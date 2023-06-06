Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає - Укргідроенерго

Внаслідок підриву машинного залу зсередини Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. Про це заявили в пресслужбі Укргідроенерго.
За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.
Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, почалася евакуація населення з потенційних районів затоплення.
"Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить всі показники", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Укргідроенерго продовжує аналізувати ситуацію.
"Наші фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація буде оновлюватися оперативно", - додали у відомстві.
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС
Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.
Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо - він окупований. За словами Прокудіна, критичного рівня вода досягне через 5 годин.
За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.
РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновані 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.
Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.
У мікрорайоні Корабел у Херсоні відключили електропостачання у зв'язку з підтопленням, яке виникло внаслідок підриву Каховської ГЕС окупантами.
Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:
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