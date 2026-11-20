Уламки автомобільної частини перекрили Керченську протоку, а відновлювати її доведеться під ударами дронів у сезон штормів і криги.

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Кримський міст після атаки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео СБУ

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Обвалилася арка над прольотом довжиною 270 метрів

Уламки мосту перекрили судноплавство в Керченській протоці

Ремонт під ударами дронів Жданов вважає нереальним

Відновлення Кримського мосту після обвалу центральної арки затягнеться не на рік-два, а на багато років, а в умовах війни ремонт фактично нереальний. Автомобільної частини переправи, яку окупанти називали головною "скрепою", більше не існує. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, пошкодження мосту не просто критичні - Україна практично зірвала джек-пот.

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Жданов пояснив, що слова російських воєнкорів про "обмежене функціонування" мосту означають лише те, що частина конструкції ще стоїть. Головний удар припав на несучу основу автомобільного прольоту.

"Центральна арка мосту, тобто двоаркова металева ферма, яка стояла зверху, була несучою основою мостового прольоту довжиною 270 метрів. І тепер ця махина просто завалилася у воду", - пояснив експерт.

Він нагадав, що цей проліт разом із фермою свого часу збирали на березі, доправляли баржами й монтували цілим шматком. Росіяни тоді хвалилися унікальністю операції, адже через звуження фарватеру течія в протоці посилилася майже вдвічі - приблизно до 8 миль на годину.

Окрема проблема - уламки, які заблокували прохід суден.

"Адже зруйновані конструкції перекрили судноплавство. Це ще одна з причин, що дозволяють стверджувати, що ми зірвали джек-пот: автомобільна частина мосту обвалилася й перекрила Керченську протоку", - наголосив Жданов.

Чому відновлення Кримського мосту затягнеться

За словами експерта, роботи ускладнять одразу кілька чинників:

сезон штормів, а з морозами - крижана шуга в протоці;

потреба спершу підняти з дна всі уламки, навіть дрібні;

виготовлення нового прольоту з аркою та ремонт сусідніх прольотів;

повторна складна операція з транспортування й монтажу секції.

Крім того, за оцінкою Жданова, такий ремонт коштуватиме дорожче, ніж увесь міст.

Кримський міст та атаки на нього / Інфографіка: Главред

Скільки триватиме відновлення Кримського мосту

Жданов також зазначив, що спершу окупантам доведеться розчистити дно протоки, а вже потім будувати й монтувати нову секцію.

"Тож росіянам спочатку потрібно розгребти й прибрати всі уламки, потім створити новий проліт із новою аркою, відновити конструкції на самому мості, тобто прольоти з обох боків зруйнованої частини, а потім повторити унікальну операцію з транспортування нової секції та її встановлення", - пояснив фахівець.

Водночас головною перешкодою він вважає постійну загрозу нових ударів з повітря.

"В умовах війни це зробити нереально. Наші "добрі дрони" супроводжуватимуть процес своєю присутністю, навіть якщо нальоти будуть лише періодичними, а це означає, що відновлення мосту стане вічною роботою", - наголосив Жданов.

На запитання, чи йдеться про рік-два, експерт відповів категорично.

"Це затягнеться на багато років. Автомобільного мосту більше не існує", - підсумував він.

Кримський міст - новини за темою

Як повідомляв Главред, Сили оборони уразили Кримський міст щонайменше 11 видами українських дронів і ракет. Серед застосованої зброї були крилаті ракети FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун". Загалом у переправу зафіксували понад 16 влучань.

Після руйнування автомобільної частини мосту російська армія втратила важливий маршрут постачання. Олег Жданов окремо пояснив, як удари по Кримському мосту позначаться на фронті. Удару зазнала й залізнична частина переправи.

У ніч на 19 листопада Сили оборони атакували міст ще раз. Тоді по переправі завдали нового ракетного удару. Окупаційна влада після атак заявляла про відновлення руху залізничною частиною мосту.

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