Зеленський пояснив, чому окупантам вдалося прорвати кордон на Харківщині

Якби в України було достатньо західних систем протиповітряної оборони, то російська окупаційна армія не змогла б штурмувати Харківську область. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 17 травня.
"Перетин росіянами кордону пов'язаний із тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією", - сказав глава держави.
За словами Зеленського, захисникам України було "непросто" через 8-місячну паузу в ухваленні рішень партнерами про передачу нової зброї Україні.
Зеленський підкреслив, що до "бетонної лінії оборони" ворог не дійшов. Окупантам вдалося дістатися лише до першої лінії. За її словами, її побудували військові під постійним вогнем ворога.
"Першу і другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевою владою. Вона найпотужніша - не тому, що вони кращі за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів", - розповів президент.
Бої на Харківщині 2024 - останні новини
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 17 травня заявив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію з наступом російських військ на півночі Харківської області. Найглибше окупанти просунулися вглиб України на 10 кілометрів. На деяких напрямках просування РФ не було. Головна мета ворога - це місто Вовчанськ, сказав Зеленський.
17 травня представник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховий повідомив, що захисники України здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська Харківської області, не даючи супротивнику закріпитися.
Тим часом очільник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що російські окупанти почали брати в полон і допитувати цивільних місцевих жителів у місті Вовчанськ. Відомо про утримування окупантами в підвалах близько 40 осіб.
Також окупанти посилили обстріли Харкова та області. Сили оборони України поки що не можуть знизити кількість атак ворога, оскільки Захід не дозволяє використовувати свої установки протиповітряної оборони у ворожому повітряному просторі.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
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