Після обвалу автомобільної частини та пошкодження залізниці Росії доведеться возити вантажі до Криму суходолом.

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В ISW розвінчали брехню Путіна про Кримський міст / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/news_kremlin

Ключові тези:

Удари по мосту ускладнять логістику РФ і операції на фронті

Заяви Путіна про "цивільний" міст не відповідають дійсності

Кремль сам не хоче домовлятися про завершення війни

Українські сили тричі за три дні атакували Кримський міст. У ніч на 19 листопада берегові ракетні комплекси "Нептун" пошкодили залізничне полотно переправи, а внаслідок попередніх ударів повністю обвалилася її автомобільна частина. Це спричинить ланцюгові наслідки для російської логістики та бойових дій на фронті. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Руйнування автомобільної частини та пошкодження залізничної змусять Росію більшою мірою покладатися на трасу М-14 (Ростов – Крим), що проходить уздовж південного узбережжя окупованої частини України, для постачання Криму та забезпечення російського угруповання військ на півдні. При цьому українські сили активно завдають ударів і по трасі М-14, що ще більше ускладнює логістику противника", - йдеться у звіті. відео дня

Аналітики вважають атаки на міст частиною ширшої кампанії. За їхньою оцінкою, ЗСУ системно руйнують наземні маршрути, якими противник постачає війська, на всьому театрі воєнних дій.

Чому заяви про "цивільний" об'єкт - міф

На саміті АТЕС Володимир Путін назвав Кримський міст "суто цивільним об'єктом". За його словами, російська армія нібито не перевозить ним військову техніку, боєприпаси, нафту чи нафтопродукти.

В ISW спростовують цю заяву. Аналітики наголошують, що окупанти використовують переправу для військових перевезень і досі залежать від неї в утриманні Криму.

Чому риторика Москви – це спроба маніпуляції

Після останньої атаки Путін виключив будь-які переговори та пригрозив, що російські війська відповідатимуть на удари по мосту. Водночас аналітики нагадують, що сама Росія вже кілька тижнів атакує великі мости через Дніпро в Україні.

Риторику Москви в ISW трактують як спробу маніпуляції.

"Намагаючись представити удари України по Кримському мосту як ескалацію, Путін прагне відвернути увагу від того факту, що сам Кремль, як і раніше, не бажає домовлятися про припинення війни", - говориться у звіті.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Як удари по Кримському мосту позначаться на фронті

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов говорив, що з військової точки зору Крим опинився в оперативному оточенні.

За його словами, траса Р-280 до півострова перебуває під вогневим контролем українських військових, а автомобільна частина Кримського мосту зруйнована. Водночас після нового удару по залізничній частині переправи рух поїздів також зупинено.

"І я думаю, що найближчим часом російський генштаб розпочне масовану атаку на Покровському та Гуляйпольському напрямках. Бо для них це єдиний спосіб розширити сухопутний коридор. Зараз він становить близько 100 км, і за допомогою middle strike ми контролюємо його на всю глибину. А у росіян тепер це єдина артерія, що зв’язує Крим із Російською Федерацією", - підкреслив він.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст - останні новини

Як повідомляв Главред, в Fire Point розповіли, що Сили оборони уразили Кримський міст, застосувавши щонайменше 11 видів українських дронів і ракет, серед них крилаті ракети FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун". У споруду влучили понад 16 разів.

В Міноброни підкреслили, що після обвалу Кримського мосту переправа більше не працює як транспортна артерія країни-агресорки РФ. Автомобільний рух мостом перервано, а уламки конструкції перекрили фарватер Керченської протоки.

Крім того, під час фінальної атаки на Кримський міст протиповітряна оборона окупантів не зробила жодного пострілу - її заздалегідь знищували впродовж трьох місяців.

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