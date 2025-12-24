Зеленський уперше допустив виведення ЗСУ з Донбасу, але за умови - WP

Оновлений мирний план є першим кроком України до будь-якого компромісу з питання територій.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-vpervye-dopustil-vyvod-vsu-iz-donbassa-no-pri-uslovii-wp-10726910.html Посилання скопійоване

Зеленський уперше допустив виведення ЗСУ з Донбасу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 45 ОАБр

Що написано в матеріалі The Washington Post:

Найімовірніше, Москва виступить проти кількох основних пунктів

Угода вимагатиме проведення всеукраїнського референдуму

Президент України Володимир Зеленський, представивши журналістам 20 пунктів оновленого мирного плану, фактично визнав, що Київ готовий піти на виведення військ зі східних областей України для створення демілітаризованої зони. Проте Кремлю доведеться погодитися зробити те ж саме в рамках врегулювання. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що оновлений мирний план є першим кроком України до будь-якого компромісу з питання територій. Проте це питання залишається одним із найскладніших у переговорах.

відео дня

У виданні додали, що розкритий Зеленським проєкт мирного плану з 20 пунктів далекий від остаточного варіанту і не узгоджений із Росією. Найімовірніше, Москва виступить проти кількох основних пунктів, включно з вимогою про виведення російських військ із Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей.

Журналісти вважають, що останній проект мирного плану ясно показує, що Україна, як і раніше, виступає проти ідеї виведення своїх військ зі східних областей країни. Проте Київ готовий розглянути це, якщо Росія вчинить так само, підкреслили у виданні.

Крім того, у виданні зазначили, що будь-яка подібна угода потребуватиме проведення національного референдуму, який буде важко організувати без припинення вогню. Також буде потрібна згода Росії з цим та іншими пунктами мирного плану, що залишається малоймовірним.

Чи є шанси на укладення мирної угоди: думка політолога

Директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що не варто очікувати від грудневих мирних переговорів сенсаційних або доленосних рішень.

За його оцінкою, президент Володимир Зеленський поки що не готовий приймати умови, які просуває команда Трампа. Така позиція несе для нього серйозні ризики на тлі складної ситуації на фронті, проблем із фінансуванням і корупційних скандалів. Точок тиску на українського президента зараз більш ніж достатньо.

Золотарьов вважає малоймовірним підписання будь-яких угод до кінця року, хоча повністю виключати таку можливість не можна. Припинення вогню, за його оцінкою, з більшою ймовірністю можливе не раніше 2026 року. При цьому уникнути територіальних втрат Україні, ймовірно, не вдасться, а в разі продовження бойових дій лінія фронту може зміститися ще далі на захід.

"Є логіка намірів, а є сила обставин. І сьогодні сила обставин сильніша", - сказав політолог Главреду.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, закриті переговори американських і російських чиновників у Маямі не досягли видимого прогресу в питанні закінчення війни РФ проти України. Однак американські переговорники передали російській стороні перелік додаткових запитань та очікувань, давши зрозуміти, що США вважають наступний крок відповідальністю Москви. Про це пише Kyiv Post.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, діалог відбувається складний, а самі переговори є багатосторонніми. Глава ГУР особисто бере участь у мирних переговорах і може оцінити наміри США, "зчитуючи тонкі сигнали і відкриті вимоги команди Білого дому".

Україна винесе мирну угоду з двадцяти пунктів на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом. Про це заявив президент Володимир Зеленський

Інші новини:

Про джерело: The Washington Post The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред