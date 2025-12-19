"Заганяють у кут": політолог розповів, чим загрожують грудневі переговори зі США та РФ

Пропонований Україні "мирний план" несе значні ризики, вважає Андрій Золотарьов.

Політолог розповів, чим загрожують грудневі переговори зі США та РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Очікувати від найближчих контактів РФ, України та США сенсаційних або доленосних рішень не варто

Коли чекати реальної мирної угоди

Українська делегація 19-20 грудня проведе переговори з американською стороною в США. Обговорення стосуватиметься так званого "мирного плану", гарантій безпеки та відновлення України.

Про це спеціально для Главреда розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Уже 20-21 грудня в Майамі американська сторона, зі свого боку, проведе окрему зустріч із російською делегацією, до складу якої увійде голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. З боку США в переговорах візьмуть участь спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф і зять експрезидента США Джаред Кушнер.

За словами Золотарьова, очікувати від цих контактів сенсаційних або доленосних рішень не варто. В українській делегації будуть переважно військові, а предметом обговорення стануть технічні аспекти можливого припинення вогню. Політичні рішення, підкреслює експерт, на цих зустрічах ухвалюватись не будуть.

При цьому президент Володимир Зеленський, за оцінкою політолога, поки що не готовий ухвалювати умови, які просуває команда Трампа. Така позиція несе для нього серйозні ризики на тлі складної ситуації на фронті, проблем із фінансуванням і корупційних скандалів. Точок тиску на українського президента зараз більш ніж достатньо.

Експерт також попереджає: пропонований Україні "мирний план" несе значні ризики і фактично передбачає втрату Донбасу і Криму. Альтернативи такому сценарію могли б існувати за стабільної ситуації на фронті, однак зараз вона погіршується. Попри публічні заяви та символічні візити, загострилася криза навколо Гуляйполя та виникла загроза втрати Оріхового.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

На думку Золотарьова, територіальне питання Україні фактично пропонують вирішити через поділ країни. За несприятливого розвитку подій під загрозою можуть опинитися і Запорізька, і Херсонська області. При цьому розраховувати на активну підтримку США в захисті української позиції щодо територій не доводиться.

Політолог скептично ставиться і до ідеї "особливих відносин" між Трампом і Путіним, включно з обговорюваними в медіа символічними жестами. Він називає такі кроки радше репутаційною пасткою для американської сторони, ніж реальним фактором впливу.

Загалом, Золотарьов вважає малоймовірним підписання будь-яких угод до кінця року, хоча повністю виключати таку можливість не можна. Припинення вогню, за його оцінкою, з більшою ймовірністю можливе не раніше 2026 року. При цьому уникнути територіальних втрат Україні, ймовірно, не вдасться, а в разі продовження бойових дій лінія фронту може зміститися ще далі на захід.

"Є логіка намірів, а є сила обставин. І сьогодні сила обставин сильніша", - резюмує політолог.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у матеріалі видання зазначається, що переговори щодо завершення війни в Україні перейшли у вирішальну фазу, і шанс на досягнення мирної угоди може з'явитися вже до Різдва.

Крім того, у Кремлі заявили, що вимога про відмову України від вступу до НАТО і її юридичне закріплення є одним із ключових питань у рамках обговорення пунктів американського плану закінчення війни. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Про персону: Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) - український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

