Одразу кілька черг будуть без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 5 грудня

Графіки вимкнення світла будуть діяти протягом всієї доби.

https://glavred.net/ukraine/srazu-neskolko-ocheredey-budut-bez-sveta-ukrenergo-vvodit-zhestkie-grafiki-na-5-dekabrya-10721345.html Посилання скопійоване

Графіки вимкнення світла на 5 грудня / Колаж: Главред, фото: pexels

Що дізнаєтесь:

У яких областях будуть діяти графіки вимкнення світла

В обсязі скількох черг будуть введені обмеження

В Україні у п'ятницю, 5 грудня, будуть вимикати світло у всіх регіонах. Укренерго опублікувало нові графіки вимкнення світла на цей день.

Графіки обмежень будуть діяти протягом всієї доби. Їх буде введено для промислових та побутових споживачів. Графіки вимкнення світла вводять в обсязі від 0,5 до 3 черг.

відео дня

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - йдеться у повідомленні.

Що означають черги вимкнення електроенергії / Інфографіка: Главред

Що буде зі світлом узимку - думка експерта

Ситуація зі світлом взимку може покращитися, адже енергетики активно працюють над відновленням об’єктів. Такий прогноз дає голова Укренерго Віталій Зайченко. Він зазначив, що графіки відключень можуть змінюватися протягом сезону.

"Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом із власниками об'єктів генерації - робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - додав Зайченко.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні опублікували нові графіки вимкнення світла на 3 грудня. Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 0,5 до 3 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

Нещодавно прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.

Крім того, після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред