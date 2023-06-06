Обмовити Україну не вдасться: США мають докази причетності РФ до підриву ГЕС - NBC

Адміністрація президента США Джо Байдена вже працює над тим, щоб розсекретити розвіддані та якнайшвидше оприлюднити їх.

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США мають докази причетності РФ до підриву ГЕС / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, соцсети

Влада Сполучених Штатів Америки має розвідувальні дані, які підтверджують, що саме країна-агресорка Росія підірвала Каховську гідроелектростанцію. Про це повідомляє NBC News.

"Влада США має в своєму розпорядженні розвідувальні дані, які схиляються у бік Росії як винуватця підриву дамби в Україні", - наводить видання слова двох американських чиновників і одного західного чиновника.

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена вже працює над тим, щоб розсекретити розвіддані та якнайшвидше оприлюднити їх.

Американські чиновники все ще оцінюють мету таких дій Росії. Але, за словами одного з неназваних посадовців, підрив греблі ускладнить українським захисникам переправу через Дніпро, а також створить складну гуманітарну проблему.

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо – він окупований.

Загалом є загроза підтоплення близько 80 населених пунктів, більша частина яких перебуває під окупацією. Стало відомо, що незадовго до підриву російські загарбники підняли рівень води в Каховському водосховищі до рекордного показника. Окупанти поступово підвищили рівень води до позначки 17,5 м. Ця кількість є рекордною для водосховища.

Спікер ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш через понад півдоби від здійснення росіянами теракту на Каховській ГЕС відреагував на цей військовий злочин. Проте у своїй заяві він описав наслідки теракту досить загально і ні разу не згадав про те, що це саме російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Дивіться відео про те, як РФ підривом Каховської дамби відкрила новий етап знищення українців:

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