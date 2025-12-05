Венс зробив заяву про війну в Україні та пообіцяв "хороші новини"

Війна в Україні виявилася складнішою для врегулювання, ніж конфлікт на Близькому Сході.

Джей Ді Венс залишається оптимістом щодо завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головні тези віце-президента США:

Венс сподівається на позитивні новини щодо завершення війни

Він визнав, що головним розчаруванням його роботи стала відсутність прориву в угоді

Досягти миру на Близькому Сході виявилося простіше, ніж у Східній Європі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сподівається, що в найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини щодо питання завершення війни Росії проти України.

В інтерв'ю NBS News Венс назвав найбільшим розчаруванням за час перебування на посаді невдачу в укладенні угоди про припинення російсько-української війни.

"...Послухайте, ситуація між Росією та Україною є джерелом постійного розчарування, я думаю, для всього Білого дому... Ми справді вважали - і ви мільйон разів чули, як президент (США Дональд Трамп - ред.) це повторював - що це буде найлегша війна для врегулювання. І якби ви сказали, що миру на Близькому Сході легше досягти, ніж миру в Східній Європі, я б сказав, що ви божевільні", - сказав віцепрезидент США.

Однак Венс додав, що залишається оптимістом.

"Я дійсно вважаю, що ми досягли значного прогресу, але ще не досягли фінішу. Я думаю, що є надія - сподіваємося, що найближчими тижнями в цьому напрямку з'являться хороші новини", - зазначив він.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 4 грудня секретар РНБО Рустем Умеров і керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов провели переговори в США з командою президента Дональда Трампа, щоб дізнатися про результати візиту американської делегації в Росію.

За словами Зеленського, основне завдання українських представників - отримати повну інформацію про переговори США з Росією і зрозуміти, які аргументи використовував президент РФ Володимир Путін, щоб затягнути війну і чинити тиск на Україну.

2 грудня відбулися переговори посланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Москві. Після цього в Кремлі заявили, що Москва отримала ще чотири документи, крім початкового американського мирного плану.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Путін змусив Віткоффа і Кушнера очікувати переговорів у Кремлі вродовж трьох годин. Подробиці зустрічі в Москві 2 грудня розкрило видання Politico.

Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що обговорення було корисним і конструктивним, але компромісного плану щодо України поки немає.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем зазначив, що подробиць переговорів не знає. Однак він припускає, що варто чекати на "комбінацію поступок" з боку України. Києву "потрібно буде жертвувати чимось". Ймовірно, територіями і членством у НАТО.

Тим часом глава РФ Володимир Путін не відмовився від своїх загарбницьких планів.

"Росія в будь-якому разі звільнить Донбас та Новоросію - військовим або іншим шляхом", - сказав він в інтерв'ю India Today.

Чого хоче Путін: думка експерта

Політичний експерт Віталій Кулик вважає, що Путіну потрібно зберегти переговорний процес, оскільки, на його думку, він веде його до бажаного результату.

"А бажаним результатом для нього є визнання за Росією статусу наддержави і готовність вступати з нею в предметні розмови про новий світовий порядок. Ціна тут - не Україна. Ці переговори - не про Україну, а про новий світовий порядок. І в таких переговорах потрібно, щоб жодної конкретики щодо України не було. Тому процес можна затягувати і грати в це ще довго, тримаючи Трампа на витягнутій руці", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

За його словами, за цей час Росія вирішить свої питання: можливо, вийде на певні домовленості зі Сполученими Штатами, уникне надмірних санкцій, а, можливо, і доб'ється скасування частини з них.

