Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає - Укргідроенерго

За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

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Каховська ГЕС відновленню не підлягає / Колаж: Главред, фото: скріншот

Внаслідок підриву машинного залу зсередини Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. Про це заявили в пресслужбі Укргідроенерго.

За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, почалася евакуація населення з потенційних районів затоплення.

"Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить всі показники", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Укргідроенерго продовжує аналізувати ситуацію.

"Наші фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація буде оновлюватися оперативно", - додали у відомстві.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо - він окупований. За словами Прокудіна, критичного рівня вода досягне через 5 годин.

За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновані 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.

У мікрорайоні Корабел у Херсоні відключили електропостачання у зв'язку з підтопленням, яке виникло внаслідок підриву Каховської ГЕС окупантами.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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