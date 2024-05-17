Зеленський пояснив, чому окупантам вдалося прорвати кордон на Харківщині

До "бетонної лінії оборони" ворог не дійшов. Окупантам вдалося дістатися лише до першої лінії.

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Захисникам України було "непросто" через затримку ухвалення рішень щодо військової допомоги / Колаж: Главред, фото:128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОП

Якби в України було достатньо західних систем протиповітряної оборони, то російська окупаційна армія не змогла б штурмувати Харківську область. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 17 травня.

"Перетин росіянами кордону пов'язаний із тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, захисникам України було "непросто" через 8-місячну паузу в ухваленні рішень партнерами про передачу нової зброї Україні.

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Зеленський підкреслив, що до "бетонної лінії оборони" ворог не дійшов. Окупантам вдалося дістатися лише до першої лінії. За її словами, її побудували військові під постійним вогнем ворога.

"Першу і другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевою владою. Вона найпотужніша - не тому, що вони кращі за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів", - розповів президент.

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Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 17 травня заявив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію з наступом російських військ на півночі Харківської області. Найглибше окупанти просунулися вглиб України на 10 кілометрів. На деяких напрямках просування РФ не було. Головна мета ворога - це місто Вовчанськ, сказав Зеленський.

17 травня представник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховий повідомив, що захисники України здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська Харківської області, не даючи супротивнику закріпитися.

Тим часом очільник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що російські окупанти почали брати в полон і допитувати цивільних місцевих жителів у місті Вовчанськ. Відомо про утримування окупантами в підвалах близько 40 осіб.

Також окупанти посилили обстріли Харкова та області. Сили оборони України поки що не можуть знизити кількість атак ворога, оскільки Захід не дозволяє використовувати свої установки протиповітряної оборони у ворожому повітряному просторі.

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