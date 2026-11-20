Зірка "Нового каналу" пішла з життя після тривалого лікування онкологічного захворювання.

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Померла Світлана Рижук / колаж: Главред, фото: pexels.com; facebook.com, Віктор Верба

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З яким важким діагнозом боролася Світлана Рижук

Які зворушливі слова присвятив покійній ведучій її чоловік

Відома українська телеведуча Світлана Рижук померла у віці 40 років після тривалої хвороби. Про непоправну втрату на своїй сторінці у Facebook повідомив чоловік журналістки, співак і композитор Віктор Верба.

Протягом останніх років Світлана мужньо боролася з раком молочної залози з метастазами в печінку та кістки. Про важкий діагноз вона дізналася у 2024 році, а широкій громадськості про це стало відомо у 2025-му. Деякий час телеведуча проходила лікування в Німеччині, а наприкінці жовтня писала в соцмережах, що перебуває в стаціонарі під наглядом лікарів, зберігаючи надію на відновлення сил навіть у критичному стані. Зломлений горем чоловік присвятив коханій пронизливі слова прощання.

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Світлана Рижук із чоловіком і донькою / фото: facebook.com, Віктор Верба

"Полетіла моя кохана Світлана Рижук. Вона була для мене цілим світом. Вона була особливою людиною. Її голос зачаровував, її мова надихала, її краса зачаровувала, її інтелект вражав. Світлана була людиною свого покоління, справжньою українкою, патріоткою. Вона була для мене подругою і дружиною, коханою, музою, моєю другою половинкою, яка доповнювала мене в усьому", - написав Віктор Верба.

Музикант підкреслив, що його дружина стійко переносила нестерпний біль, залишалася світлою людиною до останнього подиху, а він був поруч із нею щодня аж до самого кінця.

Світлана Рижук в ефірі прогнозу погоди / скрін з відео

"Вона пройшла через невимовний біль, але в душі залишилася борчинею за правду і справедливість! Вона назавжди залишиться в моєму серці прикладом краси, жіночої сили та українського слова, а також тим світлом, яким вона ділилася з тими, хто був із нею щирим. Я був із нею щодня до самого кінця, і вона була вдячна за прожите життя та за останні роки, проведені разом, - спокійна й неймовірно красива", - додав чоловік телеведучої.

Світлана Рижук - біографія

Світлана Рижук народилася 10 червня 1986 року в Луцьку та закінчила факультет міжнародної журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Почавши кар’єру на місцевому телебаченні, вона незабаром стала обличчям "Нового каналу", де полюбилася мільйонам глядачів як ведуча прогнозу погоди та популярного ранкового шоу "Підйом".

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