В Укренерго повідомили, що ворог б'є по вже відновлених енергооб'єктах, тож частину ремонтів доводиться починати заново.

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Відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Що сталося:

В Одесі та прилеглих районах масштабне знеструмлення

Частина споживачів без світла в Києві та 10 областях

На Полтавщині й Харківщині діють аварійні відключення

Через нові удари країни-агресорки РФ по енергетиці в Одесі та прилеглих районах масштабне знеструмлення, а частина споживачів залишилася без світла в Києві та ще десяти областях. У Полтавській і Харківській областях діють аварійні відключення електроенергії. Про це повідомила НЕК Укренерго в Telegram.

За даними енергетиків, знеструмлені споживачі є у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях. У компанії наголосили, що наслідки атак серйозно вплинули на роботу енергосистеми.

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Найскладніша ситуація зараз в Одесі, про що окремо наголосили в компанії.

"Складна ситуація в Одесі: через удар ворога є масштабне знеструмлення у місті та прилеглих районах", - повідомили в Укренерго.

Коли аварійні відключення замінять погодинними

В Укренерго пояснили, що аварійні обмеження на Полтавщині й Харківщині запровадили, щоб стабілізувати роботу енергосистеми. Точних термінів їх скасування в компанії не назвали.

"Ці обмеження необхідні для стабілізації роботи енергосистеми. Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться щойно ситуація дозволить", - зазначили в Укренерго.

Енергетики вже працюють на пошкоджених об'єктах усюди, де це безпечно. Однак частину з них поки неможливо відновлювати через загрозу нових ударів.

"Роботи ускладнює й те, що ворог повторно атакує енергооб'єкти, які вже були відновлені після попередніх обстрілів. Це означає, що частину складних ремонтів доводиться починати заново", - наголосили в компанії.

За словами енергетиків, ремонтні бригади та всі залучені служби працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Де знайти пункти незламності

Під час тривалих знеструмлень можна скористатися пунктами незламності, де є світло, тепло, зв'язок та інтернет. Адреси найближчих пунктів шукайте на державній мапі пунктів незламності.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Чи можна захистити енергосистему від ударів РФ

Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що тактика росіян не нова - подібні удари по енергосистемі вже були восени 2022 року.

"В принципі, нічого принципово нового в цьому немає. Згадаймо осінь 2022 року, коли Росія здійснювала подібні атаки. Тоді основні удари були спрямовані на підстанції об'єднаної енергосистеми України", - наголосив фахівець.

Водночас він визнав, що абсолютного захисту енергооб'єктів не існує, однак це не означає, що від оборони можна відмовитися.

"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ні засобами протиповітряної оборони, ні інженерними спорудами. Але що ми маємо робити? Захищатися", - пояснив Гончар.

Атака на енергетику - новини за темою

Як повідомляв Главред, вранці 20 листопада аварійні відключення запровадили у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Через нічну масовану атаку РФ без світла залишилися Кривий Ріг і частина Києва. У п'яти районах столиці частина мешканців залишилася без електроенергії.

Також 20 листопада в частині областей відключення діють цілодобово. В Укренерго уточнили, що обмеження стосуються як побутових споживачів, так і бізнесу. Для промисловості запроваджено обмеження потужності.

У ніч на 19 листопада РФ атакувала Україну дронами й ракетами. Через удари аварійні відключення запровадили на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. На Чернігівщині ремонтників обстріляли двічі.

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