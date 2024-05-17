Ситуацію на Харківщині стабілізовано: Зеленський назвав головну мету окупантів

Найглибша точка просування російської окупаційної армії - 10 кілометрів, розповів президент.

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Головна мета ворога - це місто Вовчанськ, сказав Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК Захід, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію з наступом російських військ на півночі Харківської області.

За його словами, найглибше окупанти просунулися вглиб України на 10 кілометрів. На деяких напрямках просування РФ не було.

"Головне на сьогодні - нашими Силами оборони ситуація стабілізована... На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз перебувають. Найглибша точка їхнього просування - 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування - і не було", - сказав глава держави на зустрічі з журналістами. відео дня

Президент додав, що головна мета ворога - це місто Вовчанськ. Крім того, вони хочуть захопити зону в 10 кілометрів.

Зараз на Харківщині зараз діють "дуже потужні бригади", кілька напрямків тут посилили окремими батальйонами. Ці сили забрали з резерву та з інших напрямків.

Зеленський наголосив, що до "бетонної лінії оборони" ворог не дійшов. Окупантам вдалося дістатися лише до першої лінії.

"Перша лінія - це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони приблизно там зараз і перебувають. Це перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу і другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевою владою. Вона найпотужніша - не тому, що вони кращі за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів", - розповів глава держави.

Наступ РФ 2024 - бої на Харківщині

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

17 травня представник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій повідомив, що захисники України здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська Харківської області, не даючи супротивнику закріпитися.

Російські окупанти почали брати в полон і допитувати цивільних місцевих жителів у місті Вовчанськ Харківської області. Про це розповів голова Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. Він зазначив, що відомо про утримування окупантами в підвалах близько 40 осіб.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу. За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики. На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну. У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

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