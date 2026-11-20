У суботу на півдні прогріється до +14°, але в неділю вночі на півночі та в центрі стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.

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Погода в Україні / фото: УНІАН

Ключові факти:

Субота буде теплою - на півдні вдень до +14°

У неділю вночі заморозки на півночі та в центрі

У Карпатах значний сніг, на заході ожеледиця

На вихідних 21-22 листопада погода в Україні буде теплішою за кліматичну норму, але в неділю прийде похолодання. Вночі на півночі стовпчики термометрів опустяться до 0…-5°, а в Карпатах - до -8°. Такий прогноз оприлюднив синоптик Ігор Кібальчич на сайті Meteoprog.

За його словами, в окремих регіонах посилюватиметься вітер і спостерігатиметься туман.

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"У наступні дві доби погодні умови в нашій країні визначатимуться переважанням області підвищеного атмосферного тиску та пануванням відносно теплих повітряних мас. Подекуди пройдуть невеликі дощі, в західній частині часом з мокрим снігом", - зазначив синоптик.

Температура повітря на вихідних, за прогнозом, буде вищою за середні багаторічні показники в усіх регіонах країни. Опадів у більшості областей буде небагато.

Погода в Україні 21 листопада

У західних областях місцями пройде невеликий дощ, а в Карпатах - дощ із мокрим снігом. В окремих районах можливий туман. Температура вночі становитиме 0…+6 градусів, удень - +2…+7 градусів. У високогір'ї Карпат протягом доби буде від 0 до -5 градусів.

На півночі очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Уночі повітря прогріється до +1…+6 градусів, удень - до +3…+8 градусів.

У центральних областях уночі опадів не прогнозують, проте вдень місцями пройде дощ. Температура вночі становитиме +3…+8 градусів, удень - +5…+10 градусів.

На півдні країни вночі буде без опадів, місцями можливий туман. Удень в окремих районах пройде невеликий дощ. Температура вночі становитиме +7…+12 градусів, удень - +9…+14 градусів.

У східних областях істотних опадів не очікується. Вночі місцями можливі пориви північно-західного вітру до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 градусів, удень - +5…+10 градусів.

Погода в Україні 22 листопада

У західних областях уночі істотних опадів не передбачається, а вдень місцями пройдуть невеликий дощ і мокрий сніг. У Карпатах очікується значний сніг, на дорогах подекуди буде ожеледиця.

Температура повітря в західних регіонах уночі становитиме -3…+2 градуси, удень - +2…+7 градусів. У Карпатах буде холодніше: вночі -3…-8 градусів, удень - 0…-5 градусів.

На півночі України прогнозують мінливу хмарність без опадів. Уночі температура опуститься до 0…-5 градусів, удень становитиме 0…+5 градусів.

У центральних областях також буде без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до +2 градусів, удень - від +2 до +7 градусів.

На півдні істотних опадів не очікується, лише у Криму можливий невеликий дощ. Уночі температура становитиме +2…+7 градусів, удень - +7…+12 градусів.

У східних регіонах уночі пройде невеликий дощ, а вдень істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 градусів, удень - +2…+7 градусів.

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Як повідомляв Главред, на 18 листопада в Україні оголошували жовтий рівень небезпечності. Синоптики попереджали про мокрий сніг і пориви вітру в Карпатах, на сході й півдні країни. Пориви вітру тоді сягали 15-20 м/с.

Синоптикиня Наталка Діденко раніше назвала дату приходу холодів. За її прогнозом, похолодання в Україні очікується з 22 листопада. На 20 листопада у більшості областей вона прогнозувала +5…+10°.

На початку листопада синоптики вже попереджали про морози. Тоді вони прогнозували мороз до -6°, сніг і ожеледицю. Цей прогноз з'явився 6 листопада.

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