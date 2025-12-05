Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Венс зробив заяву про війну в Україні та пообіцяв "хороші новини"

Анна Ярославська
5 грудня 2025, 06:59
3179
Війна в Україні виявилася складнішою для врегулювання, ніж конфлікт на Близькому Сході.
Джей Ді Венс, Трамп, Зеленський
Джей Ді Венс залишається оптимістом щодо завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головні тези віце-президента США:

  • Венс сподівається на позитивні новини щодо завершення війни
  • Він визнав, що головним розчаруванням його роботи стала відсутність прориву в угоді
  • Досягти миру на Близькому Сході виявилося простіше, ніж у Східній Європі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сподівається, що в найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини щодо питання завершення війни Росії проти України.

В інтерв'ю NBS News Венс назвав найбільшим розчаруванням за час перебування на посаді невдачу в укладенні угоди про припинення російсько-української війни.

відео дня

"...Послухайте, ситуація між Росією та Україною є джерелом постійного розчарування, я думаю, для всього Білого дому... Ми справді вважали - і ви мільйон разів чули, як президент (США Дональд Трамп - ред.) це повторював - що це буде найлегша війна для врегулювання. І якби ви сказали, що миру на Близькому Сході легше досягти, ніж миру в Східній Європі, я б сказав, що ви божевільні", - сказав віцепрезидент США.

Однак Венс додав, що залишається оптимістом.

"Я дійсно вважаю, що ми досягли значного прогресу, але ще не досягли фінішу. Я думаю, що є надія - сподіваємося, що найближчими тижнями в цьому напрямку з'являться хороші новини", - зазначив він.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 4 грудня секретар РНБО Рустем Умеров і керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов провели переговори в США з командою президента Дональда Трампа, щоб дізнатися про результати візиту американської делегації в Росію.

За словами Зеленського, основне завдання українських представників - отримати повну інформацію про переговори США з Росією і зрозуміти, які аргументи використовував президент РФ Володимир Путін, щоб затягнути війну і чинити тиск на Україну.

2 грудня відбулися переговори посланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Москві. Після цього в Кремлі заявили, що Москва отримала ще чотири документи, крім початкового американського мирного плану.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Путін змусив Віткоффа і Кушнера очікувати переговорів у Кремлі вродовж трьох годин. Подробиці зустрічі в Москві 2 грудня розкрило видання Politico.

Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що обговорення було корисним і конструктивним, але компромісного плану щодо України поки немає.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем зазначив, що подробиць переговорів не знає. Однак він припускає, що варто чекати на "комбінацію поступок" з боку України. Києву "потрібно буде жертвувати чимось". Ймовірно, територіями і членством у НАТО.

Тим часом глава РФ Володимир Путін не відмовився від своїх загарбницьких планів.

"Росія в будь-якому разі звільнить Донбас та Новоросію - військовим або іншим шляхом", - сказав він в інтерв'ю India Today.

Чого хоче Путін: думка експерта

Політичний експерт Віталій Кулик вважає, що Путіну потрібно зберегти переговорний процес, оскільки, на його думку, він веде його до бажаного результату.

"А бажаним результатом для нього є визнання за Росією статусу наддержави і готовність вступати з нею в предметні розмови про новий світовий порядок. Ціна тут - не Україна. Ці переговори - не про Україну, а про новий світовий порядок. І в таких переговорах потрібно, щоб жодної конкретики щодо України не було. Тому процес можна затягувати і грати в це ще довго, тримаючи Трампа на витягнутій руці", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

За його словами, за цей час Росія вирішить свої питання: можливо, вийде на певні домовленості зі Сполученими Штатами, уникне надмірних санкцій, а, можливо, і доб'ється скасування частини з них.

Інші новини:

Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа Джей Ді Венс
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна

Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна

08:28Війна
Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і порт

Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і порт

07:45Війна
Венс зробив заяву про війну в Україні та пообіцяв "хороші новини"

Венс зробив заяву про війну в Україні та пообіцяв "хороші новини"

06:59Політика
Реклама

Популярне

Більше
Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Китайський гороскоп на сьогодні 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

Китайський гороскоп на сьогодні 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

Ціна перевалила за 50 гривень: в Україні невпинно дорожчає базовий продукт

Ціна перевалила за 50 гривень: в Україні невпинно дорожчає базовий продукт

Останні новини

08:28

Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна

08:10

Ейфорія Кремля: на чому тримається логіка ПутінаПогляд

07:45

Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і портВідео

06:59

Венс зробив заяву про війну в Україні та пообіцяв "хороші новини"

06:10

Кремль озвучив дві позиції про переговориПогляд

Після Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – СнєгирьовПісля Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – Снєгирьов
05:50

Усе буде йти, як по маслу: ці знаки зодіаку доб'ються всіх своїх цілей в грудні

05:32

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секретВідео

05:15

"Закрилася в туалеті": Осадча розкрила скандальну витівку Світлани Лободи

04:32

20 секунд і можна їсти: кухар показав найкращий спосіб швидко почистити гранат

Реклама
04:08

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

03:37

Хлорофітум буде пишним: секрет поливу, який дійсно працює

03:19

Чим полити новорічну ялинку, щоб вона не обсипалася: відповідь здивує

03:02

"Трохи співчуття": 81-річний батько Меган Маркл опинився в реанімації

02:41

Чому сковорідки липкі та жирні після миття: експерти розповіли, як відмити їх до блиску

02:10

Багатство та достаток зваляться на голову: яким знакам зодіаку скоро пощастить

01:56

Різкий сплеск активності на одному з напрямків: військовий попередив про загрозу

01:30

Вдруге наречена: Майлі Сайрус виходить заміж

01:19

Мама на спорті: Леся Нікітюк зайнялася небезпечним хобі

00:56

Як врятувати ялинку від осипання і продовжити аромат свята: дієві поради

00:23

"Табуни" Шахедів атакували Україну: перші дрони вже над Києвом

Реклама
00:15

В РФ потужні "прильоти": Генштаб розкрив дані про наслідки ударів

04 грудня, четвер
23:50

Переговори з командою Трампа: Зеленський розкрив головну мету зустрічі

22:53

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

22:42

"Вихід детектива НАБУ Магамедрасулова з-під арешту не означає його виправдання", - генеральний прокурор

22:16

Соломія Вітвіцька перенесла операцію - деталі

21:54

Федерація відреагувала різко: що загрожує Лискун після переходу до Росії

21:49

Іспанія побудувала аеропорт-привид: чому він не побачив жодного рейсу

21:39

16-річного сина популярного російського актора паралізувало

21:33

У Харкові прогриміла серія вибухів: зафіксовано "приліт" БпЛА в одному районі

21:16

Мають знати усі водії: з якими номерними знаками не можна їхати за кордон

21:07

Безліч країн оголосили бойкот "Євробаченню" - причина

20:52

Не всі горщики підходять: експертка розповіла, куди не варто садити орхідеїВідео

20:31

Страва, від якої всі ахнуть: справжній шедевр замість картоплі по-селянськиВідео

20:20

Гороскоп на сьогодні 5 грудня: Близнюкам - випробування, Водоліям - сюрприз

20:05

"Укренерго" анонсувало суттєве зменшення відключень світла: коли чекати

20:05

Переговори щодо мирної угоди: в ОП сказали, чи готова Росія завершити війну

20:02

Одразу кілька черг будуть без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 5 грудня

19:53

Під час візиту до Ірландії літак Зеленського переслідували невідомі дрони - ЗМІ

19:52

Водіям загрожує штраф до 7500 грн: до чого тут вікна

19:36

Мороз і штормовий вітер: синоптики назвали дату різкого похолодання

Реклама
19:33

Ще один рак у королівській родині: кому поставили діагноз

19:27

"РФ готується до наступу на Чернігів": що насправді відбувається і чи є загроза

19:22

Ризики курсового хаосу в Україні: банкір назвав вартість долара з 8 грудня

19:10

Кремль пропонує переговори: Путін неочікувано назвав "шлях виходу з конфлікту"

19:00

Наступні цілі Путіна після Покровська: за які міста скоро візьметься РосіяПогляд

18:28

Загроза нависла над трьома містами: відомі наступні цілі росіян на фронті

18:28

Ніколи не буде здоровий: актриса "Доярки з Хацапетівки" рятує сина

18:13

Який мед найкращий для здоров'я: експерт пояснив, чи можна його гріти

18:07

Леся Нікітюк забрала сина і поїхала подалі – причина

17:51

Росія ставить ультиматум - у Зеленського готують важливе рішення щодо переговорів

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти