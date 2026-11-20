Що сталося:
- В Одесі та прилеглих районах масштабне знеструмлення
- Частина споживачів без світла в Києві та 10 областях
- На Полтавщині й Харківщині діють аварійні відключення
Через нові удари країни-агресорки РФ по енергетиці в Одесі та прилеглих районах масштабне знеструмлення, а частина споживачів залишилася без світла в Києві та ще десяти областях. У Полтавській і Харківській областях діють аварійні відключення електроенергії. Про це повідомила НЕК Укренерго в Telegram.
За даними енергетиків, знеструмлені споживачі є у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях. У компанії наголосили, що наслідки атак серйозно вплинули на роботу енергосистеми.
Найскладніша ситуація зараз в Одесі, про що окремо наголосили в компанії.
"Складна ситуація в Одесі: через удар ворога є масштабне знеструмлення у місті та прилеглих районах", - повідомили в Укренерго.
Коли аварійні відключення замінять погодинними
В Укренерго пояснили, що аварійні обмеження на Полтавщині й Харківщині запровадили, щоб стабілізувати роботу енергосистеми. Точних термінів їх скасування в компанії не назвали.
"Ці обмеження необхідні для стабілізації роботи енергосистеми. Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться щойно ситуація дозволить", - зазначили в Укренерго.
Енергетики вже працюють на пошкоджених об'єктах усюди, де це безпечно. Однак частину з них поки неможливо відновлювати через загрозу нових ударів.
"Роботи ускладнює й те, що ворог повторно атакує енергооб'єкти, які вже були відновлені після попередніх обстрілів. Це означає, що частину складних ремонтів доводиться починати заново", - наголосили в компанії.
За словами енергетиків, ремонтні бригади та всі залучені служби працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.
Де знайти пункти незламності
Під час тривалих знеструмлень можна скористатися пунктами незламності, де є світло, тепло, зв'язок та інтернет. Адреси найближчих пунктів шукайте на державній мапі пунктів незламності.
Чи можна захистити енергосистему від ударів РФ
Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що тактика росіян не нова - подібні удари по енергосистемі вже були восени 2022 року.
"В принципі, нічого принципово нового в цьому немає. Згадаймо осінь 2022 року, коли Росія здійснювала подібні атаки. Тоді основні удари були спрямовані на підстанції об'єднаної енергосистеми України", - наголосив фахівець.
Водночас він визнав, що абсолютного захисту енергооб'єктів не існує, однак це не означає, що від оборони можна відмовитися.
"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ні засобами протиповітряної оборони, ні інженерними спорудами. Але що ми маємо робити? Захищатися", - пояснив Гончар.
Атака на енергетику - новини за темою
Як повідомляв Главред, вранці 20 листопада аварійні відключення запровадили у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Через нічну масовану атаку РФ без світла залишилися Кривий Ріг і частина Києва. У п'яти районах столиці частина мешканців залишилася без електроенергії.
Також 20 листопада в частині областей відключення діють цілодобово. В Укренерго уточнили, що обмеження стосуються як побутових споживачів, так і бізнесу. Для промисловості запроваджено обмеження потужності.
У ніч на 19 листопада РФ атакувала Україну дронами й ракетами. Через удари аварійні відключення запровадили на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. На Чернігівщині ремонтників обстріляли двічі.
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