну з використанням реактивних безпілотників. За прогнозами, упродовж місяця противник може задіяти до 6,5 тисяч таких дронів, що приблизно в 12 разів більше, ніж у серпні. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
"У серпні було 530, якщо я не помиляюся, реактивних "Шахедів" із Росії. У листопаді буде шість з половиною тисяч. А ще додайте туди керовані авіабомби, регулярні атаки ракетами та балістичними ракетами. А ще додайте FPV-дрони десятками тисяч – на оптоволокні", – заявив прем’єр.
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