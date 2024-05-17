УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський пояснив, чому окупантам вдалося прорвати кордон на Харківщині

Анна Ярославська
17 травня 2024, 11:49
491
До "бетонної лінії оборони" ворог не дійшов. Окупантам вдалося дістатися лише до першої лінії.
Зеленський, ЗСУ
Захисникам України було "непросто" через затримку ухвалення рішень щодо військової допомоги / Колаж: Главред, фото:128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОП

Якби в України було достатньо західних систем протиповітряної оборони, то російська окупаційна армія не змогла б штурмувати Харківську область. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 17 травня.

"Перетин росіянами кордону пов'язаний із тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, захисникам України було "непросто" через 8-місячну паузу в ухваленні рішень партнерами про передачу нової зброї Україні.

відео дня

Зеленський підкреслив, що до "бетонної лінії оборони" ворог не дійшов. Окупантам вдалося дістатися лише до першої лінії. За її словами, її побудували військові під постійним вогнем ворога.

"Першу і другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевою владою. Вона найпотужніша - не тому, що вони кращі за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів", - розповів президент.

Бої на Харківщині 2024 - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 17 травня заявив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію з наступом російських військ на півночі Харківської області. Найглибше окупанти просунулися вглиб України на 10 кілометрів. На деяких напрямках просування РФ не було. Головна мета ворога - це місто Вовчанськ, сказав Зеленський.

17 травня представник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховий повідомив, що захисники України здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська Харківської області, не даючи супротивнику закріпитися.

Тим часом очільник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що російські окупанти почали брати в полон і допитувати цивільних місцевих жителів у місті Вовчанськ. Відомо про утримування окупантами в підвалах близько 40 осіб.

Також окупанти посилили обстріли Харкова та області. Сили оборони України поки що не можуть знизити кількість атак ворога, оскільки Захід не дозволяє використовувати свої установки протиповітряної оборони у ворожому повітряному просторі.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Харківська область новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Атаки українських дронів на Крим і Росію стають цікавішими

Атаки українських дронів на Крим і Росію стають цікавішими

12:40 Погляди
Потепління з дощами: синоптик попередив про різкі зміни в погоді

Потепління з дощами: синоптик попередив про різкі зміни в погоді

12:18 Синоптик
Зеленський пояснив, чому окупантам вдалося прорвати кордон на Харківщині

Зеленський пояснив, чому окупантам вдалося прорвати кордон на Харківщині

11:49 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

У кого Пугачова відбила Галкіна у двохтисячних - названо ім'я відомої ведучої 69108

У кого Пугачова відбила Галкіна у двохтисячних - названо ім'я відомої ведучої

Налетять дощі з грозами: синоптик попередила про небезпечну погоду і назвала дати 16323

Налетять дощі з грозами: синоптик попередила про небезпечну погоду і назвала дати

Хто не підлягає мобілізації за новим законом: усі категорії та пояснення юриста 13712

Хто не підлягає мобілізації за новим законом: усі категорії та пояснення юриста

Мухарський розповів, що покійний Кива робив із його дружиною-путіністкою Сніжаною Єгоровою 9522

Мухарський розповів, що покійний Кива робив із його дружиною-путіністкою Сніжаною Єгоровою

Останні новини

13:13

Бронювання від мобілізації: уряд повідомив кому чекати на відстрочку

13:08

Фіцо на межі життя і смерті: Орбан розповів, у якому стані прем’єр Словаччини

12:43

"Мама знайшла вже мертвим": Наталка Карпа розповіла про втрату коханого

12:40

Атаки українських дронів на Крим і Росію стають цікавішимиПогляд

12:18

Потепління з дощами: синоптик попередив про різкі зміни в погоді

Війна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану ТрампаВійна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану Трампа
12:17

Партнери цього бояться: Зеленський розповів, що тормозить завершення війни

12:13

Дригоножество і рукомашество: рецензія на фільм "Пробивний чувак"

11:49

Зеленський пояснив, чому окупантам вдалося прорвати кордон на Харківщині

11:49

Зону активних боїв розширено на 70 км: Сирський зробив заяву про ситуацію на фронті

Реклама
11:46

Церковне свято 18 травня: що категорично заборонено робити у цей день

11:45

"А живе зі мною удвох": російський артист намагається відбити Пугачову в Галкіна

11:37

Київстар ТБ зібрала на платформі всі фільми про агента 007 в українській озвучці

11:27

Потужне полум'я розгориться і в дощ, і в сніг: як розпалити багаття для шашликуВідео

11:25

Війська РФ не зупиняться: у НАТО розкрили плани Путіна проти України

11:24

Через Кіркорова загинула людина: Успенська здала скандального співака

11:17

Слимаки навіть не наближатимуться до городу: які 2 прості засоби треба лишити на грядкахВідео

11:12

Ситуацію на Харківщині стабілізовано: Зеленський назвав головну мету окупантів

11:03

Прорвали лінію оборони, "але": Зеленський назвав темп наступу ворога у Харкові

10:51

Китайський гороскоп на завтра 18 травня: Свиням - стрес, Бикам - необдуманий вчинок

10:48

Бої за Вовчанськ: ЗСУ проводять зачистку й не дають ворогу закріпитися - Генштаб

Реклама
10:30

Битва за Часів Яр вийшла на пік: у ЗСУ назвали головну мету окупантів

10:11

Коли скасують графіки відключення світла: в "Укренерго" назвали дві умови

10:11

Стан важкий: донька Анастасії Заворотнюк мчить до хворої матері - ЗМІ

09:45

Не Пугачова: у РФ знайшли родичку співачки, на яку дуже схожа її донька Ліза

09:39

РФ посилила обстріли Харкова: в ISW пояснили, чому ЗСУ складно прикрити місто

09:29

У Пентагоні відповіли, чи може Україна бити по РФ американською зброєю

09:26

Гороскоп на завтра 18 травня: Леви - будуть на вершині, Водоліям - можливість всього життя

09:23

Як оновити дані в ТЦК: електронний кабінет і покарання для ухилянтівВідео

09:19

Окупанти змінили тактику в Вовчанську: місцевих жителів вбивають і допитують в підвалах

08:53

ЗСУ "приземлили" два російські літаки та один вертоліт

08:16

РФ вночі вдарила дронами по Україні: скільки вдалося збити

08:10

Пазл осіннього припинення вогнюПогляд

07:52

Севастополь і Балаклава - без світла: що відомо про нічну "бавовну" в Криму

07:11

У РФ прогриміло понад 35 вибухів: через атаку дронів загорівся порт, нафтобаза і НПЗВідео

07:10

Знайти помилку за 6 секунд зможе лише найуважніший: найкращий спосіб перевірити себе

06:10

Що з себе представляє ППО в КримуПогляд

05:32

Путін хоче домовитися про мир, але не з Україною: Маломуж розкрив деталі

05:05

Чому окупанти зациклилися на Вовчанську і яка їхня справжня мета - експерт

04:30

Зрадниця Наташа Корольова терміново покинула Москву разом із чоловіком - причина

04:00

Фокус-покус: Ілюзіоніста Копперфільда звинуватили в домаганнях

Реклама
03:28

Плям від води більше не буде: чим потрібно натерти кран - унікальний методВідео

02:20

Скільки можна зберігати насіння: варто знати термін придатності для кожної рослини

01:43

Горіла стоянка літаків і склад палива: з'явилися знімки аеродрому "Бельбек" після атакиФото

01:30

Бенніфер йдуть на дно: Джей Ло і Аффлек як ніколи близькі до розлучення - ЗМІ

00:00

Харків масово атакували ворожі "Шахеди": є влучання, виникла пожежа

16 травня, четвер
23:39

ЗСУ тисячами знищують окупантів: генерал сказав, чи зможе РФ оточити Харків

23:09

Будуть великі втрати, але РФ не зупиниться: у НАТО сказали, чи прорвуть росіяни фронт

22:53

ЗМІ: у НАТО близькі до відправлення в Україну інструкторів, це "розмиє" червоні лінії

22:50

Соромиться навіть прізвища: донька Анастасії Волочкової зреклася матері

22:11

"Серце в штани впало": Білик висловилася про виступ України на Євробаченні-2024

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиції
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти