Під удар окупантів потрапили Київ, Львів, Харків, Кривий Ріг та інші міста. Частина ракет була оснащена касетними боєголовками, повідомляють монітори.

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Україна пережила важку ніч 20 листопада: що відомо про атаку РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС ​

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Росія завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами

Три переправи через Дніпро в Києві зазнали пошкоджень

У низці регіонів запровадили аварійні відключення електроенергії

Російські війська в ніч на 20 листопада завдали масованого комбінованого удару ракетами та безпілотниками по Україні. У Києві є жертви та постраждалі. Ракети пошкодили три мости через Дніпро в столиці. На заході країни після ударів по енергетиці в трьох областях запровадили аварійні відключення, а під атакою також опинилися Кривий Ріг, Харків, Дніпропетровщина, Полтавщина, Івано-Франківщина.

Главред з’ясував, що відомо про масовану атаку 20 листопада.

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Скільки людей загинуло в результаті атаки на Київ 20 листопада

Найважчими наслідки нічного обстрілу виявилися для столиці. Вночі вибухи пролунали двома хвилями - близько 01:20 та близько 02:00. Вранці в п’ятницю на Київ знову полетіли балістичні ракети.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про удар по об’єкту критичної інфраструктури, а потім - про людські втрати. За його даними, серед жертв попередньо є співробітники комунального підприємства, яке відповідає за водопостачання міста.

"Наразі відомо про трьох загиблих. За попередньою інформацією, це працівники „Київводоканалу". Є також постраждалі. Попередньо - близько 15 осіб. Медики працюють на місці, надають допомогу", - написав Кличко.

Пізніше голова столиці уточнив, скільком людям потрібне лікування в стаціонарі.

"7 поранених медики госпіталізували до столичних лікарень. Також надають допомогу постраждалим на місці", - додав мер.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Инфографика: Главред

Які мости пошкоджено в Києві після ракетного удару

Окрім людських втрат, удар по столиці зачепив транспортне сполучення між берегами Дніпра. Віталій Кличко також повідомив про кілька пожеж. В Оболонському районі уламок ракети спричинив загоряння триповерхової будівлі, у Голосіївському ракета влучила на територію інфраструктурного об’єкта, де, за попередніми даними, загорілася офісна будівля, а в Подільському горіла нежитлова забудова.

За словами мера, ще одну ракету зафіксували на відкритій ділянці неподалік від однієї з переправ.

"У результаті балістичної атаки на столицю є пошкодження на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Рух з правого на лівий берег на ньому наразі закрито. Також є пошкодження на Дарницькому мосту. Ступінь пошкоджень на спорудах фахівці зможуть оцінити після закінчення повітряної тривоги", - повідомив Кличко.

Найсерйозніші проблеми з проїздом стосуються переправи, по якій ворог б’є вже не вперше. Тому міський голова закликав киян без крайньої необхідності не їздити на особистих авто, а роботодавців - дозволити персоналу працювати з дому.

"Знову було влучання і в Південний міст. На ньому рух зараз залишається в обмеженому режимі. Дозволено лише рух з лівого на правий берег для автотранспорту масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн", - наголосив мер.

Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

Що КМВА радить киянам після масованої атаки

Схожий заклик щодо поїздок столицею пролунав і від Київської міської військової адміністрації. Там нагадали, що повітряна небезпека в Києві не минула, тому мешканцям слід залишатися в захищених приміщеннях. У військовій адміністрації також пояснили, чому просять залишити авто вдома: так комунальним службам буде легше відновлювати пошкоджене.

"З огляду на наслідки ворожих ударів, зокрема по транспортно-логістичній інфраструктурі, закликаємо киян обмежити пересування містом на приватному автотранспорті для прискорення ліквідації наслідків. Роботодавцям рекомендуємо, за можливості, перевести робочий процес у дистанційний формат", - йдеться у зверненні КМВА.

Які райони Києва залишилися без світла після атаки

Удари по столиці позначилися не лише на транспорті, а й на електропостачанні. Енергетична компанія ДТЕК повідомила, що знеструмлення торкнулося п’яти районів на обох берегах Дніпра. У решті міста також діють вимушені обмеження.

"Київ: через масовану атаку без світла залишилася частина мешканців Печерського, Соломенського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів. В інших районах столиці діють екстрені відключення через пошкодження обладнання та перевантаження мереж", - повідомили в ДТЕК.

Компанія також розповіла, що робитиме далі.

"Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. Робимо все можливе, щоб якомога швидше повернути світло в домівки киян і стабілізувати ситуацію", - запевнили в компанії.

​Генерація електроенергії в Україн / Інфографіка: Главред ​

Наслідки для Київщини

Внаслідок масованої комбінованої атаки ворога на Київщині є постраждалі - травмовано двох людей у Бучанському районі, повідомили у КОВА.

Чоловіка та жінку з пораненнями й гострою реакцією на стрес госпіталізували до лікарні, загрози їхньому життю немає. Пошкоджено приватний житловий будинок.

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено дві офісно-адміністративні будівлі підприємств, приватний будинок та автомобіль.

На всіх локаціях працюють оперативні служби, триває фіксація та ліквідація наслідків атаки.

Росія застосувала ракети з касетними боєприпасами - монітори

Поки столиця справлялася з наслідками ударів, на заході країни головною мішенню стала критична інфраструктура. Моніторингові канали, які відстежують рух повітряних цілей, звернули увагу на особливість застосованого озброєння. Офіційно цю інформацію не підтверджували, вона ґрунтується лише на даних моніторів.

"Частина ракет мала касетну боєголовку, щоб завдати максимального удару по енергетиці в межах західних регіонів", - повідомили монітори.

У яких областях 20 листопада ввели аварійні відключення електроенергії

Наслідки нічних ударів по західних регіонах підтвердили й у НЕК "Укренерго". Там повідомили, що на Львівщині, Закарпатті та Прикарпатті тимчасово обмежили подачу струму, щоб уберегти мережі від більш масштабних збоїв.

"Через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі вкрай складна. Для стабілізації її роботи в трьох областях вимушено застосовано аварійні відключення", - пояснили в "Укренерго".

У компанії пообіцяли повідомляти про зміни.

"Енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію та відновити електропостачання споживачам", - додали в компанії.

Що відомо про наслідки атаки на Львів

Серед західних областей під ударом опинилася й Львівщина, атаку відчули й у обласному центрі. Міський голова Львова Андрій Садовий ще вночі попереджав, що на захід України рухається група "Калібрів", і закликав містян не залишати укриттів. Пізніше мер оприлюднив перші дані про руйнування.

"Львів, вулиця Лазаренка: уламки ракети "Шахед". Пошкоджено два автомобілі, у гуртожитку вибито вікна. Вулиця Пулюя: на тротуарі виявили частину ракети. На місці працюють рятувальники. Село Лисиничі: пошкоджено приватний будинок. Травмованих та пожежі немає", - повідомив Садовий.

Удар по енергооб’єктах регіону відчули й споживачі обласного центру. Загроза для міста на той момент не минула: Садовий наголошував, що атака триває, і просив залишатися в безпечному місці.

"Після відбою служби обстежують будинки. Інформацію будемо оновлювати. За розпорядженням „Укренерго" у Львові та області введено графіки аварійних відключень", - написав Садовий.

Оновлено. Запопередньою інформацією, внаслідок атак ворога у Львові загинули дві людини.

Який об’єкт атакували на Львівщині

Причину відключень електроенергії в регіоні пізніше пояснив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він наголосив, що повітряна тривога на той момент не припинялася, сили ППО працювали, а ризик повторних ударів залишався високим.

"Ворог атакував об’єкт енергетики у Львівській області. Через наслідки атак на енергосистему НЕК „Укренерго" запровадила аварійні відключення електроенергії у Львівській області. Найближчим часом мають запровадити погодинні відключення. Графіки опублікують на ресурсах "Львовобленерго", - повідомив Козицький.

Що відомо про атаку на Івано-Франківськ

Сусідня Прикарпатська область також опинилася серед регіонів, які постраждали від масованого удару. Вибухи на Івано-Франківщині прогриміли ще до світанку, про атаку повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Перші реактивні безпілотники почали залітати в область о 03:44, про їхній рух попереджали Повітряні сили.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків під час атаки закликав мешканців триматися подалі від небезпечних місць. О 07:33 Марцинків попередив і про ракетну загрозу для міста.

Після атаки в обласному центрі виникли проблеми з напругою, тому тролейбуси по вулиці Мазепи курсують лише в автономному режимі.

Що відомо про наслідки атаки на Кривий Ріг

Атака не оминула й центральні регіони. Голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що обійшлося без людських жертв. Ворог наносив удари по місту реактивними безпілотниками.

"У результаті ударів значно пошкоджено інфраструктуру, АЗС, було знеструмлено низку котелень, насосні станції водоканалу, лікарні - їх переведено на роботу від генераторів. Також знеструмлено значну частину абонентів і кілька тягових підстанцій міського електротранспорту в північній частині міста. Маршрути тролейбусів № 18, 15, 16, 10 не працюють. Тролейбус курсує до площі Кільцевої (Толстого)", - написав Вілкул.

Пізніше чиновник запевнив, що, незважаючи на наслідки удару, місто живе у звичному ритмі. Він також попередив про технологічні роботи на одному з гірничо-збагачувальних комбінатів, щоб гучні звуки не налякали криворіжців.

"У Кривому Розі всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи - працюють. Сьогодні о 14.00 з виробничою метою буде проведено плановий вибух у кар’єрі „Першотравневий" ПрАТ „Північний ГЗК" (Тернівський район). Вибух контролюється, причин для занепокоєння немає", - додав він.

Скільки людей постраждало в Жовтих Водах внаслідок атаки дронів

Неспокійною видалася ніч і для решти Дніпропетровщини. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що противник понад десять разів завдавав ударів дронами по чотирьох районах області, поранено п’ятьох людей. Один із ударів припав на Жовті Води.

"У Жовтовідській громаді Кам’янського району пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобілі, банк, магазин. У стані середньої тяжкості до лікарні доставили жінок 47 і 70 років та чоловіків 20 і 51 року. 87-річна жінка лікуватиметься амбулаторно", - повідомили в ОВА.

У військовій адміністрації також перелічили інші населені пункти, які потрапили під удари. Нових постраждалих там не було.

"У Кривому Розі противник цілився в автозаправку та інфраструктуру. У Дніпровському районі під ударом опинилася Любимівська громада. Пошкоджено приватний будинок. На Нікопольщині постраждали райцентр і Марганецька громада. Пошкоджено господарські будівлі", - додали в адміністрації.

Що сталося на промисловому підприємстві на Полтавщині

Ще одна область, яка опинилася під ударом цієї ночі, - Полтавщина. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Кременчуцькому районі після ворожого удару спалахнула пожежа на території промислового підприємства.

"Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, працюючи під постійною загрозою повторних атак. Загиблих і постраждалих немає", - повідомили в ДСНС.

Атака на лікарню в Харкові

Вночі 20 листопада російська окупаційна армія завдала удару по медичному закладу в Шевченківському районі Харкова. В результаті влучання дрона постраждали чотири людини, у будівлі вибито понад 50 вікон.

"Ворог завдав удару по медичному закладу в Шевченківському районі. Попередньо є постраждалі", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Згодом мер уточнив, якими є наслідки атаки.

"У результаті влучання ворожої дрони в лікарню постраждали чотири людини, вибито понад 50 вікон. Огляд місця обстрілу триває", - повідомив мер.

Це не перший удар по харківських лікарнях цього місяця - на початку листопада окупанти атакували медичний заклад у Немишлянському районі.

У п’ятницю вранці в ДСНС повідомили, що на Харківщині внаслідок російських атак постраждали 10 осіб.

"Вночі та вранці ворог атакував безпілотниками населені пункти області. У Харкові внаслідок удару по території медичного закладу постраждали 5 осіб. Пошкоджено будівлю лікарні, багатоповерхівку та автомобілі. На парковці горіло авто", - йдеться в повідомленні.

У Лозовському районі постраждали ще 5 осіб. У Златополі горіла адміністративна будівля, у Біляївці - гараж.

До ліквідації наслідків атак залучалися підрозділи ДСНС та офіцери-рятувальники громад.

На Україну може обрушитися нова хвиля ракет

Вранці 20 листопада два стратегічні бомбардувальники Ту-160 країни-агресора РФ виконали пусковий маневр у Вологодській області. Україну можуть атакувати нові крилаті ракети. Про це повідомив моніторинговий канал єРадар.

Маневр літаків зафіксували приблизно о 07:40 за київським часом. Монітори підкреслили, що поки не можуть підтвердити, чи справді росіяни запустили ракети.

"Можливо, ще буде трохи крилатих. 40 хвилин тому зафіксовано пусковий маневр двох літаків Ту-160 у Вологодській області. Чи були пуски реальними чи ні - дізнаємося трохи більше, ніж через годину", - йдеться у повідомленні.

Продовження атак протягом дня не виключає й мер Івано-Франківська Руслан Марцинків у Telegram.

"Протягом дня можуть бути повторні тривоги! Реагуємо", - написав він.

Чому балістичні ракети по Києву так важко збити: думка експерта

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду пояснив, що Росія цілеспрямовано посилює удари балістичними ракетами по Києву, оскільки засобів ППО критично не вистачає для захисту всієї країни. За його словами, жодна західна система протиракетної оборони не гарантує стовідсоткового перехоплення цілей.

"Розрекламована американська система THAAD, розрекламована ізраїльська система Arrow 3, вона ж "Хец-3" або "Стріла-3", не перехопили всю кількість балістичних ракет. Patriot теж не перехоплює всі", - зазначив експерт.

Ще одну проблему Світан вбачає у фізичній неможливості прикрити всю територію України наявними комплексами.

"Системи Patriot сьогодні розміщені у нас лише в кількох місцях. Територія України - 600 тисяч квадратних кілометрів. Зараз приблизно 100 тисяч окуповані, 500 тисяч - не окуповані. Щоб забезпечити захист цих 500 тисяч квадратних кілометрів, потрібно щонайменше 500 систем "Патріот". А у нас немає навіть десятка", - підкреслив Світан.

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