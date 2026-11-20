Ймовірно, під удар потрапив цех із виробництва аміаку на підприємстві, яке дає близько 11% російської аміачної селітри.

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Дрони атакували хімзавод, пов'язаний з ВПК РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

Дрони атакували завод азотної хімії на Смоленщині

Ймовірно, уражено цех із виробництва аміаку

Підприємство вже атакували в лютому 2026 року

У ніч на 20 листопада ударні безпілотники Сил оборони України атакували ПАТ Дорогобуж у Смоленській області країни-агресорки РФ. Підприємство виробляє азотну хімію та компоненти для промислових вибухових речовин і пов'язане з хімічною галуззю російського ВПК. Ймовірно, під удар потрапив цех із виробництва аміаку.

Про це повідомили в моніторинговому каналі Exilenova+. Згодом канал оприлюднив кадри з місця удару.

відео дня

Автори каналу припустили, яку саме ділянку заводу зачепили дрони.

"Додаткові кадри з Дорогобужа. Ймовірно, під удар потрапив цех із виробництва аміаку", - йдеться в повідомленні.

У каналі також нагадали, що підприємство вже зазнавало атаки 25 лютого 2026 року.

Що відомо про атаку на завод Дорогобуж

Близько опівночі в Смоленській області оголосили небезпеку атаки безпілотників. Місце вибуху за відео з мережі встановили аналітики видання ASTRA. За їхніми даними, вибух стався саме на території хімічного підприємства.

Російська влада на момент публікації атаку офіційно не коментувала. Масштаби пошкоджень поки невідомі.

Що виробляє Дорогобуж

ПАТ Дорогобуж входить до російської хімічної групи Акрон і вважається одним із найбільших підприємств Смоленської області. За даними самої компанії, на завод припадає близько 11% загальноросійського виробництва аміачної селітри.

Серед продукції підприємства:

аміачна селітра;

аміак;

азотна кислота;

нітроамофоска та інші мінеральні добрива.

Аміачну селітру широко застосовують у сільському господарстві, але вона також може бути компонентом промислових вибухових речовин. Через це продукція заводу має подвійне призначення.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи наближають удари по заводах РФ кінець війни: думка експерта

Політичний і громадський діяч, боєць ЗСУ Віктор Андрусів зазначив, що від переговорів з Росією не варто чекати швидкого завершення війни. Справжнім чинником, на його думку, можуть стати удари по російській нафтопереробці, які б'ють по доходах агресора.

"Наші успіхи у вибиванні російських НПЗ теж прискорюють кінець війни. Раз ми не можемо вплинути на війну в Ірані і ціну на пальне, то принаймні на доходи [росіян] (неценз.) від нафтопродуктів - ми можемо впливати активно", - наголосив Андрусів.

Удари по хімзаводах РФ - новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 12 вересня дрони атакували Тольятті в Самарській області РФ. Під удар міг потрапити хімічний завод КуйбишевАзот, який випускає аміак, карбамід і аміачну селітру. Очевидці публікували відео загоряння на території промислової зони міста.

У ніч проти 19 березня дрони-камікадзе масовано атакували Ставропольський край РФ. Під ударом опинився Невинномиський Азот, одне з найбільших у світі підприємств-виробників добрив. Комбінат належить до групи Єврохім і виробляє оцтову кислоту, необхідну для вибухівки.

Ще раніше, у лютому 2026 року, СБУ здійснила удар у глибині Росії. Безпілотники Центру спецоперацій Альфа уразили завод Метафракс Кемікалс у Пермському краї. Підприємство виробляє метанол, уротропін і пентаеритрит, які використовують для виготовлення вибухових речовин.

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