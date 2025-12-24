РФ домагатиметься внесення змін до проекту мирного плану - Bloomberg

РФ сприймає 20-пунктний мирний план як відправну точку для подальших переговорів.

Москва не хоче відразу відкидати мирний план / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

У Кремлі вважають, що в документі відсутні важливі для РФ положення

Москва не хоче відразу відкидати мирний план

Росія має намір домогтися внесення ключових змін до останньої версії мирного плану з припинення війни в Україні, включно з більш жорсткими обмеженнями для ЗСУ. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.

За словами співрозмовника агентства, РФ сприймає 20-пунктний мирний план як відправну точку для подальших переговорів. Він заявив, що в ньому немає важливих для Росії положень і не дано відповідей на багато запитань.

Хоча Росія розглядає поточний документ як досить типовий український план, вона "вивчить його з холодною головою", розповіло джерело журналістам. Воно додало, що Москва не хоче відразу відкидати цей мирний план.

Серед основних вимог Кремля:

обмеження для українських Збройних сил - Росія хоче регулювати чисельність і типи озброєння післявоєнної армії України;

гарантії нейтрального статусу України - особливо під час вступу до Європейського союзу;

юридично зобов'язуючі гарантії, що НАТО не буде розширюватися на схід;

статус російської мови в Україні;

зняття санкцій і розморожування сотень мільярдів доларів російських активів на Заході;

територіальні питання - Росія хоче, щоб Україна відступила з частини Донецької області, яку вона зараз контролює;

контроль над Запорізькою атомною електростанцією - питання управління станцією після завершення війни;

вільні економічні або демілітаризовані зони підлягають обговоренню.

Чи є шанси на укладення мирної угоди: думка політолога

Директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що не варто очікувати від грудневих мирних переговорів сенсаційних або доленосних рішень.

За його оцінкою, президент Володимир Зеленський поки що не готовий приймати умови, які просуває команда Трампа. Така позиція несе для нього серйозні ризики на тлі складної ситуації на фронті, проблем із фінансуванням і корупційних скандалів. Точок тиску на українського президента зараз більш ніж достатньо.

Золотарьов вважає малоймовірним підписання будь-яких угод до кінця року, хоча повністю виключати таку можливість не можна. Припинення вогню, за його оцінкою, з більшою ймовірністю можливе не раніше 2026 року. При цьому уникнути територіальних втрат Україні, ймовірно, не вдасться, а в разі продовження бойових дій лінія фронту може зміститися ще далі на захід.

"Є логіка намірів, а є сила обставин. І сьогодні сила обставин сильніша", - сказав політолог Главреду.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, закриті переговори американських і російських чиновників у Маямі не досягли видимого прогресу в питанні закінчення війни РФ проти України. Однак американські переговорники передали російській стороні перелік додаткових запитань та очікувань, давши зрозуміти, що США вважають наступний крок відповідальністю Москви. Про це пише Kyiv Post.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, діалог відбувається складний, а самі переговори є багатосторонніми. Глава ГУР особисто бере участь у мирних переговорах і може оцінити наміри США, "зчитуючи тонкі сигнали і відкриті вимоги команди Білого дому".

Україна винесе мирну угоду з двадцяти пунктів на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом. Про це заявив президент Володимир Зеленський

Інші новини:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

