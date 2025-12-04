Рус
Одразу кілька черг будуть без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 5 грудня

Ангеліна Підвисоцька
4 грудня 2025, 20:02
Графіки вимкнення світла будуть діяти протягом всієї доби.
Графіки вимкнення світла на 5 грудня / Колаж: Главред, фото: pexels

В Україні у п'ятницю, 5 грудня, будуть вимикати світло у всіх регіонах. Укренерго опублікувало нові графіки вимкнення світла на цей день.

Графіки обмежень будуть діяти протягом всієї доби. Їх буде введено для промислових та побутових споживачів. Графіки вимкнення світла вводять в обсязі від 0,5 до 3 черг.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - йдеться у повідомленні.

Одразу кілька черг будуть без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 5 грудня
Що означають черги вимкнення електроенергії / Інфографіка: Главред

Що буде зі світлом узимку - думка експерта

Ситуація зі світлом взимку може покращитися, адже енергетики активно працюють над відновленням об’єктів. Такий прогноз дає голова Укренерго Віталій Зайченко. Він зазначив, що графіки відключень можуть змінюватися протягом сезону.

"Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом із власниками об'єктів генерації - робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - додав Зайченко.

Одразу кілька черг будуть без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 5 грудня
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні опублікували нові графіки вимкнення світла на 3 грудня. Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 0,5 до 3 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

Нещодавно прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.

Крім того, після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

війна в Україні свет Укренерго відключення відключення відключення світла
"Укренерго" анонсувало суттєве зменшення відключень світла: коли чекати

"Укренерго" анонсувало суттєве зменшення відключень світла: коли чекати

Переговори щодо мирної угоди: в ОП сказали, чи готова Росія завершити війну

Переговори щодо мирної угоди: в ОП сказали, чи готова Росія завершити війну

Одразу кілька черг будуть без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 5 грудня

Одразу кілька черг будуть без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 5 грудня

Карта Deep State онлайн за 4 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

Ці знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя: на них чекає неймовірних успіх

Ці знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя: на них чекає неймовірних успіх

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Китайський гороскоп на завтра 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

Китайський гороскоп на завтра 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

В США змінили мирний план щодо війни в Україні - в NYT розкрили ключові деталі

14:00

Як посмажити рибу без бризок та неприємного запаху: простий трюк

13:50

Принц Вільям порушив важливе королівське правило заради Кейт Міддлтон - деталіВідео

